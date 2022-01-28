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Номер извещения
ГП145220
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Строительство Театра оперы и балета МиТОК (Калининград)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
21.09.2021 18:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
Почтовый адрес
123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
Контактный телефон
+7 495 258-94-58
Факс
+7 495 332-59-90
Адрес электронной почты
o.mirzaeva@stroytransgaz.com
Ф.И.О. контактного лица
Мирзаева Оксана Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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"Строительство Театра оперы и балета (950 мест)" в рамках реализации проекта "Музейный и театрально-образовательный комплексы по адресу: Российская Федерация, Калининградская область, г. Калининград, о. Октябрьский".
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.01.2022 18:00 GMT +328.01.2022 18:0028.01.2022 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП145220Дата и время окончания срока приема заявок "Строительство Театра оперы и балета (950 мест)" в рамках реализации проекта "Музейный и театрально-образовательный комплексы по адресу: Российская Федерация, Калининградская область, г. Калининград, о. Октябрьский".Москва
Дата и время вскрытия заявок
28.01.2022 18:0028.01.2022 18:0028.01.2022 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП145220Дата и время вскрытия заявок "Строительство Театра оперы и балета (950 мест)" в рамках реализации проекта "Музейный и театрально-образовательный комплексы по адресу: Российская Федерация, Калининградская область, г. Калининград, о. Октябрьский".Москва
Подведение итогов не позднее
03.02.2022 15:0003.02.2022 15:0003.02.2022 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП145220Подведение итогов не позднее "Строительство Театра оперы и балета (950 мест)" в рамках реализации проекта "Музейный и театрально-образовательный комплексы по адресу: Российская Федерация, Калининградская область, г. Калининград, о. Октябрьский".Москва
Текущий статус
Прием заявок на участие
Дата подведения итогов
03.02.202203.02.2022 15:0003.02.2022 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП145220Подведение итогов не позднее "Строительство Театра оперы и балета (950 мест)" в рамках реализации проекта "Музейный и театрально-образовательный комплексы по адресу: Российская Федерация, Калининградская область, г. Калининград, о. Октябрьский".Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
"Строительство Театра оперы и балета (950 мест)" в рамках реализации проекта "Музейный и театрально-образовательный комплексы по адресу: Российская Федерация, Калининградская область, г. Калининград, о. Октябрьский".
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации. Консультант по лоту по вопросам ТЗ - Руководитель группы управления проектированием Дергачев Андрей Александрович Тел.: 8 (495) 287 19 19 доб. 2125; эл. почта: a.dergachev@stroytransgaz.com
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
Адрес местонахождения
123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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