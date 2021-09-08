Аренда баржи для устройства наплатного моста через р. Ах на зимней автомобильной дороге "пгт. Междуреченский-с. Карым-д. Шугур", "Подъезд к с. Карым" для Филиала №6 АО "ГК "Северавтодор"

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110599467 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Аренда баржи для устройства наплатного моста через р. Ах на зимней автомобильной дороге "пгт. Междуреченский-с. Карым-д. Шугур", "Подъезд к с. Карым" для Филиала №6 АО "ГК "Северавтодор" Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос (ценовых) котировок Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРАВТОДОР

Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР Юридический адрес 628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5, Почтовый адрес 628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5 Контактный телефон +7 34676 2-89-36 Факс +7 3462 22-51-82 Адрес электронной почты Fil6@severavtodor.ru Ф.И.О. контактного лица Васин Александр Евгеньевич Место рассмотрения предложений Урай Закупки и тендеры Тюменская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru