Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи нежилых зданий, общей площадью 3777 кв.м., расположенных по адресу: Российская Федерация, Республика Северная Осетия, Моздокский район г. Моздок, мкр Моздок-1, д. 48, и права пользования на условиях аренды земельным участком общей площадью 12225 кв.м., по адресу: Российская Федерация, Республика Северная Осетия, Моздокский район г. Моздок, мкр Моздок-1, д. 48.

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