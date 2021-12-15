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    Главная / Торги / Реализация устройств зарядных Hawker TC3 LTM2 72/80V

    Реализация устройств зарядных Hawker TC3 LTM2 72/80V

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 15:0015.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112127Дата и время окончания срока приема заявок 1. Устройства зарядные Hawker TC3 LTM2 72/80V Лоты являются ДЕЛИМЫМИ. Данная процедура является анализом рынка. В случае заинтересованности предложение Участника должно содержать информацию о перечне и попозиционной стоимости имущества в соответствии с прилагаемой к документации Спецификацией. Предложение должно быть внесено в Спецификацию и загружено на ЭТП в виде вложенного файла в формате .xlsx и скан-копии в формате .pdf с подписью и печатью организации (если применимо) . Дополнительные сведения в документации. 100% предоплата (100% prepayment); самовывоз (EXW SVO; FCA SVO); состояние "как есть" ("as is" condition); дополнительная информация по запросу на nbusarov@aeroflot.ru; akirilina@aeroflot.ru; msuleymanova@aeroflot.ru; ibezlepkin@aeroflot.ru. / additional information by request: nbusarov@aeroflot.ru; akirilina@aeroflot.ru; msuleymanova@aeroflot.ru; ibezlepkin@aeroflot.ru.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112127

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Реализация устройств зарядных Hawker TC3 LTM2 72/80V

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    01.12.2021 14:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    __Спецификация_ГПБ.xlsx

    __Типовой_договор_реализации_v3_18.12.20.docx

    __Документация_ГПБ.docx

    ГП112127_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ
    Все закупки и тендеры ПАО АЭРОФЛОТ

    Юридический адрес

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1

    Контактный телефон

    +7 495 664-00-01 доб. 44345

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    akirilina@aeroflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кирилина Алина Павловна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    1. Устройства зарядные Hawker TC3 LTM2 72/80V Лоты являются ДЕЛИМЫМИ. Данная процедура является анализом рынка. В случае заинтересованности предложение Участника должно содержать информацию о перечне и попозиционной стоимости имущества в соответствии с прилагаемой к документации Спецификацией. Предложение должно быть внесено в Спецификацию и загружено на ЭТП в виде вложенного файла в формате .xlsx и скан-копии в формате .pdf с подписью и печатью организации (если применимо) . Дополнительные сведения в документации. 100% предоплата (100% prepayment); самовывоз (EXW SVO; FCA SVO); состояние "как есть" ("as is" condition); дополнительная информация по запросу на nbusarov@aeroflot.ru; akirilina@aeroflot.ru; msuleymanova@aeroflot.ru; ibezlepkin@aeroflot.ru. / additional information by request: nbusarov@aeroflot.ru; akirilina@aeroflot.ru; msuleymanova@aeroflot.ru; ibezlepkin@aeroflot.ru.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2021 15:00 GMT +315.12.2021 15:0015.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112127Дата и время окончания срока приема заявок 1. Устройства зарядные Hawker TC3 LTM2 72/80V Лоты являются ДЕЛИМЫМИ. Данная процедура является анализом рынка. В случае заинтересованности предложение Участника должно содержать информацию о перечне и попозиционной стоимости имущества в соответствии с прилагаемой к документации Спецификацией. Предложение должно быть внесено в Спецификацию и загружено на ЭТП в виде вложенного файла в формате .xlsx и скан-копии в формате .pdf с подписью и печатью организации (если применимо) . Дополнительные сведения в документации. 100% предоплата (100% prepayment); самовывоз (EXW SVO; FCA SVO); состояние "как есть" ("as is" condition); дополнительная информация по запросу на nbusarov@aeroflot.ru; akirilina@aeroflot.ru; msuleymanova@aeroflot.ru; ibezlepkin@aeroflot.ru. / additional information by request: nbusarov@aeroflot.ru; akirilina@aeroflot.ru; msuleymanova@aeroflot.ru; ibezlepkin@aeroflot.ru.Москва

