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    Главная / Торги / 1745/30.08.21/КО/Э Оказание образовательных услуг по обучению рабочих профессии: «Промышленный альпинист» и обучение курсу «Спасательные работы»

    1745/30.08.21/КО/Э Оказание образовательных услуг по обучению рабочих профессии: «Промышленный альпинист» и обучение курсу «Спасательные работы»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.11.2021 15:3029.11.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156098Дата и время окончания срока приема заявок Оказание образовательных услуг по обучению рабочих профессии: «Промышленный альпинист» и обучение курсу «Спасательные работы»СалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП156098

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1745/30.08.21/КО/Э

    Наименование закупки

    1745/30.08.21/КО/Э Оказание образовательных услуг по обучению рабочих профессии: «Промышленный альпинист» и обучение курсу «Спасательные работы»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор*

    Дата публикации

    31.08.2021 07:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Продление.pdf

    Продление_3.pdf

    Продление.pdf

    Продление_4.pdf

    Продление_5.pdf

    Документация_о_закупке_КО_в_эл.ф__РиУ_.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-49-62

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    11unu@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Афанасьева Наталья Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание образовательных услуг по обучению рабочих профессии: «Промышленный альпинист» и обучение курсу «Спасательные работы»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.11.2021 15:30 GMT +329.11.2021 15:3029.11.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156098Дата и время окончания срока приема заявок Оказание образовательных услуг по обучению рабочих профессии: «Промышленный альпинист» и обучение курсу «Спасательные работы»Салават

    Дата и время вскрытия заявок

    30.11.2021 06:0030.11.2021 06:0030.11.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП156098Дата и время вскрытия заявок Оказание образовательных услуг по обучению рабочих профессии: «Промышленный альпинист» и обучение курсу «Спасательные работы»Салават

    Подведение итогов не позднее

    31.01.2022 12:0031.01.2022 12:0031.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156098Подведение итогов не позднее Оказание образовательных услуг по обучению рабочих профессии: «Промышленный альпинист» и обучение курсу «Спасательные работы»Салават

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    31.01.202231.01.2022 12:0031.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156098Подведение итогов не позднее Оказание образовательных услуг по обучению рабочих профессии: «Промышленный альпинист» и обучение курсу «Спасательные работы»Салават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание образовательных услуг по обучению рабочих профессии: «Промышленный альпинист» и обучение курсу «Спасательные работы»

    Начальная цена

    126 897,50

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    85.4

    Услуги по дополнительному образованию

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание образовательных услуг по обучению рабочих профессии: «Промышленный альпинист» и обучение курсу «Спасательные работы»"

    Кол-во:

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