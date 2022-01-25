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Номер извещения
ГП121866
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
2047/10.09.21/КО/Э Поставка катализатора LD 485 или катализатора OleMax 600/601 или катализатора CS-6002
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор*
Дата публикации
10.09.2021 16:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-46-84
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
19mta@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Миключёва Татьяна Ивановна
Место рассмотрения предложений
Салават
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка катализатора LD 485 или катализатора OleMax 600/601 или катализатора CS-6002
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.01.2022 15:30 GMT +325.01.2022 15:3025.01.2022 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП121866Дата и время окончания срока приема заявок Поставка катализатора LD 485 или катализатора OleMax 600/601 или катализатора CS-6002Салават
Дата и время вскрытия заявок
25.01.2022 15:3025.01.2022 15:3025.01.2022 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП121866Дата и время вскрытия заявок Поставка катализатора LD 485 или катализатора OleMax 600/601 или катализатора CS-6002Салават
Подведение итогов не позднее
11.03.2022 12:0011.03.2022 12:0011.03.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП121866Подведение итогов не позднее Поставка катализатора LD 485 или катализатора OleMax 600/601 или катализатора CS-6002Салават
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка катализатора LD 485 или катализатора OleMax 600/601 или катализатора CS-6002
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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