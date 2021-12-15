Реализация устройств зарядных Hawker TC3 LTM2 72/80V

Лот 1

1. Устройства зарядные Hawker TC3 LTM2 72/80V Лоты являются ДЕЛИМЫМИ. Данная процедура является анализом рынка. В случае заинтересованности предложение Участника должно содержать информацию о перечне и попозиционной стоимости имущества в соответствии с прилагаемой к документации Спецификацией. Предложение должно быть внесено в Спецификацию и загружено на ЭТП в виде вложенного файла в формате .xlsx и скан-копии в формате .pdf с подписью и печатью организации (если применимо) . Дополнительные сведения в документации. 100% предоплата (100% prepayment); самовывоз (EXW SVO; FCA SVO); состояние "как есть" ("as is" condition); дополнительная информация по запросу на nbusarov@aeroflot.ru; akirilina@aeroflot.ru; msuleymanova@aeroflot.ru; ibezlepkin@aeroflot.ru. / additional information by request: nbusarov@aeroflot.ru; akirilina@aeroflot.ru; msuleymanova@aeroflot.ru; ibezlepkin@aeroflot.ru.