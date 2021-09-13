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    Главная / Торги / Поставка электрических материалов, кабеля, провода

    Поставка электрических материалов, кабеля, провода

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.09.2021 09:0013.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110599543Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электрических материалов, кабеля, проводаг. Воронеж, ул. Ворошилова, д.20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110599543

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка электрических материалов, кабеля, провода

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    31.08.2021 08:25

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Протокол__575_2.pdf

    Перечень_внесенных_изменений_А_315.docx

    А_315_КБХА_ОБОСНОВАНИЕ_НАЧАЛЬНОЙ__МАКСИМАЛЬНОЙ__ЦЕНЫ_ДОГОВОРА_ИЛИ_ЕДИНИЦЫ_ПРОДУКЦИИ.XLSX

    А_315_КБХА_извещение_Поставка_электрических_материалов__кабеля__провода__ред._2_.DOCX

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМАВТОМАТИКИ
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Юридический адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    Почтовый адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Контактный телефон

    +7 473 234-85-82

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@kbkha.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Токарева Оксана Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    г. Воронеж, ул. Ворошилова, д.20

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электрических материалов, кабеля, провода

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.09.202120.09.2021 14:0020.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110599543Подведение итогов не позднее Поставка электрических материалов, кабеля, проводаг. Воронеж, ул. Ворошилова, д.20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электрических материалов, кабеля, провода

    Начальная цена

    2 207 364,35

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с требованиями документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями документации о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КБХА
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Адрес местонахождения

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Классификатор ОКПД2

    27.12.10.190

    Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    27.12

    Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1039019/name/614ae66f4130f5.66789838

    22.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры"

    Кол-во: 1.00000

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    Аукцион
    Торги без ЭП
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    Прием заявок до:
    10.03.2022 10:00(GMT+03:00)
    105
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Начало приема заявок:
    24.01.2022 г., 10:38
    Дата аукциона:
    17.03.2022 г., 11:00
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