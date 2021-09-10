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Номер извещения
32110599548
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Разработка технической документации по капитальному ремонту базы ремонтной службы ремонтного управления, расположенной по адресу: г. Н. Новгород, Ленинский район, ул. Баумана, д.68
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
31.08.2021 08:27
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,
Почтовый адрес
603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А
Контактный телефон
+7 831 246-99-87
Факс
--
Адрес электронной почты
ukoshechkina@vodokanal-nn.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кошечкина Юлия Владимировна
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
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Разработка технической документации по капитальному ремонту базы ремонтной службы ремонтного управления, расположенной по адресу: г. Н. Новгород, Ленинский район, ул. Баумана, д.68
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.09.202115.09.2021 17:0015.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110599548Подведение итогов не позднее Разработка технической документации по капитальному ремонту базы ремонтной службы ремонтного управления, расположенной по адресу: г. Н. Новгород, Ленинский район, ул. Баумана, д.68Нижний Новгород
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка технической документации по капитальному ремонту базы ремонтной службы ремонтного управления, расположенной по адресу: г. Н. Новгород, Ленинский район, ул. Баумана, д.68
Начальная цена
1 043 438,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,
603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А
71.12.39
71.12
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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