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    Главная / Торги / Реализация Автозапчастей разной направленности

    Реализация Автозапчастей разной направленности

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.10.2021 10:0001.10.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156085Дата и время окончания срока приема заявок Автозапчасти разной направленностиХимкиПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП156085

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Реализация Автозапчастей разной направленности

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    31.08.2021 07:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Автозапчасти_разной_направленности.pdf

    ГП156085_ЗПЧ_разн.напр..rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Юридический адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Почтовый адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Контактный телефон

    +7 495 578-44-27

    Факс

    Адрес электронной почты

    ds.alginichev@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Алгиниче Дмитрий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Химки

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Автозапчасти разной направленности

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.10.2021 10:00 GMT +301.10.2021 10:0001.10.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156085Дата и время окончания срока приема заявок Автозапчасти разной направленностиХимки

    Подведение итогов не позднее

    01.10.2021 10:3001.10.2021 10:3001.10.2021 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156085Подведение итогов не позднее Автозапчасти разной направленностиХимки

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.10.202101.10.2021 10:3001.10.2021 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156085Подведение итогов не позднее Автозапчасти разной направленностиХимки

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автозапчасти разной направленности

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно заявки покупателя

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Химки, аэропорт ШереметьевоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предоплата . В случае поступления предложения существенно ниже стартовой цены, Заказчик (продавец) оставляет за собой право отказать в реализации актива, с повторным проведением запроса предложений либо утилизацией.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МАШ
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Презентация

    31.08.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1046982/name/6156c0a07826e8.58548765

    01.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "АВТОЛАМПА 12V 50/40W P42D"

    Кол-во: 113

    "Позиция 2"

    "АВТОЛАМПА HB2 24V 100/90W P43t ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "АВТОЛАМПА T2W 12V 2W BA9S"

    Кол-во: 44

    "Позиция 4"

    "АВТОЛАМПА T2W 12V 2W BA9S"

    Кол-во: 60

    "Позиция 5"

    "АВТОЛАМПА T2W 12V 2W BA9S"

    Кол-во: 30

    "Позиция 6"

    "АВТОЛАМПА T4W 12V 4W BA9S"

    Кол-во: 30

    "Позиция 7"

    "АВТОЛАМПА W1,2W 24V 1,2W W2х4,6d"

    Кол-во: 31

    "Позиция 8"

    "АВТОЛАМПА W1,2W 24V 1,2W W2х4,6d"

    Кол-во: 5

    "Позиция 9"

    "АВТОЛАМПА W1,2W 24V 1,2W W2х4,6d"

    Кол-во: 34

    "Позиция 10"

    "АККУМУЛЯТОР 40 А/Ч 330А 12V"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "БАМПЕР ПЕРЕДНИЙ 95Х80 1112839"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "БЛОК МОНТАЖНЫЙ 233722-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "БОЛТ М8х40 40598"

    Кол-во: 12

    "Позиция 14"

    "ВАЛ ГИБКИЙ 4331-3802040-02"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "ВЕНЕЦ МАХОВИКА 04272421 F-59"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "ВЕНЕЦ МАХОВИКА ВАЗ-2108-1005125"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "ВИЛКА ТРОСА 20313"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "ВКЛАДЫШ КОРЕННОЙ ЗИЛ-130-1000102-Б"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "ВТУЛКА 14349 F-396"

    Кол-во: 22

    "Позиция 20"

    "ВТУЛКА D700548"

    Кол-во: 4

    "Позиция 21"

    "ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1322581А 12/24В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1322581А 12/24В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ NC 82-68C7300178"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КОНЦЕВОЙ D700116"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КОНЦЕВОЙ D700116"

    Кол-во: 3

    "Позиция 26"

    "ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СТОП-СИГНАЛА"

    Кол-во: 9

    "Позиция 27"

    "ГАЙКА D913063"

    Кол-во: 10

    "Позиция 28"

    "ГЕНЕРАТОР 14V 90А Г287К Г287К-3701000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "ГЕНЕРАТОР АС203RB (880704BZ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ 16574АГ12"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "ДАТЧИК 0005743756 45127 IIM208 9966-617"

    Кол-во: 4

    "Позиция 32"

    "ДАТЧИК ПЛАМЕНИ 0012047301"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "ДАТЧИК СКОРОСТИ 3553843"

    Кол-во: 4

    "Позиция 34"

