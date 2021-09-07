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Номер извещения
ГП156103
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
1738/30.08.21/КО/Э Выполнение работ по снятию/установке фильтров-поглотителей (далее-ФП) и регенеративных патронов (далее-РП) в защитных сооружениях гражданской обороны (далее - ЗС ГО), с применением материала Заказчика и проверкой работоспособности ФП (без включения третьего режима вентиляции), с оформлением технического отчета
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор*
Дата публикации
31.08.2021 08:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-49-62
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
11unu@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Афанасьева Наталья Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Салават
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Выполнение работ по снятию/установке фильтров-поглотителей (далее-ФП) и регенеративных патронов (далее-РП) в защитных сооружениях гражданской обороны (далее - ЗС ГО), с применением материала Заказчика и проверкой работоспособности ФП (без включения третьего режима вентиляции), с оформлением технического отчета
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.09.2021 15:30 GMT +307.09.2021 15:3007.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156103Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по снятию/установке фильтров-поглотителей (далее-ФП) и регенеративных патронов (далее-РП) в защитных сооружениях гражданской обороны (далее - ЗС ГО), с применением материала Заказчика и проверкой работоспособности ФП (без включения третьего режима вентиляции), с оформлением технического отчетаСалават
Дата и время вскрытия заявок
08.09.2021 06:0008.09.2021 06:0008.09.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП156103Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по снятию/установке фильтров-поглотителей (далее-ФП) и регенеративных патронов (далее-РП) в защитных сооружениях гражданской обороны (далее - ЗС ГО), с применением материала Заказчика и проверкой работоспособности ФП (без включения третьего режима вентиляции), с оформлением технического отчетаСалават
Подведение итогов не позднее
29.10.2021 12:0029.10.2021 12:0029.10.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156103Подведение итогов не позднее Выполнение работ по снятию/установке фильтров-поглотителей (далее-ФП) и регенеративных патронов (далее-РП) в защитных сооружениях гражданской обороны (далее - ЗС ГО), с применением материала Заказчика и проверкой работоспособности ФП (без включения третьего режима вентиляции), с оформлением технического отчетаСалават
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
29.10.202129.10.2021 12:0029.10.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156103Подведение итогов не позднее Выполнение работ по снятию/установке фильтров-поглотителей (далее-ФП) и регенеративных патронов (далее-РП) в защитных сооружениях гражданской обороны (далее - ЗС ГО), с применением материала Заказчика и проверкой работоспособности ФП (без включения третьего режима вентиляции), с оформлением технического отчетаСалават
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по снятию/установке фильтров-поглотителей (далее-ФП) и регенеративных патронов (далее-РП) в защитных сооружениях гражданской обороны (далее - ЗС ГО), с применением материала Заказчика и проверкой работоспособности ФП (без включения третьего режима вентиляции), с оформлением технического отчета
Начальная цена
593 808,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
85.31.11.000
Документация лота
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