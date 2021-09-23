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    Главная / Торги / Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услугу 11096 «Проектирование зданий и сооружений непроизводственного назначения» на выполнение проектных работ по корректировке ПСД на ПИР и осуществление авторского надзора за строительством объекта "Исследовательский центр "Геосфера"для ООО «ГПН-Развитие» 2022-2023 гг.

    Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услугу 11096 «Проектирование зданий и сооружений непроизводственного назначения» на выполнение проектных работ по корректировке ПСД на ПИР и осуществление авторского надзора за строительством объекта "Исследовательский центр "Геосфера"для ООО «ГПН-Развитие» 2022-2023 гг.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.09.2021 12:0023.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003654Дата и время окончания срока приема заявок Проектные работы по корректировке ПСД на ПИР и осуществление авторского надзора за строительством объекта "Исследовательский центр "ТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    АП003654

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0057211-334-2021

    Наименование закупки

    Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услугу 11096 «Проектирование зданий и сооружений непроизводственного назначения» на выполнение проектных работ по корректировке ПСД на ПИР и осуществление авторского надзора за строительством объекта "Исследовательский центр "Геосфера"для ООО «ГПН-Развитие» 2022-2023 гг.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    09.09.2021 10:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-РАЗВИТИЕ
    Все закупки и тендеры ГПН-РАЗВИТИЕ

    Юридический адрес

    197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, оологический переулок, дом 2-4, лит. Б

    Почтовый адрес

    197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, оологический переулок, дом 2-4, лит. Б

    Контактный телефон

    +7 3452 52-19-69 доб. 4677

    Адрес электронной почты

    RC_KS@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Татаринцева Надежда Евгеньевна

    Место рассмотрения заявок

    Тюмень

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проектные работы по корректировке ПСД на ПИР и осуществление авторского надзора за строительством объекта "Исследовательский центр "

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.09.2021 12:00 GMT +323.09.2021 12:0023.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003654Дата и время окончания срока приема заявок Проектные работы по корректировке ПСД на ПИР и осуществление авторского надзора за строительством объекта "Исследовательский центр "Тюмень

    Текущий статус

    Прием заявок на участие

    Предмет договора

    Проектные работы по корректировке ПСД на ПИР и осуществление авторского надзора за строительством объекта "Исследовательский центр "

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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