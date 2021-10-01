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Номер извещения
ГП156092
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Реализуем цепь противоскольжения GR SED 91
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
31.08.2021 07:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Контактный телефон
+7 495 578-44-27
Факс
Адрес электронной почты
ds.alginichev@svo.aero
Ф.И.О. контактного лица
Алгиниче Дмитрий Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Химки
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Продажа цепи противоскольжения GR SED 91
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.10.2021 10:00 GMT +301.10.2021 10:0001.10.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156092Дата и время окончания срока приема заявок Продажа цепи противоскольжения GR SED 91Химки
Подведение итогов не позднее
01.10.2021 10:3001.10.2021 10:3001.10.2021 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156092Подведение итогов не позднее Продажа цепи противоскольжения GR SED 91Химки
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продажа цепи противоскольжения GR SED 91
Начальная цена
32 971,30
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
C
C
Документация лота
Кол-во: 1
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