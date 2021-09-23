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Номер извещения
АП003654
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услугу 11096 «Проектирование зданий и сооружений непроизводственного назначения» на выполнение проектных работ по корректировке ПСД на ПИР и осуществление авторского надзора за строительством объекта "Исследовательский центр "Геосфера"для ООО «ГПН-Развитие» 2022-2023 гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
09.09.2021 10:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, оологический переулок, дом 2-4, лит. Б
Почтовый адрес
197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, оологический переулок, дом 2-4, лит. Б
Контактный телефон
+7 3452 52-19-69 доб. 4677
Адрес электронной почты
RC_KS@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Татаринцева Надежда Евгеньевна
Место рассмотрения заявок
Тюмень
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Проектные работы по корректировке ПСД на ПИР и осуществление авторского надзора за строительством объекта "Исследовательский центр "
Дата и время окончания срока приема заявок
23.09.2021 12:00 GMT +323.09.2021 12:0023.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003654Дата и время окончания срока приема заявок Проектные работы по корректировке ПСД на ПИР и осуществление авторского надзора за строительством объекта "Исследовательский центр "Тюмень
Текущий статус
Прием заявок на участие
Предмет договора
Проектные работы по корректировке ПСД на ПИР и осуществление авторского надзора за строительством объекта "Исследовательский центр "
Официальный сайт, на котором размещена документация