    "ДАТЧИК УРОВНЯ 04218081"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "ЗАМОК СРЕДУПЛОТНИТЕЛЯ 131-5206068"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "КАРАБИН ПОЖАРНЫЙ 10Х100"

    Кол-во: 24

    "Позиция 37"

    "КАРТРИДЖ ОБРАТФИЛЬТРА CT-100-P10-F-D"

    Кол-во: 19

    "Позиция 38"

    "КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ 12V Б114-01 ГАЗ-53"

    Кол-во: 5

    "Позиция 39"

    "КИСТЬ РАДИАТОРНАЯ 25ММ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 40"

    "КЛАПАН 100-3515510-20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "КЛАПАН ДВУХМАГИСТРАЛЬНЫЙ 100-3562010"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "КЛАПАН ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА 1075663-9"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "КЛАПАН ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА 1075663-9"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "КЛАПАН ЗАСЛОНКИ 52018"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "КЛАПАН МАЗ 5516-8607010"

    Кол-во: 3

    "Позиция 46"

    "КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ R901108650"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "КЛЕММА СОЕД3-Х ПРОВОДН85ГРCAGE CLAMP"

    Кол-во: 10

    "Позиция 48"

    "КОЛОДКА РЕЛЕ 0005790820 94843 10А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 49"

    "КОЛОДКА ТОРМОЗЗАДН ВАЗ-2108-3502090"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "КОЛОДКА ТОРМОЗПЕРЕДНВАЗ2108-3501080"

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "КОЛЬЦО 01170540"

    Кол-во: 3

    "Позиция 52"

    "КОЛЬЦО ЗИЛ Д-243 260-1003031-А1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 53"

    "КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК 91364A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК 91364A"

    Кол-во: 10

    "Позиция 55"

    "КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК 91364A"

    Кол-во: 5

    "Позиция 56"

    "КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ А02012М/00"

    Кол-во: 6

    "Позиция 57"

    "КРАН ИЗ ЦВЕТСПЛАВРУ=10 ДО 100С,20ММ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 58"

    "КРАН ТОРМОЗДВУХСЕКЦ131-3514010-Б"

    Кол-во: 2

    "Позиция 59"

    "КРОНШТЕЙН МАЧТЫ (А286111)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "КРЫШКА ТОПЛИВНОГО БАКА МТЗ 082-1103010"

    Кол-во: 7

    "Позиция 61"

    "ЛАМПА ЛЛ 6ВТ 14/Т5,864 G5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 62"

    "МАНЖЕТА АКПП D180471"

    Кол-во: 3

    "Позиция 63"

    "МАНЖЕТА КОЛЕНВАЛА ПЕРЕДНЯЯ Т0006031516"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "МАНОМЕТР 0-250bar 908532523 4130185014"

    Кол-во: 11

    "Позиция 65"

    "МАСТИКА КАУЧУКОБИТУМНАЯ К-049"

    Кол-во: 10

    "Позиция 66"

    "МАХОВИК A9060300759 MB/3421601070 SACHS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "МИНИКОМБА А-3 ТНП"

    Кол-во: 24

    "Позиция 68"

    "МИНИКОНТАКТОР В7-40-00 12А"

    Кол-во: 58

    "Позиция 69"

    "МИНИКОНТАКТОР РЕВЕРСИВНЫЙ VВ7-30-10 12А"

    Кол-во: 11

    "Позиция 70"

    "МУФТА А365031"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "МУФТА ПОДШИПНИКА СЦЕПDW058/312314363071"

    Кол-во: 3

    "Позиция 72"

    "МУФТА ЦЕПИ 0004320029"

    Кол-во: 5

    "Позиция 73"

    "НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ ПРАВЫЙ 1244600680"

    Кол-во: 4

    "Позиция 74"

    "НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ ТЯГИ ЛЕВЫЙ 02635"

    Кол-во: 6

    "Позиция 75"

    "НАКОНЕЧНИК РУЛТЯГИ ВАЗ-2108-3414056/57"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "НАКОНЕЧНИК СЛИВНОЙ 383025"

    Кол-во: 3

    "Позиция 77"

    "НАКОНЕЧНИК ШАР 83399110590"

    Кол-во: 4

    "Позиция 78"

    "НАСОС 17Н 031D512741"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "НАСОС ВОДЯНОЙ(ПОМПА)6506500-6147(64001)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 80"

    "ОГРАНИЧИТЕЛЬ ДВЕРИ 11047108 NEOPLAN"

    Кол-во: 9

    "Позиция 81"

