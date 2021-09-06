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Номер извещения
АП003257
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Шкивы тормозные ф200мм, ф300мм, ф400мм
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
31.08.2021 08:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-53-51
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
tenders@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Криницына Ксения Владимировна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Шкивы тормозные ф200мм, ф300мм, ф400мм
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.09.2021 11:00 GMT +306.09.2021 11:0006.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003257Дата и время окончания срока приема заявок Шкивы тормозные ф200мм, ф300мм, ф400ммЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
17.09.2021 15:0017.09.2021 15:0017.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003257Подведение итогов не позднее Шкивы тормозные ф200мм, ф300мм, ф400ммЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Шкивы тормозные ф200мм, ф300мм, ф400мм
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
28
Документация лота
Кол-во: 28
Кол-во: 13
Кол-во: 7
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