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    Главная / Торги / Выбор поставщика средств электрохимической защиты

    Выбор поставщика средств электрохимической защиты

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2021 07:5908.09.2021 07:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110599714Дата и время окончания срока приема заявок Поставка средств электрохимической защитыИжевскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110599714

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выбор поставщика средств электрохимической защиты

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    31.08.2021 09:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_1_к_документации___Проект_договора.docx

    Приложение_2_к_Форме_1___ТП.docx

    Приложение_2_к_Документации___Техническое_задание.docx

    Приложение_3_к_документации___Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    Документация.docx

    Приложение_1_к_ТЗ___Проектные_решения_1.pdf

    Приложение_1_к_ТЗ___Проектные_решения_3.pdf

    Приложение_1_к_ТЗ___Проектные_решения_2.pdf

    Приложение_1_к_ТЗ___Проектные_решения_4.pdf

    Извещение.doc

    Приложение_1_к_Форме_1___ЦП.docx

    Итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УДМУРТСКИЕ ГАЗОВЫЕ СЕТИ
    Все закупки и тендеры УГС

    Юридический адрес

    426008, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Коммунаров, 359

    Почтовый адрес

    426008, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Коммунаров, 359

    Контактный телефон

    +7 3412 70-11-12

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    E.Ryazanova@udmgas.udm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рязанова Эльвира Зуфаровна

    Место рассмотрения предложений

    Ижевск

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка средств электрохимической защиты

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.09.202113.09.2021 13:0013.09.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110599714Подведение итогов не позднее Поставка средств электрохимической защитыИжевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка средств электрохимической защиты

    Начальная цена

    852 758,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УГС
    Все закупки и тендеры УГС

    Адрес местонахождения

    426008, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Коммунаров, 359

    Классификатор ОКПД2

    26.51

    Оборудование для измерения, испытаний и навигации

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1031248/name/613f2cf1610630.44453371

    13.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации"

    Кол-во: 4.00000

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