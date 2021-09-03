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    Главная / Торги / Закупка запасных частей для автомобильных кранов КС-45717 и КС-65713-5

    Закупка запасных частей для автомобильных кранов КС-45717 и КС-65713-5

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 17:0003.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156112Дата и время окончания срока приема заявок Закупка запасных частей для автомобильных кранов КС-45717 и КС-65713-5 (базис г. Усть-Кут)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП156112

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    2108-23/СТНГ

    Наименование закупки

    Закупка запасных частей для автомобильных кранов КС-45717 и КС-65713-5

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    31.08.2021 09:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    upload_positions_form_2108_23СТНГ.XLSX

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ___СТНГ_ЗКП_РАМКА__c_ОБС.DOCX

    Извещение_2108_23СТНГ.DOCX

    Проект_Договора_поставки.docx

    Проект_Договора_хранения.doc

    Техническое_задание.pdf

    Форма_КП_2108_23СТНГ_Запчасти_для_кранов_КС.XLSX

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +49 5645 016 02 доб. 466

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    dm.volodin@stng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Володин Дмитрий Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка запасных частей для автомобильных кранов КС-45717 и КС-65713-5 (базис г. Усть-Кут)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.09.2021 17:00 GMT +303.09.2021 17:0003.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156112Дата и время окончания срока приема заявок Закупка запасных частей для автомобильных кранов КС-45717 и КС-65713-5 (базис г. Усть-Кут)Москва

    Подведение итогов не позднее

    27.09.2021 17:0027.09.2021 17:0027.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156112Подведение итогов не позднее Закупка запасных частей для автомобильных кранов КС-45717 и КС-65713-5 (базис г. Усть-Кут)Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    27.09.202127.09.2021 17:0027.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156112Подведение итогов не позднее Закупка запасных частей для автомобильных кранов КС-45717 и КС-65713-5 (базис г. Усть-Кут)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка запасных частей для автомобильных кранов КС-45717 и КС-65713-5 (базис г. Усть-Кут)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно запросу

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, Геологическая улица, 2 Грузополучатель: АО «АЛРОСА-ТЕРМИНАЛ» для ООО «ГАС»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По факту поставки в течение 30 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    28.22.14.125

    Краны грузоподъемные стрелкового типа

    28.22.14.129

    Краны грузоподъемные прочие

    29.32.30.390

    Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вкладыш уплотнителя стекла (замок)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Гидроопора Ø63Ø50х1680мм Р=16МПа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Датчик длины стрелы ДДС-01 в сборе кабель барабан"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Опорно-поворотное устройство ОП-1451.1.2.1.8.3 ШУ1, 180 зубьев , 40 болт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Редуктор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Стекло заднее"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Уплотнитель стекла"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "Гидрозамок односторонний Qmax 60л/мин, Рmax 35МПа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Гидроцилиндр выдвижения средней секции стрелы КС-65713-1.63.900-2-02"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Датчик азимута НПКУ 401221.001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Клапан тормозной ГКТ 1.16-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Гидронасос 410.112.А-40.02.У1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Гидроопора Ø63Ø50х1680мм Р=16МПа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Гидроцилиндр (выдвижения выносных опор)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Кран двухпозиционный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Подпятник КС 45721.00.100"

    Кол-во: 8

    "Позиция 17"

    "Прибор безопасности ОНК-160С"

    Кол-во: 3

    "Позиция 18"

    "сиденье машиниста КУ 24.455131.000"

    Кол-во: 1

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