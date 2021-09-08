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Номер извещения
ГП156100
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Услуги самосвала по вывозу отходов на полигон
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
31.08.2021 08:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
Контактный телефон
3439 доб.39-52-68
Факс
--
Адрес электронной почты
MuhutdinovOY@kumw.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мухутдинов Олег Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Каменск-Уральский
Закупки и тендеры
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги самосвала по вывозу производственных отходов 4, 5 класса опасности на полигон на 4 квартал 2021г. Наличие лицензии на транспортировку отходов. Оплата почасовая.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.09.2021 08:00 GMT +308.09.2021 08:0008.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156100Дата и время окончания срока приема заявок Услуги самосвала по вывозу производственных отходов 4, 5 класса опасности на полигон на 4 квартал 2021г. Наличие лицензии на транспортировку отходов. Оплата почасовая.Каменск-Уральский
Дата и время вскрытия заявок
08.09.2021 08:0008.09.2021 08:0008.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП156100Дата и время вскрытия заявок Услуги самосвала по вывозу производственных отходов 4, 5 класса опасности на полигон на 4 квартал 2021г. Наличие лицензии на транспортировку отходов. Оплата почасовая.Каменск-Уральский
Подведение итогов не позднее
08.09.2021 08:0008.09.2021 08:0008.09.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156100Подведение итогов не позднее Услуги самосвала по вывозу производственных отходов 4, 5 класса опасности на полигон на 4 квартал 2021г. Наличие лицензии на транспортировку отходов. Оплата почасовая.Каменск-Уральский
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.09.202108.09.2021 08:0008.09.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156100Подведение итогов не позднее Услуги самосвала по вывозу производственных отходов 4, 5 класса опасности на полигон на 4 квартал 2021г. Наличие лицензии на транспортировку отходов. Оплата почасовая.Каменск-Уральский
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги самосвала по вывозу производственных отходов 4, 5 класса опасности на полигон на 4 квартал 2021г. Наличие лицензии на транспортировку отходов. Оплата почасовая.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Объем работ 160 - 250 часов в месяц.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,
623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
49.41.20.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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