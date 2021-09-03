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    Главная / Торги / Закупка песка

    Закупка песка

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 10:0003.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156079Дата и время окончания срока приема заявок Закупка пескаУфаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП156079

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка песка

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    31.08.2021 07:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Прил1___техническое_задание.docx

    Прил2___Форма_ТКП.xlsx

    ГП156079_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОСЕРВИС-УРАЛ
    Все закупки и тендеры ГЭС-УРАЛ

    Юридический адрес

    450098, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ РУДОЛЬФА НУРЕЕВА, ДОМ 21, ЛИТЕР А,

    Почтовый адрес

    450098, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ РУДОЛЬФА НУРЕЕВА, ДОМ 21, ЛИТЕР А

    Контактный телефон

    +7 917 809-47-69

    Факс

    +7 347 216-48-59

    Адрес электронной почты

    Biglov@gesrv.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Биглов Руслан Искандарович

    Место рассмотрения предложений

    Уфа

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка песка

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.09.2021 10:00 GMT +303.09.2021 10:0003.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156079Дата и время окончания срока приема заявок Закупка пескаУфа

    Подведение итогов не позднее

    15.09.2021 15:0015.09.2021 15:0015.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156079Подведение итогов не позднее Закупка пескаУфа

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    15.09.202115.09.2021 15:0015.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156079Подведение итогов не позднее Закупка пескаУфа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка песка

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с приложением 2

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с приложением 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Допускается частичное авансирование

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЭС-УРАЛ
    Все закупки и тендеры ГЭС-УРАЛ

    Адрес местонахождения

    450098, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ РУДОЛЬФА НУРЕЕВА, ДОМ 21, ЛИТЕР А,

    450098, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ РУДОЛЬФА НУРЕЕВА, ДОМ 21, ЛИТЕР А

    Классификатор ОКПД2

    08.12.11

    Пески природные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    1._Проект_договора.docx

    10.09.2021

    2.Спецификация_шаблон_.xlsx

    10.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1033313/name/6141babb83a678.33185722

    15.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Песок"

    Кол-во: 35000

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