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    Главная / Торги / Производство взрывных работ при разработке месторождения гипса «Слудная гора» ООО «ЮжУралгипс» в 2022г.

    Производство взрывных работ при разработке месторождения гипса «Слудная гора» ООО «ЮжУралгипс» в 2022г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.09.2021 16:0024.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156113Дата и время окончания срока приема заявок Производство взрывных работ при разработке месторождения гипса «Слудная гора» ООО «ЮжУралгипс» в 2022г.ВолгоградПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП156113

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Производство взрывных работ при разработке месторождения гипса «Слудная гора» ООО «ЮжУралгипс» в 2022г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    31.08.2021 09:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое_задание_БВР_ОРБ_на_2022г.docx

    Извещение.docx

    Документация_запроса_предложений.docx

    Договор_подряда__по__результатам_тендера__09_2019_21.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ВОЛМА»»
    Все закупки и тендеры «Управляющая компания «ВОЛМА»»

    Юридический адрес

    400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128

    Почтовый адрес

    400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128

    Контактный телефон

    +7 8442 60-50-18 доб. 4110

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tender@volma.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дегтярева Наталья Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Волгоград

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Производство взрывных работ при разработке месторождения гипса «Слудная гора» ООО «ЮжУралгипс» в 2022г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.09.2021 16:00 GMT +324.09.2021 16:0024.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156113Дата и время окончания срока приема заявок Производство взрывных работ при разработке месторождения гипса «Слудная гора» ООО «ЮжУралгипс» в 2022г.Волгоград

    Дата и время вскрытия заявок

    27.09.2021 11:0027.09.2021 11:0027.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП156113Дата и время вскрытия заявок Производство взрывных работ при разработке месторождения гипса «Слудная гора» ООО «ЮжУралгипс» в 2022г.Волгоград

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2021 11:0030.09.2021 11:0030.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156113Подведение итогов не позднее Производство взрывных работ при разработке месторождения гипса «Слудная гора» ООО «ЮжУралгипс» в 2022г.Волгоград

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    30.09.202130.09.2021 11:0030.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156113Подведение итогов не позднее Производство взрывных работ при разработке месторождения гипса «Слудная гора» ООО «ЮжУралгипс» в 2022г.Волгоград

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Производство взрывных работ при разработке месторождения гипса «Слудная гора» ООО «ЮжУралгипс» в 2022г.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ООО «ЮжУралгипс» Юридический адрес: Оренбургская область, Беляевский район, п. Дубенский, ул. Заводская, д. 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии технического задания
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Управляющая компания «ВОЛМА»»
    Все закупки и тендеры «Управляющая компания «ВОЛМА»»

    Адрес местонахождения

    400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128

    Классификатор ОКПД2

    71.12.39

    Услуги в области геологических, геофизических и взаимосвязанных изыскательных работ прочие, не включенные в другие группировки

    71.20.19.111

    Услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации, запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, результатов инженерных изысканий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство взрывных работ при разработке месторождения гипса «Слудная гора» ООО «ЮжУралгипс» в 2022г."

    Кол-во: 1

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