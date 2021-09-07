Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Приобретение широкоформатного сканера

    Приобретение широкоформатного сканера

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 10:0007.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110599502Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение широкоформатного сканераВолгоградПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110599502

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение широкоформатного сканера

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    31.08.2021 08:15

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    инструкция_по_составлению_заявки_верная.pdf

    онмц.pdf

    тз.docx

    тз.pdf

    Извещение.docx

    извещение.pdf

    онмц.docx

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ.docx

    Протокол_рассм._1_заявка.pdf

    Протокол_рассм._1_заявка.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ТИТАН-БАРРИКАДЫ
    Все закупки и тендеры АО ФНПЦ ТИТАН-БАРРИКАДЫ

    Юридический адрес

    400005, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Г ВОЛГОГРАД, ПР-КТ ИМ. В.И. ЛЕНИНА,

    Почтовый адрес

    400071, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Г ВОЛГОГРАД, ПР-КТ ИМ В.И.ЛЕНИНА

    Контактный телефон

    +7 8442 74-91-32

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki@cdbtitan.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зимина Арина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Волгоград

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение широкоформатного сканера

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.09.202109.09.2021 11:0009.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110599502Подведение итогов не позднее Приобретение широкоформатного сканераВолгоград

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение широкоформатного сканера

    Начальная цена

    781 340,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ФНПЦ ТИТАН-БАРРИКАДЫ
    Все закупки и тендеры АО ФНПЦ ТИТАН-БАРРИКАДЫ

    Адрес местонахождения

    400005, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Г ВОЛГОГРАД, ПР-КТ ИМ. В.И. ЛЕНИНА,

    400071, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Г ВОЛГОГРАД, ПР-КТ ИМ В.И.ЛЕНИНА

    Классификатор ОКПД2

    26.20.16.150

    Сканеры

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1029786/name/613affb3075185.39388229

    10.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1029787/name/613affb9af4bb4.40926554

    10.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство компьютеров и периферийного оборудования"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    УК КОЛМАР
    Попозиционная № ГП213452
    Приобретение Сито полиуретановое, сито шпальтовое, сито дуговое, подушка рельсовая полиуретановая, клин полиуретановый LF2063-8, корзина сита для АО «ГОК «Инаглинский» по заявке № 39696
    Приобретение Сито полиуретановое, сито шпальтовое, сито дуговое, подушка рельсовая...
    587990
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 03:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Филиал Пермский ПАО Т ПЛЮС
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211088124
    Выполнение работ «Капитальный ремонт зданий участка Котельных» для нужд Филиала «Пермский» ПАО «Т Плюс» (Пермские тепловые сети) (537/22)
    Выполнение работ «Капитальный ремонт зданий участка Котельных» для нужд Филиала «Пермский» ПАО...
    594643
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    4 200 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ
    Маркетинговые исследования № 32211088118
    Поставка товаров: Покрытий лакокрасочных
    Поставка товаров: Покрытий лакокрасочных
    593375
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 06:59(GMT+03:00)
    537 746
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № АП013533
    413/ТС - Замена деталей направляющего аппарата гидроагрегата ст. № 5 ГЭС-21 Хямекоски для нужд ООО "ТГК-Сервис" (1000/2.2-386)
    413/ТС - Замена деталей направляющего аппарата гидроагрегата ст. № 5 ГЭС-21 Хямекоски для нужд...
    590522
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    4 245 600
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Уралмашзавод
    Запрос (ценовых) котировок № ГП225908
    Оборудование фиксации, натяжения и контроля проводниковых канатов для ШПМ У2Ц-6,3х2,8 согласно 23.00453 ИТТ
    Оборудование фиксации, натяжения и контроля проводниковых канатов для ШПМ У2Ц-6,3х2,8 согласно...
    592854
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211059984
    МИ №221/МИ - Поставка задвижки 30с941нж Ду 600 мм Ру 1,6 МПа для нужд ТЭЦ-16 – филиала ПАО «Мосэнерго» для нужд Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" (G22P100803)
    МИ №221/МИ - Поставка задвижки 30с941нж Ду 600 мм Ру 1,6 МПа для нужд ТЭЦ-16 – филиала ПАО...
    590478
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 591 143
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП202011
    Закупка ЗИП к компрессорному Оборудованию (БП МТР 2022)
    Закупка ЗИП к компрессорному Оборудованию (БП МТР 2022)
    594678
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Конкурентный отбор № 32211058500
    Комплекс работ по разработке проектно-сметной (рабочей) документации с проведением необходимых инженерных изысканий на территории Саратовской области (в 18 районах левого берега «Левобережье»)
    Комплекс работ по разработке проектно-сметной (рабочей) документации с проведением необходимых...
    590251
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 07:59(GMT+03:00)
    8 905 265
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить