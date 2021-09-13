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Номер извещения
ГП156081
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Металлопрокат из нерж. стали
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
31.08.2021 07:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125310, Российская Федерация, Москва, Муравская, 38
Почтовый адрес
125310, Российская Федерация, Москва, Муравская, 38
Контактный телефон
+7 903 565-06-03
Факс
Адрес электронной почты
n.raspopina@aofort.ru
Ф.И.О. контактного лица
Распопина Надежда Михайловна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Металлопрокат из нерж. стали
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.09.2021 17:30 GMT +313.09.2021 17:3013.09.2021 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156081Дата и время окончания срока приема заявок Металлопрокат из нерж. сталиМосква
Подведение итогов не позднее
20.09.2021 12:0020.09.2021 12:0020.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156081Подведение итогов не позднее Металлопрокат из нерж. сталиМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Металлопрокат из нерж. стали
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
DDP, г. Таганрог, Николаевское шоссе, 3-3Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
125310, Российская Федерация, Москва, Муравская, 38
24.10.6
24.10.4
24.10.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0.009
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 1701
Кол-во: 40
Кол-во: 420
Кол-во: 0.12
Кол-во: 1.5
Кол-во: 0.0875
Кол-во: 0.036
Кол-во: 0.025
Кол-во: 0.01
Кол-во: 0.03
Кол-во: 0.6
Кол-во: 50
Кол-во: 57.4
Кол-во: 474.6
Кол-во: 6
Кол-во: 0.01
Кол-во: 1.3
Кол-во: 0.5
Кол-во: 0.1
Кол-во: 1.3
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