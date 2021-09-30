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Номер извещения
АП003818
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги 11023 «СМР Объектов нефтяной инфраструктуры месторождений» для ООО «Меретояханефтегаз» в 2021-2023 гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
15.09.2021 15:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5, ЛИТЕР А, Ч.ПОМ. 1Н КАБ. 2401
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5
Контактный телефон
+7 3452 52-19-69 доб. 4677
Адрес электронной почты
RC_NS@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Татаринцева Надежда Евгеньевна
Место рассмотрения заявок
Тюмень
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение комплекса работ по строительству площадочных объектов наземной инфраструктуры Тазовского месторождения
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2021 14:00 GMT +330.09.2021 14:0030.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003818Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по строительству площадочных объектов наземной инфраструктуры Тазовского месторожденияТюмень
Текущий статус
Прием заявок на участие
Предмет договора
Выполнение комплекса работ по строительству площадочных объектов наземной инфраструктуры Тазовского месторождения
Официальный сайт, на котором размещена документация