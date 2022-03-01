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Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи нежилых зданий, общей площадью 3777 кв.м., расположенных по адресу: Российская Федерация, Республика Северная Осетия, Моздокский район г. Моздок, мкр Моздок-1, д. 48, и права пользования на условиях аренды земельным участком общей площадью 12225 кв.м., по адресу: Российская Федерация, Республика Северная Осетия, Моздокский район г. Моздок, мкр Моздок-1, д. 48.
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Республика Северная Осетия-Алания, Северная Осетия – Алания, Моздокский район, г. Моздок, мкр. Моздок-1, д. 48
Номер извещения
ГП109215
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЮГ
Предмет договора
на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества, а также права пользования на условиях аренды земельным участком.
Начальная цена
31410000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
6150000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
01-09-2021 21:31 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.03.2022 16:00
Дата и время проведения
03.03.2022 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с аукционной документацией
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
6159900.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЮГ
Юридический адрес
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
Контактный телефон
+7 863 301-09-64
Адрес электронной почты
zakupki@ut-uvo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Угрюмов Алексей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Ростов-на-Дону
Контактное лицо продавца/инициатора
Угрюмов Алексей Сергеевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
zakupki@ut-uvo.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 863 301-09-64 доб. 241
Адрес местонахождения продавца/инициатора
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с аукционной документацией
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с аукционной документацией
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация