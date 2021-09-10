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Номер извещения
32110599783
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка строительно-дорожной и специальной техники для нужд АО «Газпром газораспределение Дальний Восток»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
31.08.2021 09:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 51
Почтовый адрес
680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 51
Контактный телефон
+7 4212 41-74-48 доб. 64507
Факс
+7 4212 41-74-01
Адрес электронной почты
safonovas@gazdv.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сафонов Алексей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
680011, РФ, г. Хабаровск, ул. Брестская, д. 70, каб. 303
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка экскаваторов
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка экскаваторов
Начальная цена
17 650 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Технической частью Документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Технической частью ДокументацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Адрес местонахождения
680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 51
28.92.27
28.92
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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