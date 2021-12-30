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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП156110
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Реализация метизов (гайки, болты, шайбы, саморезы), опоры в г. Вологда
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
31.08.2021 09:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1
Контактный телефон
+7 910 457-24-81
Факс
+7 495 580-99-59
Адрес электронной почты
grudinin.da@gesrv.ru
Ф.И.О. контактного лица
Грудинин Дмитрий Альбертович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Реализация метизов (гайки, болты, шайбы, саморезы), опоры в г. Вологда
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.12.2021 09:00 GMT +330.12.2021 09:0030.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156110Дата и время окончания срока приема заявок Реализация метизов (гайки, болты, шайбы, саморезы), опоры в г. ВологдаМосква
Подведение итогов не позднее
10.01.2022 09:0010.01.2022 09:0010.01.2022 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156110Подведение итогов не позднее Реализация метизов (гайки, болты, шайбы, саморезы), опоры в г. ВологдаМосква
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реализация метизов (гайки, болты, шайбы, саморезы), опоры в г. Вологда
Начальная цена
75 147,84
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГазЭнергоСервис
Все закупки и тендеры ГазЭнергоСервис
Адрес местонахождения
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1
25.94
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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