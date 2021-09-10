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    Главная / Торги / Поставка приборов учета электрической энергии

    Поставка приборов учета электрической энергии

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.09.2021 11:0010.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110599298Дата и время окончания срока приема заявок Поставка приборов учета электрической энергииКемеровоПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110599298

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    21/КЭС/0057

    Наименование закупки

    Поставка приборов учета электрической энергии

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    31.08.2021 06:56

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    ЗД___К___Поставка_21_КЭС_0057_на_сайт.docx

    Договор_поставка_ПУ_.doc

    ТЗ_1_фазные_ПУ.doc

    ТЗ_3_фазные_ПУ.doc

    PL_32110599298_3.PDF

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КУЗБАССКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ

    Юридический адрес

    650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4,

    Почтовый адрес

    650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4

    Контактный телефон

    3842 доб.719528

    Факс

    +7 3842 71-95-28

    Адрес электронной почты

    kes.zakupki@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Гурская Елена Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Кемерово

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка приборов учета электрической энергии

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.202130.09.2021 11:0030.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110599298Подведение итогов не позднее Поставка приборов учета электрической энергииКемерово

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка приборов учета электрической энергии

    Начальная цена

    22 006 937,38

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с требованиями закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель обязуется оплатить поставленный Товар в течение 15 рабочих дней с момента поставки и предоставления Поставщиком оригиналов документов в соответствии с п. 3.5 договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ
    Все закупки и тендеры ПАО КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ

    Адрес местонахождения

    650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4,

    650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4

    Классификатор ОКПД2

    26.51.70.190

    Приборы автоматические регулирующие и контрольно-измерительные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1045960/name/615581247d3e45.61270197

    30.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прибор учета электрической энергии однофазный 5-60А"

    Кол-во: 25000

    "Позиция 2"

    "Прибор учета электрической энергии трехфазный 5-60А"

    Кол-во: 517

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