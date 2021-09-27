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Номер извещения
ГП121016
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
торги с применением метода понижения начальной цены продажи (Голландский аукцион) на право заключения договора купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 36:34:0516001:1356, площадью 63 455 кв.м расположенного по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Острогожская, 109 л
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Голландский аукцион
Дата публикации
08.09.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394088, Российская Федерация, Воронежская область, Воронеж, Антонова-Овсеенко, дом 31 офис 11
Почтовый адрес
394088, Российская Федерация, Воронежская область, Воронеж, Антонова-Овсеенко, дом 31 офис 11
Контактный телефон
+7 920 423-16-83
Факс
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Адрес электронной почты
2601590@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бабаев Вугар Тапдыгович
Место рассмотрения предложений
Воронеж
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Земельный участок площадью 63455 +/-88 кв. м, кадастровый номер 36:34:0516001:1356, расположенный по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Острогожская, 109 л, категория земель – «земли населенных пунктов», разрешенное использование – «испытательный комплекс»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Не опубликована
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП121016Подведение итогов не позднее Земельный участок площадью 63455 +/-88 кв. м, кадастровый номер 36:34:0516001:1356, расположенный по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Острогожская, 109 л, категория земель – «земли населенных пунктов», разрешенное использование – «испытательный комплекс»Воронеж
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Земельный участок площадью 63455 +/-88 кв. м, кадастровый номер 36:34:0516001:1356, расположенный по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Острогожская, 109 л, категория земель – «земли населенных пунктов», разрешенное использование – «испытательный комплекс»
Начальная цена
130 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВЫЙ ВЕК
Все закупки и тендеры НОВЫЙ ВЕК
Адрес местонахождения
394088, Российская Федерация, Воронежская область, Воронеж, Антонова-Овсеенко, дом 31 офис 11
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов