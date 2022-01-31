Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / 2178/22.09.21/КО/Э Поставка стальных бочек

    2178/22.09.21/КО/Э Поставка стальных бочек

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.01.2022 15:3031.01.2022 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП145402Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стальных бочекСалаватПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП145402

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    2178/22.09.21/КО/Э

    Наименование закупки

    2178/22.09.21/КО/Э Поставка стальных бочек

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор*

    Дата публикации

    22.09.2021 17:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_о_закупке_КО_эл.ф.__товары_.rar

    Изменение_14.pdf

    Изменение_8.pdf

    Изменение_7.pdf

    Изменение_5.pdf

    Изменение_13.pdf

    Изменение_6.pdf

    Изменение_12.pdf

    Изменение_11.pdf

    Изменение_1.pdf

    Изменение_3.pdf

    Изменение_4.pdf

    Изменение_10.pdf

    Изменение_2.pdf

    Изменение_9.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-46-68

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    72elf@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Каримова Лилиана Фанильевна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка стальных бочек

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.01.2022 15:30 GMT +331.01.2022 15:3031.01.2022 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП145402Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стальных бочекСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    31.01.2022 15:3031.01.2022 15:3031.01.2022 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП145402Дата и время вскрытия заявок Поставка стальных бочекСалават

    Подведение итогов не позднее

    04.03.2022 12:0004.03.2022 12:0004.03.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП145402Подведение итогов не позднее Поставка стальных бочекСалават

    Текущий статус

    Прием заявок на участие

    Дата подведения итогов

    04.03.202204.03.2022 12:0004.03.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП145402Подведение итогов не позднее Поставка стальных бочекСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стальных бочек

    Начальная цена

    301 690,50

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка стальных бочек"

    Кол-во:

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО ОМЗ
    Конкурентный отбор № ГП225856
    Поставка переходов конических SA-387М Grade 22 Class 2.
    Поставка переходов конических SA-387М Grade 22 Class 2.
    592588
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ПАО Уралмашзавод
    Попозиционная № АП014036
    Запорная арматура для трубопроводов
    Запорная арматура для трубопроводов
    592500
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ПАО Уралмашзавод
    Запрос (ценовых) котировок № АП014021
    Цинк ЦОА
    Цинк ЦОА
    592445
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Ямал СПГ
    Запрос предложений № ГП121560
    закупка опор ЛЭП для нужд ОАО "Ямал СПГ"
    закупка опор ЛЭП для нужд ОАО "Ямал СПГ"
    533502
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ПАО Уралмашзавод
    Попозиционная № АП012985
    Трубный прокат
    Трубный прокат
    588022
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.01.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ЗАО Нортгаз
    Запрос предложений № ГП225667
    Поставка трубной продукции.
    Поставка трубной продукции.
    591973
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП213532
    59/18.01.22/КО/Э Поставка толщиномеров
    59/18.01.22/КО/Э Поставка толщиномеров
    588281
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    902 640
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО БМК
    Попозиционная № ГП201641
    Запрос предложений. Бронзовые втулки.
    Запрос предложений. Бронзовые втулки.
    585214
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 12:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить