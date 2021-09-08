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    Главная / Торги / Аренда баржи для устройства наплатного моста через р. Ах на зимней автомобильной дороге "пгт. Междуреченский-с. Карым-д. Шугур", "Подъезд к с. Карым" для Филиала №6 АО "ГК "Северавтодор"

    Аренда баржи для устройства наплатного моста через р. Ах на зимней автомобильной дороге "пгт. Междуреченский-с. Карым-д. Шугур", "Подъезд к с. Карым" для Филиала №6 АО "ГК "Северавтодор"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2021 08:0008.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110599467Дата и время окончания срока приема заявок Аренда баржи для устройства наплатного моста через р. Ах на зимней автомобильной дороге "пгт. Междуреченский-с. Карым-д. Шугур", "Подъезд к с. Карым" для Филиала №6 АО "ГК "Северавтодор"УрайПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110599467

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Аренда баржи для устройства наплатного моста через р. Ах на зимней автомобильной дороге "пгт. Междуреченский-с. Карым-д. Шугур", "Подъезд к с. Карым" для Филиала №6 АО "ГК "Северавтодор"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    31.08.2021 08:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение__11_6_изм.02.09.2021.docx

    Приложение__3_к_извещению_о_закупке.docx

    Протокол__Рассм._Единств._Заявки__32110599467.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРАВТОДОР
    Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР

    Юридический адрес

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,

    Почтовый адрес

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5

    Контактный телефон

    +7 34676 2-89-36

    Факс

    +7 3462 22-51-82

    Адрес электронной почты

    Fil6@severavtodor.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Васин Александр Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Урай

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Аренда баржи для устройства наплатного моста через р. Ах на зимней автомобильной дороге "пгт. Междуреченский-с. Карым-д. Шугур", "Подъезд к с. Карым" для Филиала №6 АО "ГК "Северавтодор"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.09.2021 08:00 GMT +308.09.2021 08:0008.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110599467Дата и время окончания срока приема заявок Аренда баржи для устройства наплатного моста через р. Ах на зимней автомобильной дороге "пгт. Междуреченский-с. Карым-д. Шугур", "Подъезд к с. Карым" для Филиала №6 АО "ГК "Северавтодор"Урай

    Дата и время вскрытия заявок

    08.09.2021 08:0008.09.2021 08:0008.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110599467Дата и время вскрытия заявок Аренда баржи для устройства наплатного моста через р. Ах на зимней автомобильной дороге "пгт. Междуреченский-с. Карым-д. Шугур", "Подъезд к с. Карым" для Филиала №6 АО "ГК "Северавтодор"Урай

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.09.202109.09.2021 08:0009.09.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110599467Подведение итогов не позднее Аренда баржи для устройства наплатного моста через р. Ах на зимней автомобильной дороге "пгт. Междуреченский-с. Карым-д. Шугур", "Подъезд к с. Карым" для Филиала №6 АО "ГК "Северавтодор"Урай

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Аренда баржи для устройства наплатного моста через р. Ах на зимней автомобильной дороге "пгт. Междуреченский-с. Карым-д. Шугур", "Подъезд к с. Карым" для Филиала №6 АО "ГК "Северавтодор"

    Начальная цена

    4 397 340,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРАВТОДОР»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
    Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР

    Адрес местонахождения

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5

    Классификатор ОКПД2

    52.22

    Услуги, связанные с водным транспортом

    Классификатор ОКВЭД2

    52.22

    Деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1029578/name/613adc72307ae7.91026559

    10.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом"

    Кол-во: 166.00000

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