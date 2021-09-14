Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуги «Услуги по выполнению текущего ремонта трубопроводов в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правил безопасной эксплуатации промысловых трубопроводов"» (10725) для АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» в 2022-2024 гг.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения АП003260 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0056146-301-2021 Наименование закупки Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуги «Услуги по выполнению текущего ремонта трубопроводов в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правил безопасной эксплуатации промысловых трубопроводов"» (10725) для АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» в 2022-2024 гг. Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМНЕФТЬ-НОЯБРЬСКНЕФТЕГАЗ

Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-ННГ Юридический адрес 629807, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Ленина, д.59/87 Почтовый адрес 629807, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Ленина, д.59/87 Контактный телефон +7 3452 52-19-69 доб. 4675 Адрес электронной почты RC_NSU@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Чаленко Е.О. Место рассмотрения заявок Тюмень Закупки и тендеры Тюменская область Ключевые слова:

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Список лотов Лот 1 Текущий ремонт трубопроводов на месторождениях АО "ГПН-ННГ" Дата и время окончания срока приема заявок 14.09.2021 13:00 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок АП003260 Дата и время окончания срока приема заявок Текущий ремонт трубопроводов на месторождениях АО "ГПН-ННГ" Тюмень Текущий статус Архив Предмет договора Текущий ремонт трубопроводов на месторождениях АО "ГПН-ННГ" Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт