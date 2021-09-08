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    Главная / Торги / Услуги самосвала по вывозу отходов на полигон

    Услуги самосвала по вывозу отходов на полигон

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2021 08:0008.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156100Дата и время окончания срока приема заявок Услуги самосвала по вывозу производственных отходов 4, 5 класса опасности на полигон на 4 квартал 2021г. Наличие лицензии на транспортировку отходов. Оплата почасовая.Каменск-УральскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП156100

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Услуги самосвала по вывозу отходов на полигон

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    31.08.2021 08:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры КУМЗ

    Юридический адрес

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    Почтовый адрес

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Контактный телефон

    3439 доб.39-52-68

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    MuhutdinovOY@kumw.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мухутдинов Олег Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Каменск-Уральский

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги самосвала по вывозу производственных отходов 4, 5 класса опасности на полигон на 4 квартал 2021г. Наличие лицензии на транспортировку отходов. Оплата почасовая.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.09.2021 08:00 GMT +308.09.2021 08:0008.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156100Дата и время окончания срока приема заявок Услуги самосвала по вывозу производственных отходов 4, 5 класса опасности на полигон на 4 квартал 2021г. Наличие лицензии на транспортировку отходов. Оплата почасовая.Каменск-Уральский

    Дата и время вскрытия заявок

    08.09.2021 08:0008.09.2021 08:0008.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП156100Дата и время вскрытия заявок Услуги самосвала по вывозу производственных отходов 4, 5 класса опасности на полигон на 4 квартал 2021г. Наличие лицензии на транспортировку отходов. Оплата почасовая.Каменск-Уральский

    Подведение итогов не позднее

    08.09.2021 08:0008.09.2021 08:0008.09.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156100Подведение итогов не позднее Услуги самосвала по вывозу производственных отходов 4, 5 класса опасности на полигон на 4 квартал 2021г. Наличие лицензии на транспортировку отходов. Оплата почасовая.Каменск-Уральский

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.09.202108.09.2021 08:0008.09.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156100Подведение итогов не позднее Услуги самосвала по вывозу производственных отходов 4, 5 класса опасности на полигон на 4 квартал 2021г. Наличие лицензии на транспортировку отходов. Оплата почасовая.Каменск-Уральский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги самосвала по вывозу производственных отходов 4, 5 класса опасности на полигон на 4 квартал 2021г. Наличие лицензии на транспортировку отходов. Оплата почасовая.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Объем работ 160 - 250 часов в месяц.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1. Оплата за поставленную услугу производится в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента выставления финансовых документов (иные условия подлежат обсуждению); 2. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящий запрос не является извещением о проведении конкурса (публичного конкурса) или публичной офертой и не регулируется ст.447-449 ч. 1 ГК РФ, ст.1057-1061 ч.2 ГК РФ. Таким образом, указанная процедура не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств и оставляет за ним право отказаться от всех полученных Предложений по любой причине или прекратить процедуру отбора в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КУМЗ
    Все закупки и тендеры КУМЗ

    Адрес местонахождения

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Классификатор ОКПД2

    49.41.20.000

    Услуги по аренде грузовых транспортных средств с водителем

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги самосвала по вывозу отходов"

    Кол-во:

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