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    Главная / Торги / Предоставление гостиничных услуг командированных работников на работу вне места постоянного проживания для ТО ВС с включением в задание на полет АО «Авиакомпании «Якутия»» в г. Хабаровск

    Предоставление гостиничных услуг командированных работников на работу вне места постоянного проживания для ТО ВС с включением в задание на полет АО «Авиакомпании «Якутия»» в г. Хабаровск

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2021 04:0008.09.2021 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110599440Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление гостиничных услуг командированных работников на работу вне места постоянного проживания для ТО ВС с включением в задание на полет АО «Авиакомпании «Якутия»» в г. ХабаровскЯкутскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110599440

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Предоставление гостиничных услуг командированных работников на работу вне места постоянного проживания для ТО ВС с включением в задание на полет АО «Авиакомпании «Якутия»» в г. Хабаровск

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    31.08.2021 07:53

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Документация_ЗП_командированные_МСП_Хабаровск_подписан.docx

    Протокол__245_8_2021_ЗП_гост_усл_командир_Хабаровск_итог___СУП.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ
    Все закупки и тендеры АО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ

    Юридический адрес

    677014, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9,

    Почтовый адрес

    677014, РЕСП САХА/ЯКУТИЯ/14, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9

    Контактный телефон

    +7 4112 49-12-00 доб. 447

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Zolotukhina.Viktoria@yakutia.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Золотухина В А

    Место рассмотрения предложений

    Якутск

    Закупки и тендеры Республика Саха (Якутия)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Предоставление гостиничных услуг командированных работников на работу вне места постоянного проживания для ТО ВС с включением в задание на полет АО «Авиакомпании «Якутия»» в г. Хабаровск

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.09.202110.09.2021 08:0010.09.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110599440Подведение итогов не позднее Предоставление гостиничных услуг командированных работников на работу вне места постоянного проживания для ТО ВС с включением в задание на полет АО «Авиакомпании «Якутия»» в г. ХабаровскЯкутск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предоставление гостиничных услуг командированных работников на работу вне места постоянного проживания для ТО ВС с включением в задание на полет АО «Авиакомпании «Якутия»» в г. Хабаровск

    Начальная цена

    5 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ
    Все закупки и тендеры АО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ

    Адрес местонахождения

    677014, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9,

    677014, РЕСП САХА/ЯКУТИЯ/14, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9

    Классификатор ОКПД2

    55.10.10.000

    Услуги по предоставлению временного жилья для посетителей с обеспечением ежедневной уборки номера (за исключением услуг по предоставлению помещений по договорам краткосрочного найма)

    Классификатор ОКВЭД2

    55.10

    Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1029601/name/613ae2f8553ce6.36819673

    10.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания"

    Кол-во: 1112.00000

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    5 964 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саха /Якутия/ республика
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