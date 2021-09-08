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    Главная / Торги / услуги экскаватора на 4 квартал 2021г

    услуги экскаватора на 4 квартал 2021г

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2021 07:3008.09.2021 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156086Дата и время окончания срока приема заявок Услуги экскаватора на 4 квартал 2021г. Оплата почасовая. Работа на территории предприятия по предварительным заявкам.Каменск-УральскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП156086

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    услуги экскаватора на 4 квартал 2021г

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    31.08.2021 07:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры КУМЗ

    Юридический адрес

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    Почтовый адрес

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Контактный телефон

    3439 доб.39-52-68

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    MuhutdinovOY@kumw.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мухутдинов Олег Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Каменск-Уральский

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги экскаватора на 4 квартал 2021г. Оплата почасовая. Работа на территории предприятия по предварительным заявкам.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.09.2021 07:30 GMT +308.09.2021 07:3008.09.2021 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156086Дата и время окончания срока приема заявок Услуги экскаватора на 4 квартал 2021г. Оплата почасовая. Работа на территории предприятия по предварительным заявкам.Каменск-Уральский

    Дата и время вскрытия заявок

    08.09.2021 07:3008.09.2021 07:3008.09.2021 07:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП156086Дата и время вскрытия заявок Услуги экскаватора на 4 квартал 2021г. Оплата почасовая. Работа на территории предприятия по предварительным заявкам.Каменск-Уральский

    Подведение итогов не позднее

    08.09.2021 07:3008.09.2021 07:3008.09.2021 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156086Подведение итогов не позднее Услуги экскаватора на 4 квартал 2021г. Оплата почасовая. Работа на территории предприятия по предварительным заявкам.Каменск-Уральский

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.09.202108.09.2021 07:3008.09.2021 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156086Подведение итогов не позднее Услуги экскаватора на 4 квартал 2021г. Оплата почасовая. Работа на территории предприятия по предварительным заявкам.Каменск-Уральский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги экскаватора на 4 квартал 2021г. Оплата почасовая. Работа на территории предприятия по предварительным заявкам.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Объем работ 20-80часов в месяц

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1. Оплата за поставленную услугу производится в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента выставления финансовых документов (иные условия подлежат обсуждению); 2. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящий запрос не является извещением о проведении конкурса (публичного конкурса) или публичной офертой и не регулируется ст.447-449 ч. 1 ГК РФ, ст.1057-1061 ч.2 ГК РФ. Таким образом, указанная процедура не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств и оставляет за ним право отказаться от всех полученных Предложений по любой причине или прекратить процедуру отбора в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КУМЗ
    Все закупки и тендеры КУМЗ

    Адрес местонахождения

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Классификатор ОКПД2

    28.92.27.120

    Погрузчики одноковшовые самоходные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги экскаватора"

    Кол-во:

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