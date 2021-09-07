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Номер извещения
ГП156071
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Конкурентный отбор на право заключения поставки слитков кузнечных из марки стали 17Г1С для нужд ООО "УМЗ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
31.08.2021 06:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Почтовый адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Контактный телефон
343221-72-23
Факс
+7 343 221-88-82
Адрес электронной почты
a.v.fominyh@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фоминых Алексей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Слитки кузнечные развес 9,0-10,0 т Сталь, марка стали 17Г1С химический состав по ГОСТ 19281-2014, сталь вакуумированная, содержание водорода не более Н≤2,0ppm, значение указывается в сертификате - 20 т
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.09.2021 07:00 GMT +307.09.2021 07:0007.09.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156071Дата и время окончания срока приема заявок Слитки кузнечные развес 9,0-10,0 т Сталь, марка стали 17Г1С химический состав по ГОСТ 19281-2014, сталь вакуумированная, содержание водорода не более Н≤2,0ppm, значение указывается в сертификате - 20 тЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
07.09.2021 07:0007.09.2021 07:0007.09.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП156071Дата и время вскрытия заявок Слитки кузнечные развес 9,0-10,0 т Сталь, марка стали 17Г1С химический состав по ГОСТ 19281-2014, сталь вакуумированная, содержание водорода не более Н≤2,0ppm, значение указывается в сертификате - 20 тЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
10.09.2021 15:0010.09.2021 15:0010.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156071Подведение итогов не позднее Слитки кузнечные развес 9,0-10,0 т Сталь, марка стали 17Г1С химический состав по ГОСТ 19281-2014, сталь вакуумированная, содержание водорода не более Н≤2,0ppm, значение указывается в сертификате - 20 тЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.09.202110.09.2021 15:0010.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156071Подведение итогов не позднее Слитки кузнечные развес 9,0-10,0 т Сталь, марка стали 17Г1С химический состав по ГОСТ 19281-2014, сталь вакуумированная, содержание водорода не более Н≤2,0ppm, значение указывается в сертификате - 20 тЕкатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Слитки кузнечные развес 9,0-10,0 т Сталь, марка стали 17Г1С химический состав по ГОСТ 19281-2014, сталь вакуумированная, содержание водорода не более Н≤2,0ppm, значение указывается в сертификате - 20 т
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического заданияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
C
Документация лота
Кол-во: 20
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