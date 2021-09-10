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    Главная / Торги / Поставка строительно-дорожной и специальной техники для нужд АО «Газпром газораспределение Дальний Восток»

    Поставка строительно-дорожной и специальной техники для нужд АО «Газпром газораспределение Дальний Восток»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.09.2021 04:5910.09.2021 04:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110599783Дата и время окончания срока приема заявок Поставка экскаваторов680011, РФ, г. Хабаровск, ул. Брестская, д. 70, каб. 303Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110599783

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    МИ/67-08/21

    Наименование закупки

    Поставка строительно-дорожной и специальной техники для нужд АО «Газпром газораспределение Дальний Восток»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    31.08.2021 09:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол.pdf

    Документация.docx

    Извещение.doc

    Приложение_1___Проект_договора.doc

    Спецификация_к_Приложению_1_Проект_договора.xlsx

    Приложение_2___Техническая_часть.xlsx

    Приложение_3___Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    Приложение_к_Форме_1___Коммерческое_предложение.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

    Юридический адрес

    680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 51

    Почтовый адрес

    680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 51

    Контактный телефон

    +7 4212 41-74-48 доб. 64507

    Факс

    +7 4212 41-74-01

    Адрес электронной почты

    safonovas@gazdv.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафонов Алексей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    680011, РФ, г. Хабаровск, ул. Брестская, д. 70, каб. 303

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка экскаваторов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.09.202117.09.2021 06:0017.09.2021 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110599783Подведение итогов не позднее Поставка экскаваторов680011, РФ, г. Хабаровск, ул. Брестская, д. 70, каб. 303

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка экскаваторов

    Начальная цена

    17 650 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Технической частью Документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Технической частью ДокументацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

    Адрес местонахождения

    680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 51

    Классификатор ОКПД2

    28.92.27

    Экскаваторы и одноковшовые погрузчики самоходные прочие; прочие самоходные машины для добычи полезных ископаемых

    Классификатор ОКВЭД2

    28.92

    Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1034964/name/61440eac662945.41562019

    17.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Экскаватор на колесном ходу полноповоротный Doosan DX55W"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Экскаватор на колесном ходу полноповоротный Doosan DX55W"

    Кол-во: 1

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    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    01.02.2022 13:59(GMT+03:00)
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