www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП156068
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приобретение электротехнических материалов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
31.08.2021 05:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
Контактный телефон
+7 924 160-18-15
Факс
+7 495 662-39-98
Адрес электронной почты
sedinkin.i@kolmar.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сединкин Иван Александрович
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение электротехнических материалов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.09.2021 17:00 GMT +313.09.2021 17:0013.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156068Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение электротехнических материаловНерюнгри
Подведение итогов не позднее
15.09.2021 05:0015.09.2021 05:0015.09.2021 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156068Подведение итогов не позднее Приобретение электротехнических материаловНерюнгри
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение электротехнических материалов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГОК ДЕНИСОВСКИЙ
Все закупки и тендеры АО ГОК ДЕНИСОВСКИЙ
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, территория 1,7 км на юг от устья ручья Дежневка, строение 1
27.33.13.160
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 20
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 15
Кол-во: 12
Кол-во: 150
Кол-во: 30
Кол-во: 20
Кол-во: 37
Кол-во: 21
Кол-во: 14
Кол-во: 8
Кол-во: 7
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 165
Кол-во: 230
Кол-во: 50
Кол-во: 500
Кол-во: 50
Кол-во: 60
Кол-во: 280
Кол-во: 60
Кол-во: 45
Кол-во: 15
Кол-во: 5
Кол-во: 5
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.