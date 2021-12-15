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Номер извещения
ГП112127
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Реализация устройств зарядных Hawker TC3 LTM2 72/80V
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
01.12.2021 14:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1,
Почтовый адрес
119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1
Контактный телефон
+7 495 664-00-01 доб. 44345
Факс
--
Адрес электронной почты
akirilina@aeroflot.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кирилина Алина Павловна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
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1. Устройства зарядные Hawker TC3 LTM2 72/80V Лоты являются ДЕЛИМЫМИ. Данная процедура является анализом рынка. В случае заинтересованности предложение Участника должно содержать информацию о перечне и попозиционной стоимости имущества в соответствии с прилагаемой к документации Спецификацией. Предложение должно быть внесено в Спецификацию и загружено на ЭТП в виде вложенного файла в формате .xlsx и скан-копии в формате .pdf с подписью и печатью организации (если применимо) . Дополнительные сведения в документации. 100% предоплата (100% prepayment); самовывоз (EXW SVO; FCA SVO); состояние "как есть" ("as is" condition); дополнительная информация по запросу на nbusarov@aeroflot.ru; akirilina@aeroflot.ru; msuleymanova@aeroflot.ru; ibezlepkin@aeroflot.ru. / additional information by request: nbusarov@aeroflot.ru; akirilina@aeroflot.ru; msuleymanova@aeroflot.ru; ibezlepkin@aeroflot.ru.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2021 15:00 GMT +315.12.2021 15:0015.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112127Дата и время окончания срока приема заявок 1. Устройства зарядные Hawker TC3 LTM2 72/80V Лоты являются ДЕЛИМЫМИ. Данная процедура является анализом рынка. В случае заинтересованности предложение Участника должно содержать информацию о перечне и попозиционной стоимости имущества в соответствии с прилагаемой к документации Спецификацией. Предложение должно быть внесено в Спецификацию и загружено на ЭТП в виде вложенного файла в формате .xlsx и скан-копии в формате .pdf с подписью и печатью организации (если применимо) . Дополнительные сведения в документации. 100% предоплата (100% prepayment); самовывоз (EXW SVO; FCA SVO); состояние "как есть" ("as is" condition); дополнительная информация по запросу на nbusarov@aeroflot.ru; akirilina@aeroflot.ru; msuleymanova@aeroflot.ru; ibezlepkin@aeroflot.ru. / additional information by request: nbusarov@aeroflot.ru; akirilina@aeroflot.ru; msuleymanova@aeroflot.ru; ibezlepkin@aeroflot.ru.Москва
Подведение итогов не позднее
12.01.2022 15:0012.01.2022 15:0012.01.2022 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112127Подведение итогов не позднее 1. Устройства зарядные Hawker TC3 LTM2 72/80V Лоты являются ДЕЛИМЫМИ. Данная процедура является анализом рынка. В случае заинтересованности предложение Участника должно содержать информацию о перечне и попозиционной стоимости имущества в соответствии с прилагаемой к документации Спецификацией. Предложение должно быть внесено в Спецификацию и загружено на ЭТП в виде вложенного файла в формате .xlsx и скан-копии в формате .pdf с подписью и печатью организации (если применимо) . Дополнительные сведения в документации. 100% предоплата (100% prepayment); самовывоз (EXW SVO; FCA SVO); состояние "как есть" ("as is" condition); дополнительная информация по запросу на nbusarov@aeroflot.ru; akirilina@aeroflot.ru; msuleymanova@aeroflot.ru; ibezlepkin@aeroflot.ru. / additional information by request: nbusarov@aeroflot.ru; akirilina@aeroflot.ru; msuleymanova@aeroflot.ru; ibezlepkin@aeroflot.ru.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
12.01.202212.01.2022 15:0012.01.2022 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112127Подведение итогов не позднее 1. Устройства зарядные Hawker TC3 LTM2 72/80V Лоты являются ДЕЛИМЫМИ. Данная процедура является анализом рынка. В случае заинтересованности предложение Участника должно содержать информацию о перечне и попозиционной стоимости имущества в соответствии с прилагаемой к документации Спецификацией. Предложение должно быть внесено в Спецификацию и загружено на ЭТП в виде вложенного файла в формате .xlsx и скан-копии в формате .pdf с подписью и печатью организации (если применимо) . Дополнительные сведения в документации. 100% предоплата (100% prepayment); самовывоз (EXW SVO; FCA SVO); состояние "как есть" ("as is" condition); дополнительная информация по запросу на nbusarov@aeroflot.ru; akirilina@aeroflot.ru; msuleymanova@aeroflot.ru; ibezlepkin@aeroflot.ru. / additional information by request: nbusarov@aeroflot.ru; akirilina@aeroflot.ru; msuleymanova@aeroflot.ru; ibezlepkin@aeroflot.ru.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
1. Устройства зарядные Hawker TC3 LTM2 72/80V Лоты являются ДЕЛИМЫМИ. Данная процедура является анализом рынка. В случае заинтересованности предложение Участника должно содержать информацию о перечне и попозиционной стоимости имущества в соответствии с прилагаемой к документации Спецификацией. Предложение должно быть внесено в Спецификацию и загружено на ЭТП в виде вложенного файла в формате .xlsx и скан-копии в формате .pdf с подписью и печатью организации (если применимо) . Дополнительные сведения в документации. 100% предоплата (100% prepayment); самовывоз (EXW SVO; FCA SVO); состояние "как есть" ("as is" condition); дополнительная информация по запросу на nbusarov@aeroflot.ru; akirilina@aeroflot.ru; msuleymanova@aeroflot.ru; ibezlepkin@aeroflot.ru. / additional information by request: nbusarov@aeroflot.ru; akirilina@aeroflot.ru; msuleymanova@aeroflot.ru; ibezlepkin@aeroflot.ru.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО АЭРОФЛОТ
Все закупки и тендеры ПАО АЭРОФЛОТ
Адрес местонахождения
119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1,
119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1
27.11.50.120
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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