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Номер извещения
АП003260
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуги «Услуги по выполнению текущего ремонта трубопроводов в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правил безопасной эксплуатации промысловых трубопроводов"» (10725) для АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» в 2022-2024 гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
31.08.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629807, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Ленина, д.59/87
Почтовый адрес
629807, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Ленина, д.59/87
Контактный телефон
+7 3452 52-19-69 доб. 4675
Адрес электронной почты
RC_NSU@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чаленко Е.О.
Место рассмотрения заявок
Тюмень
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Текущий ремонт трубопроводов на месторождениях АО "ГПН-ННГ"
Дата и время окончания срока приема заявок
14.09.2021 13:00 GMT +314.09.2021 13:0014.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003260Дата и время окончания срока приема заявок Текущий ремонт трубопроводов на месторождениях АО "ГПН-ННГ"Тюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Текущий ремонт трубопроводов на месторождениях АО "ГПН-ННГ"
Официальный сайт, на котором размещена документация
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