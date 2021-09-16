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    Главная / Торги / Подготовка водителей категории «С» в 2021 г.

    Подготовка водителей категории «С» в 2021 г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.09.2021 10:3016.09.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156105Дата и время окончания срока приема заявок Подготовка водителей категории «С» в 2021 г.СамараПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП156105

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Подготовка водителей категории «С» в 2021 г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    31.08.2021 08:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол___258_Протокол_подведения_итогов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Самаранефтегеофизика
    Все закупки и тендеры ПАО СНГЕО

    Юридический адрес

    443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21

    Почтовый адрес

    443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21

    Контактный телефон

    +7 846 336-59-27 доб. 300

    Факс

    +7 846 336-63-00

    Адрес электронной почты

    BochkovskayaTG@sngeo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бочковская Татьяна Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Самара

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Подготовка водителей категории «С» в 2021 г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.09.2021 10:30 GMT +316.09.2021 10:3016.09.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156105Дата и время окончания срока приема заявок Подготовка водителей категории «С» в 2021 г.Самара

    Дата и время вскрытия заявок

    16.09.2021 10:3016.09.2021 10:3016.09.2021 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП156105Дата и время вскрытия заявок Подготовка водителей категории «С» в 2021 г.Самара

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.09.202124.09.2021 15:0024.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156105Подведение итогов не позднее Подготовка водителей категории «С» в 2021 г.Самара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Подготовка водителей категории «С» в 2021 г.

    Начальная цена

    640 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Прописано в ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Учебно-производственная база на территории: Самарской области, Оренбургской областиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Заказчик оплачивает оказанные услуги Исполнителем в следующем порядке: в течение 120 (сто двадцать) календарных дней, но не ранее чем через 45 (сорок пять) календарных дней с момента (даты) подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО СНГЕО
    Все закупки и тендеры ПАО СНГЕО

    Адрес местонахождения

    443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21

    Классификатор ОКПД2

    85.42

    Услуги по дополнительному профессиональному образованию

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Проект договора

    07.09.2021

    Закупочная документация

    07.09.2021

    Техническое задание

    07.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1040383/name/614c4af23f4535.59793355

    23.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Подготовка водителей категории «С» в 2021 г."

    Кол-во:

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