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Номер извещения
ГП156087
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Реализация запасных частей для грузового коммерческого транспорта
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
31.08.2021 07:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Контактный телефон
+7 495 578-44-27
Факс
Адрес электронной почты
ds.alginichev@svo.aero
Ф.И.О. контактного лица
Алгиниче Дмитрий Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Химки
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Запасные части для грузового коммерческого транспорта
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.10.2021 10:00 GMT +301.10.2021 10:0001.10.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156087Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части для грузового коммерческого транспортаХимки
Подведение итогов не позднее
01.10.2021 10:3001.10.2021 10:3001.10.2021 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156087Подведение итогов не позднее Запасные части для грузового коммерческого транспортаХимки
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запасные части для грузового коммерческого транспорта
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно заявки покупателя
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Химки, аэропорт ШереметьевоРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
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Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 9
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