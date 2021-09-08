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Номер извещения
32110599714
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выбор поставщика средств электрохимической защиты
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
31.08.2021 09:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
426008, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Коммунаров, 359
Почтовый адрес
426008, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Коммунаров, 359
Контактный телефон
+7 3412 70-11-12
Факс
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Адрес электронной почты
E.Ryazanova@udmgas.udm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рязанова Эльвира Зуфаровна
Место рассмотрения предложений
Ижевск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка средств электрохимической защиты
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка средств электрохимической защиты
Начальная цена
852 758,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
426008, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Коммунаров, 359
26.51
26.51
Документация лота
Кол-во: 4.00000
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