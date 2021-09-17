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    Главная / Торги / Поставка металлопроката 12Х18Н10Т для нужд «ПО «Полет» - филиала АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

    Поставка металлопроката 12Х18Н10Т для нужд «ПО «Полет» - филиала АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.09.2021 09:0017.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110599610Дата и время окончания срока приема заявок Металлопрокат 12х18н10т644021 г. Омск, ул. Б. Хмельницкого,226Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110599610

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка металлопроката 12Х18Н10Т для нужд «ПО «Полет» - филиала АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    31.08.2021 08:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    448Д21_9_Протокол_203_от_20.09.21.pdf

    448Д21_7_Документация_2_изм._цены_продлен..docx

    448Д21_6_Решение_160_от_09.09.21.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА
    Все закупки и тендеры АО ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА

    Юридический адрес

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    Почтовый адрес

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Контактный телефон

    +7 3812 39-70-12

    Факс

    +7 499 749-96-13

    Адрес электронной почты

    ZAKupki-polet@khrunichev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лушникова Ольга Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    644021 г. Омск, ул. Б. Хмельницкого,226

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Металлопрокат 12х18н10т

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.09.2021 09:00 GMT +317.09.2021 09:0017.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110599610Дата и время окончания срока приема заявок Металлопрокат 12х18н10т644021 г. Омск, ул. Б. Хмельницкого,226

    Дата и время вскрытия заявок

    17.09.2021 09:0017.09.2021 09:0017.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110599610Дата и время вскрытия заявок Металлопрокат 12х18н10т644021 г. Омск, ул. Б. Хмельницкого,226

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.09.202123.09.2021 11:0023.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110599610Подведение итогов не позднее Металлопрокат 12х18н10т644021 г. Омск, ул. Б. Хмельницкого,226

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Металлопрокат 12х18н10т

    Начальная цена

    4 990 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА
    Все закупки и тендеры АО ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА

    Адрес местонахождения

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Классификатор ОКПД2

    24.10.22.142

    Полуфабрикаты кованые круглого или многоугольного сечения из нержавеющей стали

    Классификатор ОКВЭД2

    24.10

    Производство чугуна, стали и ферросплавов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1036740/name/614850fa58a930.16162377

    20.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство чугуна, стали и ферросплавов"

    Кол-во: 1

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