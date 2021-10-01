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    Главная / Торги / Реализуем цепь противоскольжения GR SED 91

    Реализуем цепь противоскольжения GR SED 91

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.10.2021 10:0001.10.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156092Дата и время окончания срока приема заявок Продажа цепи противоскольжения GR SED 91ХимкиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП156092

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Реализуем цепь противоскольжения GR SED 91

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    31.08.2021 07:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Цепь_противоскольжения_GR_SED_91.pdf

    ГП156092_Цепь.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Юридический адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Почтовый адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Контактный телефон

    +7 495 578-44-27

    Факс

    Адрес электронной почты

    ds.alginichev@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Алгиниче Дмитрий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Химки

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Продажа цепи противоскольжения GR SED 91

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.10.2021 10:00 GMT +301.10.2021 10:0001.10.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156092Дата и время окончания срока приема заявок Продажа цепи противоскольжения GR SED 91Химки

    Подведение итогов не позднее

    01.10.2021 10:3001.10.2021 10:3001.10.2021 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156092Подведение итогов не позднее Продажа цепи противоскольжения GR SED 91Химки

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.10.202101.10.2021 10:3001.10.2021 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156092Подведение итогов не позднее Продажа цепи противоскольжения GR SED 91Химки

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продажа цепи противоскольжения GR SED 91

    Начальная цена

    32 971,30

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В случае поступления предложения существенно ниже стартовой цены, Заказчик (продавец) оставляет за собой право отказать в реализации актива, с повторным проведением запроса предложений либо утилизацией.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МАШ
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    C

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    Документация лота

    Презентация

    31.08.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1046954/name/6156be7a10ede9.23325099

    01.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЦЕПЬ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ GR SED 91"

    Кол-во: 1

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