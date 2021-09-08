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Номер извещения
ГП156086
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
услуги экскаватора на 4 квартал 2021г
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
31.08.2021 07:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
Контактный телефон
3439 доб.39-52-68
Факс
--
Адрес электронной почты
MuhutdinovOY@kumw.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мухутдинов Олег Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Каменск-Уральский
Закупки и тендеры
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги экскаватора на 4 квартал 2021г. Оплата почасовая. Работа на территории предприятия по предварительным заявкам.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.09.2021 07:30 GMT +308.09.2021 07:3008.09.2021 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156086Дата и время окончания срока приема заявок Услуги экскаватора на 4 квартал 2021г. Оплата почасовая. Работа на территории предприятия по предварительным заявкам.Каменск-Уральский
Дата и время вскрытия заявок
08.09.2021 07:3008.09.2021 07:3008.09.2021 07:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП156086Дата и время вскрытия заявок Услуги экскаватора на 4 квартал 2021г. Оплата почасовая. Работа на территории предприятия по предварительным заявкам.Каменск-Уральский
Подведение итогов не позднее
08.09.2021 07:3008.09.2021 07:3008.09.2021 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156086Подведение итогов не позднее Услуги экскаватора на 4 квартал 2021г. Оплата почасовая. Работа на территории предприятия по предварительным заявкам.Каменск-Уральский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги экскаватора на 4 квартал 2021г. Оплата почасовая. Работа на территории предприятия по предварительным заявкам.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Объем работ 20-80часов в месяц
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,
623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
28.92.27.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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