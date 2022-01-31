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Номер извещения
ГП145402
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
2178/22.09.21/КО/Э Поставка стальных бочек
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор*
Дата публикации
22.09.2021 17:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-46-68
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
72elf@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Каримова Лилиана Фанильевна
Место рассмотрения предложений
Салават
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка стальных бочек
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.01.2022 15:30 GMT +331.01.2022 15:3031.01.2022 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП145402Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стальных бочекСалават
Дата и время вскрытия заявок
31.01.2022 15:3031.01.2022 15:3031.01.2022 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП145402Дата и время вскрытия заявок Поставка стальных бочекСалават
Подведение итогов не позднее
04.03.2022 12:0004.03.2022 12:0004.03.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП145402Подведение итогов не позднее Поставка стальных бочекСалават
Текущий статус
Прием заявок на участие
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка стальных бочек
Начальная цена
301 690,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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