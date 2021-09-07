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    Главная / Торги / Поставка электротехнических изделий

    Поставка электротехнических изделий

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 08:0007.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110599285Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электротехнических изделий620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110599285

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    549/63-ЗКЦ (СМСП)

    Наименование закупки

    Поставка электротехнических изделий

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    31.08.2021 06:50

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Проект договора

    Извещение

    лот_нмцд070.pdf

    32110599285_ИП.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Юридический адрес

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    Почтовый адрес

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Контактный телефон

    +7 343 329-35-69

    Факс

    +7 343 331-17-97

    Адрес электронной почты

    zakupki_345@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бабынина Ирина Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электротехнических изделий

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.09.202114.09.2021 16:0014.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110599285Подведение итогов не позднее Поставка электротехнических изделий620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электротехнических изделий

    Начальная цена

    125 353,34

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    77 ШТ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    4. Доставка осуществляется силами Поставщика до склада Покупателя по адресу: Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург», 620017, Россия, г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, д.18 (склад/цех).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1. Условия и сроки оплаты: Оплата в размере 100,00% от стоимости поставленного товара в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента поставки товара (фактического выполнения работ/оказания услуг) на склад Покупателя и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная, Сертификат соответствия) денежными средствами на расчетный счет поставщика.; Однократная закупка; 3. Срок поставки товара: Все обязательства Поставщика по поставке товара Покупателю должны быть исполнены в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами. Поставка должна быть произведена единовременно, в случае частичной отгрузки требуется письменное согласие Покупателя.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЗИК
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Адрес местонахождения

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Классификатор ОКПД2

    27.12.40.000

    Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры

    Классификатор ОКВЭД2

    27.12

    Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1027736/name/61388447a20b15.33592711

    08.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЩМПг-800х600х250 Щит с монтажной панелью (ЩРНМ-4) IP54 герметичный (mb24-4)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "ЩРН-54 IP31 Щит распределительный пластиковый замок 480х400х120 (mb21-54n)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "DC9-50V 40А Универсальный регулятор скорости вращения КОЛЛЕКТОРНОГО двигателя с выносным регулятором"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "ОСМ1 - 1.0М У3 220/24 Трансформатор напряжения Двухобмоточный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "KBPC5002 (MB502), Диодный мост 50А 200В [KBPC]"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Вентилятор с решёткой и фильтром ЭМС, 45/50 м3/ч, 230В R5KV122301"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Термостат NO диапазон температур 0-60 градусов R5THV2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Omix R30-DV1 Цифровой индикатор напряжения"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "ВА 47-100 10кА Выключатель автоматический трехполюсный 80А C PROxima (mcb47100-3-80C-pro)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 10"

    "ВА 47-63 6кА 3P 50А (D) Автоматический выключатель EKF PROxima (mcb4763-6-3-50D-pro)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "ВА 47-63 6кА 3P 32А (D) Автоматический выключатель EKF PROxima (mcb4763-6-3-32D-pro)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "ВА 47-63 6кА 1P 32А (D)Автоматический выключатель EKF PROxima (mcb4763-6-1-32D-pro)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Устройство защитного отключения селективное 4P 80А/300мА(электромеханическое) PROxima (elcb-4-80-300S-em-pro)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "АД-32 2п 20А 30мА PROxima (DA32-20-30-pro) Выключатель автоматический дифференциальный"

    Кол-во: 16

    "Позиция 15"

    "АД-32 4п 16А 30мА Выключатель автоматический дифференциальный PROxima (DA32-16-30-4P-pro)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "РТЭ-3355 30-40А Реле тепловое"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Розетка кабельная 63А 3Р+N+Е IP67 на поверхность 380В 135 (ps-135-63-380)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Вилка кабельная 63А 3Р+N+Е IP67 переносная 380В 035 (ps-035-63-380)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Розетка кабельная 32А 3Р+N+Е IP44 на поверхность 380В (ps-125-32-380)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Вилка кабельная 32А 3Р+N+Е IP44 переносная 380В (ps-025-32-380)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Розетка кабельная 32А 2Р+Е IP44 скрытая 220В 423 (ps-423-32-220)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 22"

    "Вилка кабельная 32А 2Р+Е IP44 переносная 220В (ps-023-32-220)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 23"

    "ТЭ-80 PROxima (te-80) Таймер электронный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "ПМЕ-211 УХЛ4 В 380В (2з+2р) Контактор электромагнитный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 25"

    "ПМЕ-111, 380В Пускатель э/м 3п 10А АС-3, Uкат. 380V AC, доп. контакты: 2но+2нз"

    Кол-во: 4

    "Позиция 26"

    "Выключатель кнопочный КЕ 011-У3-исп.2-КЭАЗ (черный)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 27"

    "ККТ-61А Контроллер крановый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "ККТ-62А Контроллер крановый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "ИПТ 6-10/250А-01 Изолятор для трансформатора"

    Кол-во: 6

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