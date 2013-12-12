Открытый одноэтапный запрос предложений №249-ЗД/291113-ОЗП на право заключения договора на поставку кондиционеров для объекта: «ГТУ-ТЭЦ в МО ЗАТО Знаменск Астраханской области»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП311249 Уникальный номер закупки 249-ЗД/291113-ОЗП Номер закупки Наименование закупки Открытый одноэтапный запрос предложений №249-ЗД/291113-ОЗП на право заключения договора на поставку кондиционеров для объекта: «ГТУ-ТЭЦ в МО ЗАТО Знаменск Астраханской области» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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