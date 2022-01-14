Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Сети хозяйственно-бытовой канализации»

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата выполненных работ по Договору производится Заказчиком путем перечисления на расчетный счет Подрядчика денежных средств на основании счетов-фактур в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ в 2 (двух) экземплярах. В случае заключения договора по результатам закупочной процедуры с субъектом малого или среднего предпринимательства, оплата Заказчиком будет производиться путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в срок не более 15 рабочих дней со дня подписания документа о выполнении работ по Договору