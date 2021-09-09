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    Главная / Торги / Обследование технического состояния пожарных лестниц и ограждения кровель на объектах ПАО «Уралкуз» согласно ТЗ.

    Обследование технического состояния пожарных лестниц и ограждения кровель на объектах ПАО «Уралкуз» согласно ТЗ.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.09.2021 12:0009.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156082Дата и время окончания срока приема заявок Обследование технического состояния пожарных лестниц и ограждения кровель на объектах ПАО «Уралкуз» согласно ТЗ.ЧебаркульПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП156082

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Обследование технического состояния пожарных лестниц и ограждения кровель на объектах ПАО «Уралкуз» согласно ТЗ.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    31.08.2021 07:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект_договора_лестницы.doc

    Приложение__2_к_договору_Соглашение_ЭДО.docx

    Приложение__1_к_договору_ТЗ.docx

    Документация_к_ТП__ГП156082.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральская кузница
    Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз

    Юридический адрес

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Почтовый адрес

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Контактный телефон

    +7 35168 9-27-52 доб. 89191192116

    Факс

    +7 35168 9-27-77

    Адрес электронной почты

    olenich@uralkuz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Оленич Константин Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Чебаркуль

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Обследование технического состояния пожарных лестниц и ограждения кровель на объектах ПАО «Уралкуз» согласно ТЗ.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.09.2021 12:00 GMT +309.09.2021 12:0009.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156082Дата и время окончания срока приема заявок Обследование технического состояния пожарных лестниц и ограждения кровель на объектах ПАО «Уралкуз» согласно ТЗ.Чебаркуль

    Подведение итогов не позднее

    29.10.2021 12:0029.10.2021 12:0029.10.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156082Подведение итогов не позднее Обследование технического состояния пожарных лестниц и ограждения кровель на объектах ПАО «Уралкуз» согласно ТЗ.Чебаркуль

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.10.202129.10.2021 12:0029.10.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156082Подведение итогов не позднее Обследование технического состояния пожарных лестниц и ограждения кровель на объектах ПАО «Уралкуз» согласно ТЗ.Чебаркуль

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Обследование технического состояния пожарных лестниц и ограждения кровель на объектах ПАО «Уралкуз» согласно ТЗ.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Уральская кузница»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралкуз
    Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз

    Адрес местонахождения

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Классификатор ОКПД2

    71.2

    Услуги в области технических испытаний, исследований, анализа и сертификации

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Обследование технического состояния пожарных лестниц и ограждения кровель на объектах ПАО «Уралкуз» согласно ТЗ."

    Кол-во: 1

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