    "ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПРЕДЕЛЬНОГО ГРУЗА ДН-3-00"

    Кол-во: 2

    "Позиция 82"

    "ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ ВАЗ -2108-1001046-10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "ОПОРА РОЛИКА 0004150512"

    Кол-во: 6

    "Позиция 84"

    "ОПОРА ШАРОВАЯ ВАЗ-2108-2904185"

    Кол-во: 2

    "Позиция 85"

    "ОСЬ КОЛЕСА 6300030098"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "ОСЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ 62871"

    Кол-во: 2

    "Позиция 87"

    "ОТБОЙНИК РЕЗИНОВЫЙ 400Х52 ММ TOYOTA"

    Кол-во: 150

    "Позиция 88"

    "ОТВЕРТКА"

    Кол-во: 20

    "Позиция 89"

    "ОТОПИТЕЛЬ КАБИНЫ ВОДИТЕЛЯ А461796 DOOSAN"

    Кол-во: 2

    "Позиция 90"

    "ПАЛЕЦ РУЛЕВОЙ ТЯГИ D700567"

    Кол-во: 4

    "Позиция 91"

    "ПАНЕЛЬ БОКОВАЯ ЗАДНИЖНПРАВ2705-5401360"

    Кол-во: 1

    "Позиция 92"

    "ПАНЕЛЬ БОКОВАЯ ЗАДНИЖНПРАВ2705-5401360"

    Кол-во: 3

    "Позиция 93"

    "ПЕДАЛЬ НОЖНОГО УПРАВЛЕНИЯ (0704357)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 94"

    "ПЕДАЛЬ НОЖНОГО УПРАВЛЕНИЯ (0704357)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 95"

    "ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 7550044 HOUCHIN"

    Кол-во: 2

    "Позиция 96"

    "ПЛАСТИНА(10013222/070817/0001791/139)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 97"

    "ПЛОМБИРАТОР"

    Кол-во: 2

    "Позиция 98"

    "ПЛОМБИРАТОР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 99"

    "ПНЕВМОГИДРОУСИЛИТЕЛЬ ПГУ ЗИЛ4331-1609509"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "ПОДШИПНИК 2120777 97600-33009-71"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "ПОДШИПНИК 215 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 3

    "Позиция 102"

    "ПОДШИПНИК 27606 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 2

    "Позиция 103"

    "ПОДШИПНИК 27606 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 10

    "Позиция 104"

    "ПОДШИПНИК 27606 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 2

    "Позиция 105"

    "ПОДШИПНИК 27607 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 10

    "Позиция 106"

    "ПОДШИПНИК 27607 ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 1

    "Позиция 107"

    "ПОДШИПНИК 6-305А (6305) 2121-1802208"

    Кол-во: 1

    "Позиция 108"

    "ПОДШИПНИК 6-7508"

    Кол-во: 4

    "Позиция 109"

    "ПОДШИПНИК 7309"

    Кол-во: 2

    "Позиция 110"

    "ПОДШИПНИК 7309"

    Кол-во: 48

    "Позиция 111"

    "ПОДШИПНИК 7608А 485427-П ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 3

    "Позиция 112"

    "ПОДШИПНИК 7608А 485427-П ПЕРЕВОД"

    Кол-во: 7

    "Позиция 113"

    "ПОДШИПНИК ИГОЛЬЧАТЫЙ КО45х055х20 F83795"

    Кол-во: 33

    "Позиция 114"

    "ПОДШИПНИК ПРИВОДНОГО БАРАБАНА 1114536"

    Кол-во: 2

    "Позиция 115"

    "ПОДШИПНИК ПРИВОДНОГО БАРАБАНА 1114537"

    Кол-во: 1

    "Позиция 116"

    "ПОДШИПНИК РЕДУКТОРПРМОСТ2310КМ(N310)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 117"

    "ПОДШИПНИК СТУПИЦЫ 410912 PBK3589"

    Кол-во: 1

    "Позиция 118"

    "ПОДШИПНИК ШСП25"

    Кол-во: 6

    "Позиция 119"

    "ПОДШИПНИК ШСП25"

    Кол-во: 6

    "Позиция 120"

    "ПОЛЗУНЫ КАРЕТКИ D700196"

    Кол-во: 10

    "Позиция 121"

    "ПОЛЗУНЫ КАРЕТКИ D700196"

    Кол-во: 8

    "Позиция 122"

    "ПОЛОВИНА ЗВЕНА ЦЕПИ 0004592904"

