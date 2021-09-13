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    Главная / Торги / Металлопрокат из нерж. стали

    Металлопрокат из нерж. стали

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.09.2021 17:3013.09.2021 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156081Дата и время окончания срока приема заявок Металлопрокат из нерж. сталиМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП156081

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    34

    Наименование закупки

    Металлопрокат из нерж. стали

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    31.08.2021 07:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_ТКП_Металл_Нержавейка.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество ФОРТ
    Все закупки и тендеры АО ФОРТ

    Юридический адрес

    125310, Российская Федерация, Москва, Муравская, 38

    Почтовый адрес

    125310, Российская Федерация, Москва, Муравская, 38

    Контактный телефон

    +7 903 565-06-03

    Факс

    Адрес электронной почты

    n.raspopina@aofort.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Распопина Надежда Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Металлопрокат из нерж. стали

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.09.2021 17:30 GMT +313.09.2021 17:3013.09.2021 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156081Дата и время окончания срока приема заявок Металлопрокат из нерж. сталиМосква

    Подведение итогов не позднее

    20.09.2021 12:0020.09.2021 12:0020.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156081Подведение итогов не позднее Металлопрокат из нерж. сталиМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    20.09.202120.09.2021 12:0020.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156081Подведение итогов не позднее Металлопрокат из нерж. сталиМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Металлопрокат из нерж. стали

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP, г. Таганрог, Николаевское шоссе, 3-3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предпочтительные условия оплаты - отсрочка платежа 30 к.д. с момента поставки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ФОРТ
    Все закупки и тендеры АО ФОРТ

    Адрес местонахождения

    125310, Российская Федерация, Москва, Муравская, 38

    Классификатор ОКПД2

    24.10.6

    Прокат сортовой и катанка горячекатаные стальные

    24.10.4

    Прокат листовой холоднокатаный стальной, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм

    24.10.3

    Прокат листовой горячекатаный стальной, без дополнительной обработки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прокат круглый 80 Ст12Х18Н10Т ндл ДСТУ 4738:2007/ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 5949-75 ГОСТ 5949-75"

    Кол-во: 0.009

    "Позиция 2"

    "Круг 20мм 12Х18Н10Т"

    Кол-во: 30

    "Позиция 3"

    "Круг н/ж 20"

    Кол-во: 30

    "Позиция 4"

    "Лист 6 мм ст12Х17Н10Т"

    Кол-во: 1701

    "Позиция 5"

    "Труба 25мм ст08Х18Н10"

    Кол-во: 40

    "Позиция 6"

    "Труба 48х4х1000мм ст08Х18Н10 EN 10296/2"

    Кол-во: 420

    "Позиция 7"

    "Труба 89х4мм хнд ст12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81"

    Кол-во: 0.12

    "Позиция 8"

    "Труба н/ж 159х8мм"

    Кол-во: 1.5

    "Позиция 9"

    "Круг нержавеющий 16 мм, А3 М/Д 10 БД, 12Х18Н10Т I"

    Кол-во: 0.0875

    "Позиция 10"

    "Круг нержавеющий 60 мм, А3 М/Д 10 БД, 12Х18Н10Т I"

    Кол-во: 0.036

    "Позиция 11"

    "Круг нержавеющий110 мм, А1 М/Д 10 БД, 12Х18Н10Т I"

    Кол-во: 0.025

    "Позиция 12"

    "Лист нержавеющий 4 мм 10Х17Н13М2Т"

    Кол-во: 0.01

    "Позиция 13"

    "Лист нержавеющий 8 мм 10Х17Н13М2Т"

    Кол-во: 0.03

    "Позиция 14"

    "Круг нержавеющий 100 мм, А1 М/Д 10 БД, 12Х18Н10Т I"

    Кол-во: 0.6

    "Позиция 15"

    "Проволока нержавеющая СВ 04Х19Н11М3 2 мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 16"

    "Труба э/с нержавеющая 42,4x3 мм"

    Кол-во: 57.4

    "Позиция 17"

    "Труба стальная бесшовная нержавеющая 16х2 мм"

    Кол-во: 474.6

    "Позиция 18"

    "Фланец нерж.1-100-16"

    Кол-во: 6

    "Позиция 19"

    "Труба э/с нержавеющая 18х3,5 мм"

    Кол-во: 0.01

    "Позиция 20"

    "Труба стальная бесшовная нержавеющая 22х3-3,5 мм"

    Кол-во: 1.3

    "Позиция 21"

    "Круг Ø 30мм 12Х18Н10Т ГОСТ 2590-2006"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 22"

    "Круг Ø 30мм 12Х18Н10Т ГОСТ 2590-2006"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 23"

    "Лист нержавеющий 3 мм 12Х18Н10Т"

    Кол-во: 1.3

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