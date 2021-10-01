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    Главная / Торги / Реализация запасных частей для легковых автомобилей

    Реализация запасных частей для легковых автомобилей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.10.2021 10:0001.10.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156091Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части для легковых автомобилейХимкиПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП156091

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Реализация запасных частей для легковых автомобилей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    31.08.2021 07:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Запчасти_для_легковых_автомобилей.pdf

    ГП156091_ЗПЧ_легк.авто.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Юридический адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Почтовый адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Контактный телефон

    +7 495 578-44-27

    Факс

    Адрес электронной почты

    ds.alginichev@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Алгиниче Дмитрий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Химки

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запасные части для легковых автомобилей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.10.2021 10:00 GMT +301.10.2021 10:0001.10.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156091Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части для легковых автомобилейХимки

    Подведение итогов не позднее

    01.10.2021 10:3001.10.2021 10:3001.10.2021 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156091Подведение итогов не позднее Запасные части для легковых автомобилейХимки

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.10.202101.10.2021 10:3001.10.2021 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156091Подведение итогов не позднее Запасные части для легковых автомобилейХимки

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запасные части для легковых автомобилей

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно заявки покупателя

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Химки, аэропорт ШереметьевоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предоплата . В случае поступления предложения существенно ниже стартовой цены, Заказчик (продавец) оставляет за собой право отказать в реализации актива, с повторным проведением запроса предложений либо утилизацией.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МАШ
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Презентация

    31.08.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1046958/name/6156bed27fdbc9.10078364

    01.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "БАРАБАН ТОРМОЗНОЙ ЗАДНИЙ В СБОРЕ СО СТУПИЦЕЙ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "ВИЛКА СЦЕПЛЕНИЯ 94580796 LANOS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "ВТУЛКА GM-02875013 LANOS"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "ГЛУШИТЕЛЬ LANOS 278-875"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "ДАТЧИК ЗАДНЕГО ХОДА 2123-3710410"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "ДАТЧИК СКОРОСТИ АР613843 LANOS"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "ДАТЧИК СКОРОСТИ АР613843 LANOS"

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА И ДАВЛЕНИЯ 5WK9693Z LANOS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ 96177604 LANOS"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 233828000 LANOS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "ДИСК ТОРМОЗНОЙ ПЕРЕДНИЙ LANOS"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ 25182496 LANOS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ ЗАДНИЕ БАРАБАННЫЕ LANOS SA055N"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "КОЛПАЧОК МАСЛООТРАЖАТЕЛЬНЫЙ"

    Кол-во: 39

    "Позиция 15"

    "КОНТРОЛЛЕР 2123-1411020-10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "КОНТРОЛЛЕР 2123-1411020-10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "КОРПУС ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ LANOS 530825"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "МУФТА ЭЛАСТИЧНАЯ КАРДАННОГО ВАЛА 2123-2202120"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "НАСОС ВОДЯНОЙ (ПОМПА) D-210 LANOS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "НАСОС ТОПЛИВНЫЙ ТНП LANOS"

    Кол-во: 4

    "Позиция 21"

    "ОПОРА АМОРТИЗАТОРА ПРАВОГО LANOS 96444920"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "ОПОРА ПЕРЕДНЕГО АМОРТИЗАТОРА DSS-001 LANOS"

    Кол-во: 10

    "Позиция 23"

    "ПАТРУБОК 96351 LANOS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "ПАТРУБОК ОТОПИТЕЛЯ 96304 LANOS"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "ПАТРУБОК ТНП LANOS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПОДРУЛЕВОЙ LANOS 96347"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "ПОДУШКА ГЛУШИТЕЛЯ 255-217"

    Кол-во: 6

    "Позиция 28"

    "ПРИВОД ЛЕВЫЙ В СБОРЕ LANOS"

    Кол-во: 3

    "Позиция 29"

    "ПРИВОД ПРАВЫЙ В СБОРЕ LANOS"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "ПРОВОД ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ LANOS D6S"

