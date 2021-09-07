1738/30.08.21/КО/Э Выполнение работ по снятию/установке фильтров-поглотителей (далее-ФП) и регенеративных патронов (далее-РП) в защитных сооружениях гражданской обороны (далее - ЗС ГО), с применением материала Заказчика и проверкой работоспособности ФП (без включения третьего режима вентиляции), с оформлением технического отчета

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП156103 Уникальный номер закупки Номер закупки 1738/30.08.21/КО/Э Наименование закупки 1738/30.08.21/КО/Э Выполнение работ по снятию/установке фильтров-поглотителей (далее-ФП) и регенеративных патронов (далее-РП) в защитных сооружениях гражданской обороны (далее - ЗС ГО), с применением материала Заказчика и проверкой работоспособности ФП (без включения третьего режима вентиляции), с оформлением технического отчета Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор* Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ Юридический адрес 453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30 Почтовый адрес 453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30 Контактный телефон +7 34763 9-49-62 Факс +7 34763 9-21-03 Адрес электронной почты 11unu@snos.ru Ф.И.О. контактного лица Афанасьева Наталья Алексеевна Место рассмотрения предложений Салават Закупки и тендеры Республика Башкортостан Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru