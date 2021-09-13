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    Главная / Торги / Приобретение электротехнических материалов

    Приобретение электротехнических материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.09.2021 17:0013.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156068Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение электротехнических материаловНерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП156068

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    37786

    Наименование закупки

    Приобретение электротехнических материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    31.08.2021 05:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Контактный телефон

    +7 924 160-18-15

    Факс

    +7 495 662-39-98

    Адрес электронной почты

    sedinkin.i@kolmar.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сединкин Иван Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение электротехнических материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.09.2021 17:00 GMT +313.09.2021 17:0013.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156068Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение электротехнических материаловНерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    15.09.2021 05:0015.09.2021 05:0015.09.2021 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156068Подведение итогов не позднее Приобретение электротехнических материаловНерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.09.202115.09.2021 05:0015.09.2021 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156068Подведение итогов не позднее Приобретение электротехнических материаловНерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение электротехнических материалов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предпочтительна отсрочка платежа
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГОК ДЕНИСОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры АО ГОК ДЕНИСОВСКИЙ

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, территория 1,7 км на юг от устья ручья Дежневка, строение 1

    Классификатор ОКПД2

    27.33.13.160

    Аппараты электрические для управления электротехническими установками, кроме контакторов и пускателей электромагнитных, реле управления и защиты

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Шкаф управления РУСМ 5111-2274"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Шкаф управления РУСМ 5115-2874"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Шкаф управления РУСМ 5115-2074"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Ящик силовой ЯВЗ-31 110А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Шкаф распределительный ЩРн-12з-36 УХЛ3 IP31 {265x310x120}"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Выключатель автоматический A9F79110 1-но полюсный iC60N 10A C 6,0кА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Выключатель автоматический A9F79106 {Однополюсный}"

    Кол-во: 20

    "Позиция 9"

    "Выключатель автоматический A9F79116 1-но полюсный iC60N 16A"

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "Выключатель автоматический A9F79306 {Однополюсный}"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "Выключатель автоматический A9F79316 {трехполюсный}"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Выключатель автоматический A9F79320 {трехполюсный}"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Выключатель автоматический A9F79325 {трехполюсный}"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Выключатель автоматический DPN N Vigi 2п 19655"

    Кол-во: 5

    "Позиция 15"

    "Выключатель автоматический EZC 250F 125A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Шкаф вводной распределительный NSYS3D8825P {800х800х250}"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Электросчетчик Меркурий 230ART-03 RS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Трансформатор тока ТПШ-0,66 150/5 кл.т 05S"

    Кол-во: 3

    "Позиция 19"

    "Расцепитель iMX 100-415ВАС А9А26476"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Выключатель одноклавишный IP54"

    Кол-во: 15

    "Позиция 21"

    "Выключатель проходной одноклавишный белый IP44 {Schneider Electric Этюд}"

    Кол-во: 12

    "Позиция 22"

    "Коробка распределительная 100х100х40 {Ответвительная с кабельными вводами}"

    Кол-во: 150

    "Позиция 23"

    "Коробка распаячная IP44 КМ41236 70х70х40 для о/п"

    Кол-во: 30

    "Позиция 24"

    "Розетка открытой установки 2-местная IP54"

    Кол-во: 20

    "Позиция 25"

    "Светильник светодиодный СПО 70 {75Вт, 220В, IP50}"

    Кол-во: 37

    "Позиция 26"

    "Светильник светодиодный СПО 70 {С блоком аварийного питания типа БАП 22Вт, 220 В}"

    Кол-во: 21

    "Позиция 27"

    "Светильник светодиодный СПО 18 {22Вт 220В}"

    Кол-во: 14

    "Позиция 28"

    "Светильник светодиодный СПО 18 {С блоком аварийного питания типа БАП 22Вт, 220 В}"

    Кол-во: 8

    "Позиция 29"

    "Светильник светодиодный УСС-70"

    Кол-во: 7

    "Позиция 30"

    "Светильник LED SSA-101-1-20 ЭРА 1,5ч 3Вт Выход-Exit"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Светильник переносной с решеткой РВО-42 60Вт 36/42в {12м переносной решеткой}"

    Кол-во: 4

    "Позиция 32"

    "Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5"

    Кол-во: 165

    "Позиция 33"

    "Кабель ВВГнг-LS 3х1,5"

    Кол-во: 230

    "Позиция 34"

    "Кабель ВВГнг LS 2х1,5"

    Кол-во: 50

    "Позиция 35"

    "Кабель ВВГнг-LS 3х2,5"

    Кол-во: 500

    "Позиция 36"

    "Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5"

    Кол-во: 50

    "Позиция 37"

    "Кабель ВВГнг-LS 4х2,5-0,66"

    Кол-во: 60

    "Позиция 38"

    "Кабель ВВГнг-LS 5х2,5"

    Кол-во: 280

    "Позиция 39"

    "Кабель КГН 5х1,5"

    Кол-во: 60

    "Позиция 40"

    "Кабель КГН 5х25"

    Кол-во: 45

    "Позиция 41"

    "Провод ПВ-1 1х4"

    Кол-во: 15

    "Позиция 42"

    "Провод ПВ-1 1х6"

    Кол-во: 5

    "Позиция 43"

    "Провод ПВ-1 1х70"

    Кол-во: 5

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