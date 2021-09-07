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Номер извещения
ГП156109
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закуп СОЖ МР-7 для нужд ЧФ ПАО "Уралкуз"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
31.08.2021 09:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7
Почтовый адрес
456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7
Контактный телефон
+7 35168 9-23-71
Факс
+7 35168 9-27-77
Адрес электронной почты
ichernykh@uralkuz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Черных Ирина Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Чебаркуль
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Закуп СОЖ МР-7 для нужд ЧФ ПАО "Уралкуз"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.09.2021 10:00 GMT +307.09.2021 10:0007.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156109Дата и время окончания срока приема заявок Закуп СОЖ МР-7 для нужд ЧФ ПАО "Уралкуз"Чебаркуль
Подведение итогов не позднее
17.09.2021 12:0017.09.2021 12:0017.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156109Подведение итогов не позднее Закуп СОЖ МР-7 для нужд ЧФ ПАО "Уралкуз"Чебаркуль
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закуп СОЖ МР-7 для нужд ЧФ ПАО "Уралкуз"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Заявка подается на весь закупаемый объем. Предложения будут рассматриваться только поданные в соответствии с требованиями торгов.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Базис поставки DDP- Челябинский филиал ПАО "Уралкуз", 454038, г. Челябинск, ул. Монтажников, д.2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралкуз
Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз
Адрес местонахождения
456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 8000
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