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Номер извещения
ГП156070
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Р33115-2.60.5-ТХ Автоматизированная система налива Автоцистерн
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
31.08.2021 05:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
Контактный телефон
+7 924 160-18-15
Факс
+7 495 662-39-98
Адрес электронной почты
sedinkin.i@kolmar.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сединкин Иван Александрович
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Р33115-2.60.5-ТХ Автоматизированная система налива Автоцистерн
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.09.2021 17:00 GMT +313.09.2021 17:0013.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156070Дата и время окончания срока приема заявок Р33115-2.60.5-ТХ Автоматизированная система налива АвтоцистернНерюнгри
Подведение итогов не позднее
15.09.2021 03:0015.09.2021 03:0015.09.2021 03:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156070Подведение итогов не позднее Р33115-2.60.5-ТХ Автоматизированная система налива АвтоцистернНерюнгри
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Р33115-2.60.5-ТХ Автоматизированная система налива Автоцистерн
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГОК ИНАГЛИНСКИЙ
Все закупки и тендеры АО ГОК ИНАГЛИНСКИЙ
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, территория 1,7 км. на юг от устья ручья Дежневка, строение 1
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, Проспект Геологов, д.55, корпус 1
28.1
32.99.11.199
Документация лота
Кол-во: 2
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