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Номер извещения
32110599440
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Предоставление гостиничных услуг командированных работников на работу вне места постоянного проживания для ТО ВС с включением в задание на полет АО «Авиакомпании «Якутия»» в г. Хабаровск
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
31.08.2021 07:53
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
677014, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9,
Почтовый адрес
677014, РЕСП САХА/ЯКУТИЯ/14, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9
Контактный телефон
+7 4112 49-12-00 доб. 447
Факс
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Адрес электронной почты
Zolotukhina.Viktoria@yakutia.aero
Ф.И.О. контактного лица
Золотухина В А
Место рассмотрения предложений
Якутск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Предоставление гостиничных услуг командированных работников на работу вне места постоянного проживания для ТО ВС с включением в задание на полет АО «Авиакомпании «Якутия»» в г. Хабаровск
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.09.202110.09.2021 08:0010.09.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110599440Подведение итогов не позднее Предоставление гостиничных услуг командированных работников на работу вне места постоянного проживания для ТО ВС с включением в задание на полет АО «Авиакомпании «Якутия»» в г. ХабаровскЯкутск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление гостиничных услуг командированных работников на работу вне места постоянного проживания для ТО ВС с включением в задание на полет АО «Авиакомпании «Якутия»» в г. Хабаровск
Начальная цена
5 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ
Все закупки и тендеры АО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ
Адрес местонахождения
677014, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9,
677014, РЕСП САХА/ЯКУТИЯ/14, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9
55.10.10.000
55.10
Документация лота
Кол-во: 1112.00000
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