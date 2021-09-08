Предоставление гостиничных услуг командированных работников на работу вне места постоянного проживания для ТО ВС с включением в задание на полет АО «Авиакомпании «Якутия»» в г. Хабаровск

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32110599440 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Предоставление гостиничных услуг командированных работников на работу вне места постоянного проживания для ТО ВС с включением в задание на полет АО «Авиакомпании «Якутия»» в г. Хабаровск Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений в электронной форме для СМСП Дата публикации

Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ

Все закупки и тендеры АО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ Юридический адрес 677014, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9, Почтовый адрес 677014, РЕСП САХА/ЯКУТИЯ/14, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9 Контактный телефон +7 4112 49-12-00 доб. 447 Факс {} Адрес электронной почты Zolotukhina.Viktoria@yakutia.aero Ф.И.О. контактного лица Золотухина В А Место рассмотрения предложений Якутск Закупки и тендеры Республика Саха (Якутия) Ключевые слова:

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