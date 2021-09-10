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    Главная / Торги / Разработка технической документации по капитальному ремонту базы ремонтной службы ремонтного управления, расположенной по адресу: г. Н. Новгород, Ленинский район, ул. Баумана, д.68

    Разработка технической документации по капитальному ремонту базы ремонтной службы ремонтного управления, расположенной по адресу: г. Н. Новгород, Ленинский район, ул. Баумана, д.68

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.09.2021 10:0010.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110599548Дата и время окончания срока приема заявок Разработка технической документации по капитальному ремонту базы ремонтной службы ремонтного управления, расположенной по адресу: г. Н. Новгород, Ленинский район, ул. Баумана, д.68Нижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110599548

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Разработка технической документации по капитальному ремонту базы ремонтной службы ремонтного управления, расположенной по адресу: г. Н. Новгород, Ленинский район, ул. Баумана, д.68

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    31.08.2021 08:27

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол_223.zip

    Извещение_223_с_изменениями___1_от_07.09.21.doc

    Извещение_о_внесении_изменений___1_от_07.09.21.docx

    Раздел_5_Техническое_задание_223.pdf

    Раздел_6_Обоснование_НМЦ_договора_223.xlsx

    Раздел_4_Проект_договора_223.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,

    Почтовый адрес

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А

    Контактный телефон

    +7 831 246-99-87

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ukoshechkina@vodokanal-nn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кошечкина Юлия Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Разработка технической документации по капитальному ремонту базы ремонтной службы ремонтного управления, расположенной по адресу: г. Н. Новгород, Ленинский район, ул. Баумана, д.68

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.09.202115.09.2021 17:0015.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110599548Подведение итогов не позднее Разработка технической документации по капитальному ремонту базы ремонтной службы ремонтного управления, расположенной по адресу: г. Н. Новгород, Ленинский район, ул. Баумана, д.68Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разработка технической документации по капитальному ремонту базы ремонтной службы ремонтного управления, расположенной по адресу: г. Н. Новгород, Ленинский район, ул. Баумана, д.68

    Начальная цена

    1 043 438,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А

    Классификатор ОКПД2

    71.12.39

    Услуги в области геологических, геофизических и взаимосвязанных изыскательных работ прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12

    Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1033543/name/6141e225045f60.61961956

    15.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях"

    Кол-во: 1.00000

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