    Кол-во: 10

    "Позиция 123"

    "ПОМПА ВОДЯНАЯ 02937441/04258805"

    Кол-во: 2

    "Позиция 124"

    "ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 7573179 10А"

    Кол-во: 13

    "Позиция 125"

    "ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 7573195 500mA"

    Кол-во: 40

    "Позиция 126"

    "ПРИВОД ТНВД 04189487"

    Кол-во: 1

    "Позиция 127"

    "ПРОКЛАДКА 04184903"

    Кол-во: 2

    "Позиция 128"

    "ПРОКЛАДКА 6593410-0027"

    Кол-во: 2

    "Позиция 129"

    "ПРОКЛАДКА ВОДЯНОГО НАСОСА 50-1307048-Б"

    Кол-во: 1

    "Позиция 130"

    "ПРОКЛАДКА ВОДЯНОГО НАСОСА 6506901В0002"

    Кол-во: 1

    "Позиция 131"

    "ПРОКЛАДКА ВПУСКНОГО КОЛЛ130-1008114"

    Кол-во: 2

    "Позиция 132"

    "ПРУЖИНА 47636-10110-71"

    Кол-во: 14

    "Позиция 133"

    "ПРУЖИНА СЖАТИЯ 4Х43-72 СТ60С2А"

    Кол-во: 94

    "Позиция 134"

    "РАЗЪЕМ ПЛОСКИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ 5589441"

    Кол-во: 11

    "Позиция 135"

    "РАЗЪЕМ ШРАП-400"

    Кол-во: 2

    "Позиция 136"

    "РЕЛЕ 24V 0005790719 RHN412B"

    Кол-во: 5

    "Позиция 137"

    "РЕЛЕ 24V BA7632 62140"

    Кол-во: 12

    "Позиция 138"

    "РЕМЕНЬ КЛИНGATES A31 13X795 Li/825"

    Кол-во: 11

    "Позиция 139"

    "РЕМЕНЬ ПРИВОДА 02117-14523 (QCD КАРГО)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 140"

    "РЕМКОМПЛЕКТ ШКВОРНЯ 270920 VOLVO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 141"

    "РОЛИК COLSON NBPN070MOBRA Д/ГРУЗОВТЕЛЕГ"

    Кол-во: 200

    "Позиция 142"

    "РУКАВ РАЗДАЧИ ВОЗДУХА УМП-170"

    Кол-во: 5

    "Позиция 143"

    "РУКАВ УМП-350-12-08"

    Кол-во: 1

    "Позиция 144"

    "РУЧКА 863-3421"

    Кол-во: 2

    "Позиция 145"

    "РЫЧАГ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ХОДА 0722087"

    Кол-во: 1

    "Позиция 146"

    "САЛЬНИК 35х48х7 ГАЗ-31029-1701043"

    Кол-во: 10

    "Позиция 147"

    "САЛЬНИК А132259"

    Кол-во: 8

    "Позиция 148"

    "САЛЬНИК ВТОРИЧВАЛА АКПП D180471 DOOSAN"

    Кол-во: 3

    "Позиция 149"

    "САЛЬНИК КПП 16Х30Х7 ВАЗ-2108-1703042"

    Кол-во: 1

    "Позиция 150"

    "САЛЬНИК ПЕРВИЧВАЛА АКПП А433194 DOOSAN"

    Кол-во: 3

    "Позиция 151"

    "СЕТКА 252069100102"

    Кол-во: 1

    "Позиция 152"

    "СИДЕНЬЕ А172280"

    Кол-во: 4

    "Позиция 153"

    "СКОБА 3,25Т 2130(С ГАЙКОЙ И ШПЛИНТОМ)"

    Кол-во: 350

    "Позиция 154"

    "СОЕДИНЕНИЕ КАРДАННОЕ D141179"

    Кол-во: 2

    "Позиция 155"

    "СПИНКА СИДЕНЬЯ А172277"

    Кол-во: 4

    "Позиция 156"

    "СТАРТЕР 300516-00041"

    Кол-во: 1

    "Позиция 157"

    "СТАРТЕР 300516-00041"

    Кол-во: 1

    "Позиция 158"

    "СТЕКЛО ДВЕРИ 11043026 NEOPLAN"

    Кол-во: 1

    "Позиция 159"

    "СТЕКЛО КАБИНЫ ПЕРЕДНЕЕ 1252Х677ММ 2TD25"

