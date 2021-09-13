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    Главная / Торги / Проведение периодического медицинского осмотра сотрудников ГБУ "Автозаводский ПНИ"

    Проведение периодического медицинского осмотра сотрудников ГБУ "Автозаводский ПНИ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарьEurope/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110636231Дата и время окончания срока приема заявок Проведение периодического медицинского осмотра сотрудников ГБУ "Автозаводский ПНИ"город Нижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110636231

    Уникальный номер закупки

    51

    Номер закупки

    51

    Наименование закупки

    Проведение периодического медицинского осмотра сотрудников ГБУ "Автозаводский ПНИ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Закупка у единственного поставщика

    Дата публикации

    13.09.2021 17:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_об_осуществлении_закупки_у_ед.поставщика.rtf

    Договор_мед.осмотр.docx

    Решение___закупка_у_ед_поставщика___223ФЗ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АВТОЗАВОДСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ
    Все закупки и тендеры ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ

    Юридический адрес

    603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38

    Почтовый адрес

    603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38

    Контактный телефон

    +7 831 234-04-01

    Факс

    Адрес электронной почты

    pni@soc.avto.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ефимов Владислав Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    город Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Закупки и тендеры Услуги в области общей врачебной практики

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение периодического медицинского осмотра сотрудников ГБУ "Автозаводский ПНИ"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    14.09.202114.09.2021 23:5914.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110636231Подведение итогов не позднее Проведение периодического медицинского осмотра сотрудников ГБУ "Автозаводский ПНИ"город Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение периодического медицинского осмотра сотрудников ГБУ "Автозаводский ПНИ"

    Начальная цена

    472 240,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Нижний Новгород, ул. Октябрьской революции, д. 58Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещению
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ
    Все закупки и тендеры ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ

    Адрес местонахождения

    603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38

    Классификатор ОКПД2

    86.21.10.120

    Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, по проведению диагностических процедур и постановке диагноза

    Классификатор ОКВЭД2

    86.21

    Общая врачебная практика

    Документация лота

    13.09.2021

    13.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Общая врачебная практика"

    Кол-во: 1.00000

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