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    Главная / Торги / Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Сети хозяйственно-бытовой канализации»

    Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Сети хозяйственно-бытовой канализации»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.01.2022 10:0014.01.2022 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110633257Дата и время окончания срока приема заявок Строительно-монтажные работы по объекту: "Сети хозйственно-бытовой канализации"Хасанский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110633257

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    181-21/ХД/ГПБ

    Наименование закупки

    Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Сети хозяйственно-бытовой канализации»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    13.09.2021 06:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_на_ЭТП.pdf

    1_Форма_календарного_графика.xlsx

    _8_Р_ТПП.01.27_853_НК___база.xlsx

    _1_Р_ТПП.01.27_000_АНК___база.xlsx

    Объектный_расчет.xlsx

    _5_Р_ТПП.01.27_38.1__38.2__38.3__38___база.xlsx

    ЗД_ГПБ_РиУ.docx

    _6_Р_ТПП.01___база.xlsx

    _7_Р_ТПП.01.27_853_НК___база.xlsx

    Проект_Договора.doc

    Прил._9._к_ТЗ___Схема_ТПП.01.27_447_ГП.PDF

    Прил._2_к_ТЗ___ВОР_ЖД_Пути_v2.docx

    испр.Методика.docx

    Прил___2___Регламент.doc

    Прил___4___Система_контроля.docx

    Проект_акта.doc

    Прил___3___Протокол_дог._цены.doc

    _3_Р_ТПП.01.27_32.1__32___база.xlsx

    _2_Р_ТПП.01.27_218_ЭС__база.xlsx

    _4_Р_ТПП.01.27_38.1__38.2__38.3__38___база.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ
    Все закупки и тендеры АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ

    Юридический адрес

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41,

    Почтовый адрес

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41

    Контактный телефон

    +7 423 321-20-32 доб. 139184

    Факс

    +7 42331 2-03-21

    Адрес электронной почты

    Olga.Arhangelskaya@mechelgroup.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Архангельская Ольга Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Хасанский район

    Закупки и тендеры Приморский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Строительно-монтажные работы по объекту: "Сети хозйственно-бытовой канализации"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.01.2022 10:00 GMT +314.01.2022 10:0014.01.2022 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110633257Дата и время окончания срока приема заявок Строительно-монтажные работы по объекту: "Сети хозйственно-бытовой канализации"Хасанский район

    Дата и время вскрытия заявок

    14.01.2022 10:0014.01.2022 10:0014.01.2022 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110633257Дата и время вскрытия заявок Строительно-монтажные работы по объекту: "Сети хозйственно-бытовой канализации"Хасанский район

    Подведение итогов не позднее

    14.03.2022 10:0014.03.2022 10:0014.03.2022 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110633257Подведение итогов не позднее Строительно-монтажные работы по объекту: "Сети хозйственно-бытовой канализации"Хасанский район

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    14.03.202214.03.2022 10:0014.03.2022 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110633257Подведение итогов не позднее Строительно-монтажные работы по объекту: "Сети хозйственно-бытовой канализации"Хасанский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Строительно-монтажные работы по объекту: "Сети хозйственно-бытовой канализации"

    Начальная цена

    3 112 008,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    692705, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая, д. 41Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата выполненных работ по Договору производится Заказчиком путем перечисления на расчетный счет Подрядчика денежных средств на основании счетов-фактур в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ в 2 (двух) экземплярах. В случае заключения договора по результатам закупочной процедуры с субъектом малого или среднего предпринимательства, оплата Заказчиком будет производиться путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в срок не более 15 рабочих дней со дня подписания документа о выполнении работ по Договору
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ
    Все закупки и тендеры АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ

    Адрес местонахождения

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41,

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41

    Классификатор ОКПД2

    42.21.23

    Работы строительные по строительству оросительных систем (каналов), водоводов и водоводных конструкций, водоочистных станций, станций очистки сточных вод и насосных станций

    Классификатор ОКВЭД2

    42.21

    Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения"

    Кол-во: 1.00000

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    Закупки корпоративных заказчиков
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    Торги с ЭП
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    Прием заявок:
    12.03.2020 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
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