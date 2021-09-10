Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Выполнение работ по текущему ремонту помещений и кабинетов административных зданий

    Выполнение работ по текущему ремонту помещений и кабинетов административных зданий

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.09.2021 11:0010.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110599629Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по текущему ремонту помещений и кабинетов административных зданийКемеровоПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110599629

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    21/КЭС/0060

    Наименование закупки

    Выполнение работ по текущему ремонту помещений и кабинетов административных зданий

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    31.08.2021 08:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    PL_32110599629.PDF

    ПВИ_21_КЭС_0060_08_09_2021.doc

    ЗД_ГПБ_ТМЦ_21_КЭС_0060_на_сайт.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КУЗБАССКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ

    Юридический адрес

    650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4,

    Почтовый адрес

    650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4

    Контактный телефон

    3842 доб.719528

    Факс

    +7 3842 71-95-28

    Адрес электронной почты

    kes.zakupki@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Гурская Елена Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Кемерово

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по текущему ремонту помещений и кабинетов административных зданий

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.09.2021 11:00 GMT +310.09.2021 11:0010.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110599629Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по текущему ремонту помещений и кабинетов административных зданийКемерово

    Подведение итогов не позднее

    22.09.2021 11:0022.09.2021 11:0022.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110599629Подведение итогов не позднее Выполнение работ по текущему ремонту помещений и кабинетов административных зданийКемерово

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.09.202122.09.2021 11:0022.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110599629Подведение итогов не позднее Выполнение работ по текущему ремонту помещений и кабинетов административных зданийКемерово

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по текущему ремонту помещений и кабинетов административных зданий

    Начальная цена

    3 988 188,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с требованиями закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится Заказчиком в течение 90 (девяносто) календарных дней со дня подписания обеими сторонами Акта о приемке выполненных работ
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ
    Все закупки и тендеры ПАО КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ

    Адрес местонахождения

    650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4,

    650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4

    Классификатор ОКПД2

    43.3

    Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях

    Классификатор ОКВЭД2

    43.3

    Работы строительные отделочные

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1046899/name/6156b659d1fbb2.22576174

    01.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Текущий ремонт кабинет 257 г. Кемерово, пр-т Ленина, 90/4"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 2"

    "Текущий ремонт помещений ОП пгт. Тяжинский, ул. Первомайская, 13"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Текущий ремонт помещений ОП г. Осинники, ул. Победы, 36"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ДИАЛЛ АЛЬЯНС
    Попозиционная № ГП020225
    Выполнение работ по ремонту здания лаборатории химического анализа на УКПГ Карпенское
    Выполнение работ по ремонту здания лаборатории химического анализа на УКПГ Карпенское
    379723
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    21.08.2020 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    Тверь Водоканал
    Запрос предложений № 31603568137
    Запрос предложений на право заключения Договора на выполнение работ по капитальному ремонту насосных станций
    Запрос предложений на право заключения Договора на выполнение работ по капитальному ремонту...
    52224
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.05.2016 11:00(GMT+03:00)
    1 534 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тверская область
    ГАС
    Попозиционная № ГП138746
    Поставка станочного оборудования и сопутствующих товаров
    Поставка станочного оборудования и сопутствующих товаров
    449080
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.03.2021 10:01(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ЭЛЕГИЯ
    Запрос предложений № ГП823912
    Строительно-монтажные работы в помещении в г. Самара.Согласно проекта.
    Строительно-монтажные работы в помещении в г. Самара.Согласно проекта.
    188474
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.12.2018 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить