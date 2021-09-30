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    Главная / Торги / Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги 11023 «СМР Объектов нефтяной инфраструктуры месторождений» для ООО «Меретояханефтегаз» в 2021-2023 гг.

    Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги 11023 «СМР Объектов нефтяной инфраструктуры месторождений» для ООО «Меретояханефтегаз» в 2021-2023 гг.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2021 14:0030.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003818Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по строительству площадочных объектов наземной инфраструктуры Тазовского месторожденияТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    АП003818

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0076492-204-2021

    Наименование закупки

    Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги 11023 «СМР Объектов нефтяной инфраструктуры месторождений» для ООО «Меретояханефтегаз» в 2021-2023 гг.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    15.09.2021 15:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Газпром нефть
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром нефть

    Юридический адрес

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5, ЛИТЕР А, Ч.ПОМ. 1Н КАБ. 2401

    Почтовый адрес

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5

    Контактный телефон

    +7 3452 52-19-69 доб. 4677

    Адрес электронной почты

    RC_NS@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Татаринцева Надежда Евгеньевна

    Место рассмотрения заявок

    Тюмень

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение комплекса работ по строительству площадочных объектов наземной инфраструктуры Тазовского месторождения

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.09.2021 14:00 GMT +330.09.2021 14:0030.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003818Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по строительству площадочных объектов наземной инфраструктуры Тазовского месторожденияТюмень

    Текущий статус

    Прием заявок на участие

    Предмет договора

    Выполнение комплекса работ по строительству площадочных объектов наземной инфраструктуры Тазовского месторождения

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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