    Подведение итогов не позднее

    12.01.2022 15:0012.01.2022 15:0012.01.2022 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112127Подведение итогов не позднее 1. Устройства зарядные Hawker TC3 LTM2 72/80V Лоты являются ДЕЛИМЫМИ. Данная процедура является анализом рынка. В случае заинтересованности предложение Участника должно содержать информацию о перечне и попозиционной стоимости имущества в соответствии с прилагаемой к документации Спецификацией. Предложение должно быть внесено в Спецификацию и загружено на ЭТП в виде вложенного файла в формате .xlsx и скан-копии в формате .pdf с подписью и печатью организации (если применимо) . Дополнительные сведения в документации. 100% предоплата (100% prepayment); самовывоз (EXW SVO; FCA SVO); состояние "как есть" ("as is" condition); дополнительная информация по запросу на nbusarov@aeroflot.ru; akirilina@aeroflot.ru; msuleymanova@aeroflot.ru; ibezlepkin@aeroflot.ru. / additional information by request: nbusarov@aeroflot.ru; akirilina@aeroflot.ru; msuleymanova@aeroflot.ru; ibezlepkin@aeroflot.ru.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.01.202212.01.2022 15:0012.01.2022 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112127Подведение итогов не позднее 1. Устройства зарядные Hawker TC3 LTM2 72/80V Лоты являются ДЕЛИМЫМИ. Данная процедура является анализом рынка. В случае заинтересованности предложение Участника должно содержать информацию о перечне и попозиционной стоимости имущества в соответствии с прилагаемой к документации Спецификацией. Предложение должно быть внесено в Спецификацию и загружено на ЭТП в виде вложенного файла в формате .xlsx и скан-копии в формате .pdf с подписью и печатью организации (если применимо) . Дополнительные сведения в документации. 100% предоплата (100% prepayment); самовывоз (EXW SVO; FCA SVO); состояние "как есть" ("as is" condition); дополнительная информация по запросу на nbusarov@aeroflot.ru; akirilina@aeroflot.ru; msuleymanova@aeroflot.ru; ibezlepkin@aeroflot.ru. / additional information by request: nbusarov@aeroflot.ru; akirilina@aeroflot.ru; msuleymanova@aeroflot.ru; ibezlepkin@aeroflot.ru.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    1. Устройства зарядные Hawker TC3 LTM2 72/80V Лоты являются ДЕЛИМЫМИ. Данная процедура является анализом рынка. В случае заинтересованности предложение Участника должно содержать информацию о перечне и попозиционной стоимости имущества в соответствии с прилагаемой к документации Спецификацией. Предложение должно быть внесено в Спецификацию и загружено на ЭТП в виде вложенного файла в формате .xlsx и скан-копии в формате .pdf с подписью и печатью организации (если применимо) . Дополнительные сведения в документации. 100% предоплата (100% prepayment); самовывоз (EXW SVO; FCA SVO); состояние "как есть" ("as is" condition); дополнительная информация по запросу на nbusarov@aeroflot.ru; akirilina@aeroflot.ru; msuleymanova@aeroflot.ru; ibezlepkin@aeroflot.ru. / additional information by request: nbusarov@aeroflot.ru; akirilina@aeroflot.ru; msuleymanova@aeroflot.ru; ibezlepkin@aeroflot.ru.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО АЭРОФЛОТ
    Все закупки и тендеры ПАО АЭРОФЛОТ

    Адрес местонахождения

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1,

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1

    Классификатор ОКПД2

    27.11.50.120

    Преобразователи электрические статические

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    __Спецификация_ГПБ.xlsx

    01.12.2021

    __Типовой_договор_реализации_v3_18.12.20.docx

    01.12.2021

    __Документация_ГПБ.docx

    01.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1111652/name/61b9f690d72320.48517425

    15.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Устройство зарядное Hawker TC3 LTM2 72/80V"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Устройство зарядное Hawker TC3 LTM2 72/80V"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Устройство зарядное Hawker TC3 LTM2 72/80V"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Устройство зарядное Hawker TC3 LTM2 72/80V"

    Кол-во: 1

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