    Кол-во: 6

    "Позиция 31"

    "РЕГУЛЯТОР ПОЛОЖЕНИЯ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК 96395382"

    Кол-во: 8

    "Позиция 32"

    "РЕГУЛЯТОР ХОЛОСТОГО ХОДА 4201 LANOS"

    Кол-во: 3

    "Позиция 33"

    "РЕЙКА РУЛЕВАЯ MSG-DA201 LANOS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА Z(0)10х944 ВАЗ-2101-1308020"

    Кол-во: 10

    "Позиция 35"

    "РЕМКОМПЛЕКТ PW-P5253K LANOS"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "РЕМКОМПЛЕКТ ЗАДНИЙ LANOS 96395381"

    Кол-во: 16

    "Позиция 37"

    "РЫЧАГ ВЕРХНИЙ ЛЕВЫЙ 2123-2904097"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "РЫЧАГ ВЕРХНИЙ ПРАВЫЙ 2123-2904096"

    Кол-во: 3

    "Позиция 39"

    "САЛЬНИК 32х56х10 ВАЗ-2123-1701210"

    Кол-во: 7

    "Позиция 40"

    "САЛЬНИК 70х90х10 КОЛЕНВАЛА 2101-1005160"

    Кол-во: 4

    "Позиция 41"

    "САЛЬНИК КПП ВАЛА ПЕРВИЧ ВАЗ-2123-1701043"

    Кол-во: 16

    "Позиция 42"

    "САЛЬНИК ПРИВОДА ЛЕВЫЙ 2110-2301035"

    Кол-во: 3

    "Позиция 43"

    "СКОБА 90344190 LANOS"

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "СТАБИЛИЗАТОР ПЕРЕДНИЙ LANOS 96444662"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "СТЕКЛОПОДЪЕМНИК LANOS ЛЕВЫЙ ТНП"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "СТОЙКА ПЕРЕДНЯЯ ЛЕВАЯ 96248540"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "СУППОРТ LANOS ЛЕВЫЙ 96273700"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "СУППОРТ LANOS ЛЕВЫЙ 96273700"

    Кол-во: 3

    "Позиция 49"

    "СУППОРТ ПРАВЫЙ LANOS 96273701"

    Кол-во: 4

    "Позиция 50"

    "ТРОС РУЧНОГО ТОРМОЗА ЛЕВЫЙ 96230545"

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ 2109-3510202"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ ГЛАВНЫЙ LANOS 96481"

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ ГЛАВНЫЙ LANOS 96481"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ РАБОЧИЙ LANOS 96184"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "ШЛАНГ ТОРМОЗНОЙ LANOS ПЕРЕДНИЙ 96212"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "ШЛАНГ ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ LANOS 961845"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "ГОЛОВКА БЛОКА 21214-1003010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "СТАРТЕР CHEVROLET LANOS"

    Кол-во: 2

    "Позиция 59"

    "ДАТЧИК ОТОПИТЕЛЯ 14944А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ 0125425117 216/8/5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "ЗАМОК ЛЕВОЙ ДВЕРИ ВАЗ-2108-6105013"

    Кол-во: 7

    "Позиция 62"

    "ЗАМОК ПРАВОЙ ДВЕРИ ВАЗ-2108-6105012"

    Кол-во: 8

    "Позиция 63"

    "РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА 2112-1160010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ ТЯГИ 19764 F-396"

    Кол-во: 7

    "Позиция 65"

    "НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ ТЯГИ 19765 F-396"

    Кол-во: 19

    "Позиция 66"

    "НАКОНЕЧНИК ТЯГИ ЗАМКА ВАЗ-2101-6105148"

    Кол-во: 60

    "Позиция 67"

    "ПРОКЛАДКА ГБЦ ВАЗ-21213-1003020"

    Кол-во: 2

    "Позиция 68"

    "САЛЬНИК28х42х7КОЛ.ВАЛ2108-1005034ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 1

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