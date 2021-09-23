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    Главная / Торги / 1771/31.08.21/КО/Э Поставка шкафов сушильных

    1771/31.08.21/КО/Э Поставка шкафов сушильных

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.09.2021 15:3023.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156107Дата и время окончания срока приема заявок Поставка шкафов сушильныхСалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП156107

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1771/31.08.21/КО/Э Поставка шкафов сушильных

    Наименование закупки

    1771/31.08.21/КО/Э Поставка шкафов сушильных

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор*

    Дата публикации

    31.08.2021 09:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    изменение_тз_1.pdf

    продление_.pdf

    продление_3.pdf

    продление_4.pdf

    Документация_о_закупке_КО_эл.ф.__товары_.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-49-09

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    61ism@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ибрагимова Светлана Марсовна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка шкафов сушильных

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.09.2021 15:30 GMT +323.09.2021 15:3023.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156107Дата и время окончания срока приема заявок Поставка шкафов сушильныхСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    24.09.2021 07:0024.09.2021 07:0024.09.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП156107Дата и время вскрытия заявок Поставка шкафов сушильныхСалават

    Подведение итогов не позднее

    04.11.2021 12:3004.11.2021 12:3004.11.2021 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156107Подведение итогов не позднее Поставка шкафов сушильныхСалават

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.11.202104.11.2021 12:3004.11.2021 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156107Подведение итогов не позднее Поставка шкафов сушильныхСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка шкафов сушильных

    Начальная цена

    388 646,04

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно условий проекта договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий проекта договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий проекта договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    25.99.2

    Изделия металлические прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка шкафов сушильных"

    Кол-во:

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    Поделиться
    Прием заявок:
    23.04.2021 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
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