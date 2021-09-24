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Номер извещения
ГП156113
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Производство взрывных работ при разработке месторождения гипса «Слудная гора» ООО «ЮжУралгипс» в 2022г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
31.08.2021 09:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128
Почтовый адрес
400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128
Контактный телефон
+7 8442 60-50-18 доб. 4110
Факс
--
Адрес электронной почты
tender@volma.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дегтярева Наталья Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Волгоград
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Производство взрывных работ при разработке месторождения гипса «Слудная гора» ООО «ЮжУралгипс» в 2022г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.09.2021 16:00 GMT +324.09.2021 16:0024.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156113Дата и время окончания срока приема заявок Производство взрывных работ при разработке месторождения гипса «Слудная гора» ООО «ЮжУралгипс» в 2022г.Волгоград
Дата и время вскрытия заявок
27.09.2021 11:0027.09.2021 11:0027.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП156113Дата и время вскрытия заявок Производство взрывных работ при разработке месторождения гипса «Слудная гора» ООО «ЮжУралгипс» в 2022г.Волгоград
Подведение итогов не позднее
30.09.2021 11:0030.09.2021 11:0030.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156113Подведение итогов не позднее Производство взрывных работ при разработке месторождения гипса «Слудная гора» ООО «ЮжУралгипс» в 2022г.Волгоград
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Производство взрывных работ при разработке месторождения гипса «Слудная гора» ООО «ЮжУралгипс» в 2022г.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ООО «ЮжУралгипс» Юридический адрес: Оренбургская область, Беляевский район, п. Дубенский, ул. Заводская, д. 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Управляющая компания «ВОЛМА»»
Все закупки и тендеры «Управляющая компания «ВОЛМА»»
Адрес местонахождения
400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128
71.12.39
71.20.19.111
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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