Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услугу 11096 «Проектирование зданий и сооружений непроизводственного назначения» на выполнение проектных работ по корректировке ПСД на ПИР и осуществление авторского надзора за строительством объекта "Исследовательский центр "Геосфера"для ООО «ГПН-Развитие» 2022-2023 гг.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения АП003654 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0057211-334-2021 Наименование закупки Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услугу 11096 «Проектирование зданий и сооружений непроизводственного назначения» на выполнение проектных работ по корректировке ПСД на ПИР и осуществление авторского надзора за строительством объекта "Исследовательский центр "Геосфера"для ООО «ГПН-Развитие» 2022-2023 гг. Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-РАЗВИТИЕ

Все закупки и тендеры ГПН-РАЗВИТИЕ Юридический адрес 197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, оологический переулок, дом 2-4, лит. Б Почтовый адрес 197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, оологический переулок, дом 2-4, лит. Б Контактный телефон +7 3452 52-19-69 доб. 4677 Адрес электронной почты RC_KS@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Татаринцева Надежда Евгеньевна Место рассмотрения заявок Тюмень Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

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Список лотов Лот 1 Проектные работы по корректировке ПСД на ПИР и осуществление авторского надзора за строительством объекта "Исследовательский центр " Дата и время окончания срока приема заявок 23.09.2021 12:00 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок АП003654 Дата и время окончания срока приема заявок Проектные работы по корректировке ПСД на ПИР и осуществление авторского надзора за строительством объекта "Исследовательский центр " Тюмень Текущий статус Прием заявок на участие Предмет договора Проектные работы по корректировке ПСД на ПИР и осуществление авторского надзора за строительством объекта "Исследовательский центр " Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт