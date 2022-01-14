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Номер извещения
32110633257
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Сети хозяйственно-бытовой канализации»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
13.09.2021 06:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41,
Почтовый адрес
692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41
Контактный телефон
+7 423 321-20-32 доб. 139184
Факс
+7 42331 2-03-21
Адрес электронной почты
Olga.Arhangelskaya@mechelgroup.ru
Ф.И.О. контактного лица
Архангельская Ольга Владимировна
Место рассмотрения предложений
Хасанский район
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Строительно-монтажные работы по объекту: "Сети хозйственно-бытовой канализации"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.01.2022 10:00 GMT +314.01.2022 10:0014.01.2022 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110633257Дата и время окончания срока приема заявок Строительно-монтажные работы по объекту: "Сети хозйственно-бытовой канализации"Хасанский район
Дата и время вскрытия заявок
14.01.2022 10:0014.01.2022 10:0014.01.2022 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110633257Дата и время вскрытия заявок Строительно-монтажные работы по объекту: "Сети хозйственно-бытовой канализации"Хасанский район
Подведение итогов не позднее
14.03.2022 10:0014.03.2022 10:0014.03.2022 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110633257Подведение итогов не позднее Строительно-монтажные работы по объекту: "Сети хозйственно-бытовой канализации"Хасанский район
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Строительно-монтажные работы по объекту: "Сети хозйственно-бытовой канализации"
Начальная цена
3 112 008,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
692705, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая, д. 41Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ
Все закупки и тендеры АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ
Адрес местонахождения
692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41,
692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41
42.21.23
42.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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