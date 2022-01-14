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    Главная / Торги / 1876/01.09.21/КО/Э Оказание услуг связи на доступ в сеть Интернет для обособленного подразделения в г. Санкт-Петербург

    1876/01.09.21/КО/Э Оказание услуг связи на доступ в сеть Интернет для обособленного подразделения в г. Санкт-Петербург

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.01.2022 15:3014.01.2022 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП109248Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг связи на доступ в сеть Интернет для обособленного подразделения в г. Санкт-ПетербургСалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП109248

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1876/01.09.21/КО/Э

    Наименование закупки

    1876/01.09.21/КО/Э Оказание услуг связи на доступ в сеть Интернет для обособленного подразделения в г. Санкт-Петербург

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор*

    Дата публикации

    02.09.2021 09:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_о_закупке_КО_в_эл.ф__РиУ_.rar

    Продление_5.pdf

    Изменение_1.pdf

    Продление_3.pdf

    Продление_2.pdf

    Продление.pdf

    Продление_6.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-49-62

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    11unu@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Афанасьева Наталья Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг связи на доступ в сеть Интернет для обособленного подразделения в г. Санкт-Петербург

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.01.2022 15:30 GMT +314.01.2022 15:3014.01.2022 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП109248Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг связи на доступ в сеть Интернет для обособленного подразделения в г. Санкт-ПетербургСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    17.01.2022 06:0017.01.2022 06:0017.01.2022 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП109248Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг связи на доступ в сеть Интернет для обособленного подразделения в г. Санкт-ПетербургСалават

    Подведение итогов не позднее

    28.02.2022 12:0028.02.2022 12:0028.02.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП109248Подведение итогов не позднее Оказание услуг связи на доступ в сеть Интернет для обособленного подразделения в г. Санкт-ПетербургСалават

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    28.02.202228.02.2022 12:0028.02.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП109248Подведение итогов не позднее Оказание услуг связи на доступ в сеть Интернет для обособленного подразделения в г. Санкт-ПетербургСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг связи на доступ в сеть Интернет для обособленного подразделения в г. Санкт-Петербург

    Начальная цена

    214 315,55

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    61

    Услуги телекоммуникационные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг связи на доступ в сеть Интернет для обособленного подразделения в г. Санкт-Петербург"

    Кол-во:

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    Прием заявок:
    25.01.2021 12:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
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