    Кол-во: 2

    "Позиция 160"

    "СТЕКЛО НА ТРАНСПОРТЕР 00006026072"

    Кол-во: 2

    "Позиция 161"

    "СТЕКЛО ПАНОРАМНОЕ 0736930"

    Кол-во: 3

    "Позиция 162"

    "СТРОП ИЗ КАПРОН ЛЕНТЫ СЛ-21"

    Кол-во: 18

    "Позиция 163"

    "СТУПИЦА КОЛЕСА 0157231 (TVH/5299295)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 164"

    "СТУПИЦА КОЛЕСА MCS-280405"

    Кол-во: 1

    "Позиция 165"

    "СТУПИЦА С ТОРМОЗНЫМ БАРАБАНОМ 131-310300"

    Кол-во: 2

    "Позиция 166"

    "ТРЕЩЕТКА АВТОМАТИЧЕСКАЯ ВК251900"

    Кол-во: 1

    "Позиция 167"

    "ТРОС АКСЕЛЕРАТОРА МАЗ-5551-1108580"

    Кол-во: 2

    "Позиция 168"

    "ТРОС КПП 81326556240 MAN"

    Кол-во: 2

    "Позиция 169"

    "ТРОС СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА(НИЖНИЙ)QCD25-KM"

    Кол-во: 1

    "Позиция 170"

    "ТРОС СТОЯНОЧНТОРМВАЗ-2108-3508180-01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 171"

    "ТРУБКА 47308-43630-71 2696154"

    Кол-во: 6

    "Позиция 172"

    "ТРУБКА 47309-43630-71 2696163"

    Кол-во: 4

    "Позиция 173"

    "ТРУБКА ПОЛИАМИДНАЯ 4х6 04351609704"

    Кол-во: 20

    "Позиция 174"

    "ТЯГА РУЛЕВАЯ ПРОДОЛЬНАЯ N1/01102-0310"

    Кол-во: 1

    "Позиция 175"

    "УКАЗАТЕЛЬ ПОВОР44155640008,2ВА008805257"

    Кол-во: 2

    "Позиция 176"

    "УКАЗАТЕЛЬ ПОВОР44155640012,2ВА008221007"

    Кол-во: 2

    "Позиция 177"

    "УПЛОТНЕНИЕ D700788"

    Кол-во: 2

    "Позиция 178"

    "УПЛОТНЕНИЕ ШКВОРНЯ 5400051-037"

    Кол-во: 1

    "Позиция 179"

    "УПЛОТНИТЕЛЬ ВЕТРОКНА СРЕД131-5206066"

    Кол-во: 1

    "Позиция 180"

    "УПЛОТНИТЕЛЬ ВЕТРСТЕКЛА 130-5206054"

    Кол-во: 1

    "Позиция 181"

    "УСИЛИТЕЛЬ БОКОВИНЫ ЗАДЛЕВ3221-5401095"

    Кол-во: 1

    "Позиция 182"

    "УСИЛИТЕЛЬ БОКОВИНЫ ПЕРЕДНИЙ 2705-5401429"

    Кол-во: 1

    "Позиция 183"

    "ФАРА ПРАВАЯ 1BL 005 380-021"

    Кол-во: 1

    "Позиция 184"

    "ФОРСУНКА VAZ20734 (4318A00140)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 185"

    "ЦИЛИНДР В СБОРЕ 503АТ-8505310"

    Кол-во: 1

    "Позиция 186"

    "ШАЙБА ВЕНТИЛЯТОРА РАСПОРНАЯ 41461308032"

    Кол-во: 1

    "Позиция 187"

    "ШИП ЗАМКА ДВЕРИ 3302-6106114"

    Кол-во: 1

    "Позиция 188"

    "ШКВОРЕНЬ 4331-3001019"

    Кол-во: 3

    "Позиция 189"

    "ШКВОРЕНЬ 5400037-124"

    Кол-во: 2

    "Позиция 190"

    "ШКВОРЕНЬ QCD20-410008"

    Кол-во: 1

    "Позиция 191"

    "ШКИВ ВАЛА КОЛЕНЧАТ 130-1005050-АЗ ЗИЛ-1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 192"

    "ШЛАНГ ТОРМОЗНОЙ 33027-3506025-10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 193"

    "ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ12V МЭ272-Б 4331-3730024"

    Кол-во: 1

    "Позиция 194"

    "ЭЛЕКТРОМОТОР12V 251818150600 9316325015"

    Кол-во: 1

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