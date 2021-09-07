www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110599502
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приобретение широкоформатного сканера
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
31.08.2021 08:15
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
400005, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Г ВОЛГОГРАД, ПР-КТ ИМ. В.И. ЛЕНИНА,
Почтовый адрес
400071, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Г ВОЛГОГРАД, ПР-КТ ИМ В.И.ЛЕНИНА
Контактный телефон
+7 8442 74-91-32
Факс
Адрес электронной почты
zakupki@cdbtitan.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зимина Арина Александровна
Место рассмотрения предложений
Волгоград
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение широкоформатного сканера
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение широкоформатного сканера
Начальная цена
781 340,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ФНПЦ ТИТАН-БАРРИКАДЫ
Все закупки и тендеры АО ФНПЦ ТИТАН-БАРРИКАДЫ
Адрес местонахождения
400005, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Г ВОЛГОГРАД, ПР-КТ ИМ. В.И. ЛЕНИНА,
400071, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Г ВОЛГОГРАД, ПР-КТ ИМ В.И.ЛЕНИНА
26.20.16.150
26.20
Документация лота
Кол-во: 1.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.