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    Главная / Торги / 2047/10.09.21/КО/Э Поставка катализатора LD 485 или катализатора OleMax 600/601 или катализатора CS-6002

    2047/10.09.21/КО/Э Поставка катализатора LD 485 или катализатора OleMax 600/601 или катализатора CS-6002

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.01.2022 15:3025.01.2022 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП121866Дата и время окончания срока приема заявок Поставка катализатора LD 485 или катализатора OleMax 600/601 или катализатора CS-6002СалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП121866

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    2047/10.09.21/КО/Э

    Наименование закупки

    2047/10.09.21/КО/Э Поставка катализатора LD 485 или катализатора OleMax 600/601 или катализатора CS-6002

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор*

    Дата публикации

    10.09.2021 16:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Продление.pdf

    Продление.pdf

    Продление.pdf

    Разъяснение_на_сайт.pdf

    Продление.pdf

    Документация_о_закупке_КО.rar

    Продление_17.pdf

    Продление.pdf

    Продление.pdf

    Продление.pdf

    Продление.pdf

    Продление.pdf

    Продление.pdf

    Продление.pdf

    Продление.pdf

    Продление.pdf

    Продление.pdf

    Продление.pdf

    Продление.pdf

    Продление.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-46-84

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    19mta@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Миключёва Татьяна Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка катализатора LD 485 или катализатора OleMax 600/601 или катализатора CS-6002

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.01.2022 15:30 GMT +325.01.2022 15:3025.01.2022 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП121866Дата и время окончания срока приема заявок Поставка катализатора LD 485 или катализатора OleMax 600/601 или катализатора CS-6002Салават

    Дата и время вскрытия заявок

    25.01.2022 15:3025.01.2022 15:3025.01.2022 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП121866Дата и время вскрытия заявок Поставка катализатора LD 485 или катализатора OleMax 600/601 или катализатора CS-6002Салават

    Подведение итогов не позднее

    11.03.2022 12:0011.03.2022 12:0011.03.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП121866Подведение итогов не позднее Поставка катализатора LD 485 или катализатора OleMax 600/601 или катализатора CS-6002Салават

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    11.03.202211.03.2022 12:0011.03.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП121866Подведение итогов не позднее Поставка катализатора LD 485 или катализатора OleMax 600/601 или катализатора CS-6002Салават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка катализатора LD 485 или катализатора OleMax 600/601 или катализатора CS-6002

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    20

    Вещества химические и продукты химические

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка катализатора LD 485 или катализатора OleMax 600/601 или катализатора CS-6002"

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