торги с применением метода понижения начальной цены продажи (Голландский аукцион) на право заключения договора купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 36:34:0516001:1356, площадью 63 455 кв.м расположенного по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Острогожская, 109 л

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП121016 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки торги с применением метода понижения начальной цены продажи (Голландский аукцион) на право заключения договора купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 36:34:0516001:1356, площадью 63 455 кв.м расположенного по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Острогожская, 109 л Валюта процедуры RUB Способ закупки Голландский аукцион Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВЫЙ ВЕК

Все закупки и тендеры НОВЫЙ ВЕК Юридический адрес 394088, Российская Федерация, Воронежская область, Воронеж, Антонова-Овсеенко, дом 31 офис 11 Почтовый адрес 394088, Российская Федерация, Воронежская область, Воронеж, Антонова-Овсеенко, дом 31 офис 11 Контактный телефон +7 920 423-16-83 Факс {} Адрес электронной почты 2601590@mail.ru Ф.И.О. контактного лица Бабаев Вугар Тапдыгович Место рассмотрения предложений Воронеж Закупки и тендеры Воронежская область Ключевые слова:

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