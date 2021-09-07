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    Главная / Торги / Конкурентный отбор на право заключения поставки слитков кузнечных из марки стали 17Г1С для нужд ООО "УМЗ"

    Конкурентный отбор на право заключения поставки слитков кузнечных из марки стали 17Г1С для нужд ООО "УМЗ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 07:0007.09.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156071Дата и время окончания срока приема заявок Слитки кузнечные развес 9,0-10,0 т Сталь, марка стали 17Г1С химический состав по ГОСТ 19281-2014, сталь вакуумированная, содержание водорода не более Н≤2,0ppm, значение указывается в сертификате - 20 тЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП156071

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Конкурентный отбор на право заключения поставки слитков кузнечных из марки стали 17Г1С для нужд ООО "УМЗ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    31.08.2021 06:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    000Типовая_Тендерная_документация.docx

    98_ТЗ_техническое_задание_слитки_17Г1С_от_31.08.2021.pdf

    ГП156071_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Юридический адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Почтовый адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Контактный телефон

    343221-72-23

    Факс

    +7 343 221-88-82

    Адрес электронной почты

    a.v.fominyh@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фоминых Алексей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Слитки кузнечные развес 9,0-10,0 т Сталь, марка стали 17Г1С химический состав по ГОСТ 19281-2014, сталь вакуумированная, содержание водорода не более Н≤2,0ppm, значение указывается в сертификате - 20 т

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.09.2021 07:00 GMT +307.09.2021 07:0007.09.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156071Дата и время окончания срока приема заявок Слитки кузнечные развес 9,0-10,0 т Сталь, марка стали 17Г1С химический состав по ГОСТ 19281-2014, сталь вакуумированная, содержание водорода не более Н≤2,0ppm, значение указывается в сертификате - 20 тЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    07.09.2021 07:0007.09.2021 07:0007.09.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП156071Дата и время вскрытия заявок Слитки кузнечные развес 9,0-10,0 т Сталь, марка стали 17Г1С химический состав по ГОСТ 19281-2014, сталь вакуумированная, содержание водорода не более Н≤2,0ppm, значение указывается в сертификате - 20 тЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    10.09.2021 15:0010.09.2021 15:0010.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156071Подведение итогов не позднее Слитки кузнечные развес 9,0-10,0 т Сталь, марка стали 17Г1С химический состав по ГОСТ 19281-2014, сталь вакуумированная, содержание водорода не более Н≤2,0ppm, значение указывается в сертификате - 20 тЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.09.202110.09.2021 15:0010.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156071Подведение итогов не позднее Слитки кузнечные развес 9,0-10,0 т Сталь, марка стали 17Г1С химический состав по ГОСТ 19281-2014, сталь вакуумированная, содержание водорода не более Н≤2,0ppm, значение указывается в сертификате - 20 тЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Слитки кузнечные развес 9,0-10,0 т Сталь, марка стали 17Г1С химический состав по ГОСТ 19281-2014, сталь вакуумированная, содержание водорода не более Н≤2,0ppm, значение указывается в сертификате - 20 т

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического заданияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УМЗ
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Адрес местонахождения

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1026648/name/61372de2276136.06415766

    13.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Слитки кузнечные развес 9,0-10,0 т Сталь, марка стали 17Г1С химический состав по ГОСТ 19281-2014, сталь вакуумированная, содержание водорода не более Н≤2,0ppm, значение указывается в сертификате"

    Кол-во: 20

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