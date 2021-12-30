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    Главная / Торги / Реализация метизов (гайки, болты, шайбы, саморезы), опоры в г. Вологда

    Реализация метизов (гайки, болты, шайбы, саморезы), опоры в г. Вологда

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2021 09:0030.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156110Дата и время окончания срока приема заявок Реализация метизов (гайки, болты, шайбы, саморезы), опоры в г. ВологдаМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП156110

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Реализация метизов (гайки, болты, шайбы, саморезы), опоры в г. Вологда

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    31.08.2021 09:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Копия_Форма_ТКП_Метизы.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ГазЭнергоСервис
    Все закупки и тендеры ГазЭнергоСервис

    Юридический адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1

    Контактный телефон

    +7 910 457-24-81

    Факс

    +7 495 580-99-59

    Адрес электронной почты

    grudinin.da@gesrv.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Грудинин Дмитрий Альбертович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Реализация метизов (гайки, болты, шайбы, саморезы), опоры в г. Вологда

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2021 09:00 GMT +330.12.2021 09:0030.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156110Дата и время окончания срока приема заявок Реализация метизов (гайки, болты, шайбы, саморезы), опоры в г. ВологдаМосква

    Подведение итогов не позднее

    10.01.2022 09:0010.01.2022 09:0010.01.2022 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156110Подведение итогов не позднее Реализация метизов (гайки, болты, шайбы, саморезы), опоры в г. ВологдаМосква

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    10.01.202210.01.2022 09:0010.01.2022 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156110Подведение итогов не позднее Реализация метизов (гайки, болты, шайбы, саморезы), опоры в г. ВологдаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реализация метизов (гайки, болты, шайбы, саморезы), опоры в г. Вологда

    Начальная цена

    75 147,84

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГазЭнергоСервис
    Все закупки и тендеры ГазЭнергоСервис

    Адрес местонахождения

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1

    Классификатор ОКПД2

    25.94

    Изделия крепежные и винты крепежные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Болт 16*100"

    Кол-во: 9.23

    "Позиция 2"

    "Болт М10*100/ шт"

    Кол-во: 38

    "Позиция 3"

    "Болт М10*40/ кг"

    Кол-во: 0.32

    "Позиция 4"

    "Болт М10*60/ кг"

    Кол-во: 85

    "Позиция 5"

    "Болт М12*50/ шт"

    Кол-во: 3324

    "Позиция 6"

    "Болт М12*70/ шт"

    Кол-во: 35

    "Позиция 7"

    "Болт М12/ кг"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 8"

    "Болт М24*120/ шт"

    Кол-во: 32

    "Позиция 9"

    "Болт М6/ кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Болт М8*15/ шт"

    Кол-во: 153

    "Позиция 11"

    "Болт М8*30/ шт"

    Кол-во: 1380

    "Позиция 12"

    "Болт М8*55/ шт"

    Кол-во: 32

    "Позиция 13"

    "Болт М8*80 оц./ шт"

    Кол-во: 455

    "Позиция 14"

    "Болт М8/ шт"

    Кол-во: 226

    "Позиция 15"

    "Болт оц./ шт"

    Кол-во: 88

    "Позиция 16"

    "Болт/ шт"

    Кол-во: 70

    "Позиция 17"

    "Гайка АМ 16-6Н.14Х17Н2.III.4.016"

    Кол-во: 56

    "Позиция 18"

    "гайка АМ24-6Н.12Х18Н10Т,ШШШ.4.016 ГОСТ 9064-75"

    Кол-во: 6

    "Позиция 19"

    "Гайка М10*20"

    Кол-во: 144

    "Позиция 20"

    "Гайка М10/ шт"

    Кол-во: 800

    "Позиция 21"

    "Гайка М12/кг"

    Кол-во: 6

    "Позиция 22"

    "Гайка М20/ шт"

    Кол-во: 35

    "Позиция 23"

    "Гайка М42 ст.09Г2С"

    Кол-во: 38

    "Позиция 24"

    "Гайка М6/кг"

    Кол-во: 0.7

    "Позиция 25"

    "Гайка М8/ шт."

    Кол-во: 235

    "Позиция 26"

    "гайка накидная 2-22 ст.20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "гайка низка 1/2"

    Кол-во: 32

    "Позиция 28"

    "опора 108-Т3"

    Кол-во: 8

    "Позиция 29"

    "опора 159-Т3.09"

    Кол-во: 17

    "Позиция 30"

    "опора 219-Т3.11"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "опора 57-Т12.02"

    Кол-во: 30

    "Позиция 32"

    "опора 89-Т3"

    Кол-во: 5

    "Позиция 33"

    "опора А 14Б 540.000-03"

    Кол-во: 3

    "Позиция 34"

    "Опора ОПБ1-50-Л146.00.000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Опора ОПБ2-159-Л147.00.000"

    Кол-во: 4

    "Позиция 36"

    "опора сталь. неподвижная 89-Т3-06 09Г2С"

    Кол-во: 3

    "Позиция 37"

    "опора сталь. подвижная ОПБ2-159 ст.09Г2С"

    Кол-во: 40

    "Позиция 38"

    "опора сталь. подвижная ОПБ2-219 ст.09Г2С"

    Кол-во: 54

    "Позиция 39"

    "опора хомутовая бескорпусная 108-ХБ-А, ст.10Г2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "опора хомутовая бескорпусная 32-ХБ-А, ст. 10Г2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "опора хомутовая бескорпусная 89-ХБ-А, ст. 10Г2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Саморез 3,5*25 по металлу/ кг"

    Кол-во: 0.9

    "Позиция 43"

    "Саморез 3,5*32 по металлу/ шт"

    Кол-во: 2400

    "Позиция 44"

    "Саморез 3,5*35 по дереву/ кг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "Саморез 3,5*55 по дереву/ кг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Саморез 4,2*16 пресс-шайба, сверло/ кг"

    Кол-во: 14.9

    "Позиция 47"

    "Саморез 4,2*70 по дереву/ кг"

    Кол-во: 6.4

    "Позиция 48"

    "Саморез 4,2*70 по дереву/ шт"

    Кол-во: 1800

    "Позиция 49"

    "Саморез 4,2*75 по дереву/ кг"

    Кол-во: 42.7

    "Позиция 50"

    "Саморез 4,2*90 по дереву"

    Кол-во: 6.5

    "Позиция 51"

    "Скоба металл 2-х лапковая 25-26"

    Кол-во: 90

    "Позиция 52"

    "скоба металл 2-х лапковая d=38-40мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 53"

    "Скоба металлическая"

    Кол-во: 786

    "Позиция 54"

    "скоба омегообразн 4,75т с гайкой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Скоба омегообразная 8,5т"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Скоба такелажная"

    Кол-во: 100

    "Позиция 57"

    "Стяжка стальная СКС-П 4,6*300"

    Кол-во: 50

    "Позиция 58"

    "Хомут 60-63"

    Кол-во: 8

    "Позиция 59"

    "Хомут 74-79"

    Кол-во: 8

    "Позиция 60"

    "Хомут 86-91"

    Кол-во: 7

    "Позиция 61"

    "хомут для крепления газопроводов Ду 80 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Хомут для крепления труб"

    Кол-во: 95

    "Позиция 63"

    "Хомут пластиковый 2,5*200мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 64"

    "Хомут червячный"

    Кол-во: 93

    "Позиция 65"

    "Хомуты с креплениями 57 мм"

    Кол-во: 16

    "Позиция 66"

    "Шайба 10/ шт"

    Кол-во: 165

    "Позиция 67"

    "Шайба 12/ кг"

    Кол-во: 7.5

    "Позиция 68"

    "Шайба 12/ шт"

    Кол-во: 1144

    "Позиция 69"

    "Шайба 20"

    Кол-во: 46

    "Позиция 70"

    "Шайба 6 /кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Шайба 8/ шт"

    Кол-во: 96

    "Позиция 72"

    "Шайба A-48631"

    Кол-во: 4

    "Позиция 73"

    "Скрепа"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 74"

    "соединение двухуровневое"

    Кол-во: 290

    "Позиция 75"

    "Стяжки стальные СКС-П 7,9*200"

    Кол-во: 500

    "Позиция 76"

    "Штанга 10*2000"

    Кол-во: 62

    "Позиция 77"

    "Штанга 12*2000"

    Кол-во: 56

    "Позиция 78"

    "Шпилька 14*100"

    Кол-во: 79

    "Позиция 79"

    "шпилька АМ24-6g*160 14Х17Н2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 80"

    "шпилька АМ24-6gх160 сталь 10Х17Н13Н2Т2"

    Кол-во: 8

    "Позиция 81"

    "шпилька М42*800"

    Кол-во: 40

    "Позиция 82"

    "Штанга М24*1000"

    Кол-во: 9

    "Позиция 83"

    "Штанга М24*2000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 84"

    "Штанга М8х1000 оц"

    Кол-во: 17

    "Позиция 85"

    "болт (10,5)"

    Кол-во: 136

    "Позиция 86"

    "болт (шт)"

    Кол-во: 469

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