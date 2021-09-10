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    Главная / Торги / Выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности, техническому диагностированию, паспортизации и установлению срока дальнейшей безопасной эксплуатации технических устройств и оборудования отдела распределения ТЭР.

    Выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности, техническому диагностированию, паспортизации и установлению срока дальнейшей безопасной эксплуатации технических устройств и оборудования отдела распределения ТЭР.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.09.2021 06:3010.09.2021 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156069Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности, техническому диагностированию, паспортизации и установлению срока дальнейшей безопасной эксплуатации технических устройств и оборудования отдела распределения ТЭР.МеждуреченскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП156069

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности, техническому диагностированию, паспортизации и установлению срока дальнейшей безопасной эксплуатации технических устройств и оборудования отдела распределения ТЭР.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    31.08.2021 05:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Юридический адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Почтовый адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Контактный телефон

    +7 38475 7-20-78

    Факс

    +7 38475 7-22-41

    Адрес электронной почты

    vorobevanv@uk.mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Воробьева Наталья Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Междуреченск

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности, техническому диагностированию, паспортизации и установлению срока дальнейшей безопасной эксплуатации технических устройств и оборудования отдела распределения ТЭР.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.09.2021 06:30 GMT +310.09.2021 06:3010.09.2021 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156069Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности, техническому диагностированию, паспортизации и установлению срока дальнейшей безопасной эксплуатации технических устройств и оборудования отдела распределения ТЭР.Междуреченск

    Дата и время вскрытия заявок

    10.09.2021 06:3010.09.2021 06:3010.09.2021 06:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП156069Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности, техническому диагностированию, паспортизации и установлению срока дальнейшей безопасной эксплуатации технических устройств и оборудования отдела распределения ТЭР.Междуреченск

    Подведение итогов не позднее

    01.11.2021 06:3001.11.2021 06:3001.11.2021 06:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156069Подведение итогов не позднее Выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности, техническому диагностированию, паспортизации и установлению срока дальнейшей безопасной эксплуатации технических устройств и оборудования отдела распределения ТЭР.Междуреченск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.11.202101.11.2021 06:3001.11.2021 06:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156069Подведение итогов не позднее Выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности, техническому диагностированию, паспортизации и установлению срока дальнейшей безопасной эксплуатации технических устройств и оборудования отдела распределения ТЭР.Междуреченск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности, техническому диагностированию, паспортизации и установлению срока дальнейшей безопасной эксплуатации технических устройств и оборудования отдела распределения ТЭР.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Адрес местонахождения

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Классификатор ОКПД2

    09.90.19.900

    Услуги в горнодобывающем производстве прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Приложение__1._ДОКУМЕНТАЦИЯ__ГПБ156069.doc

    06.09.2021

    Приложение__2._Техническое_задание..doc

    06.09.2021

    Приложение__3._Типовой_договор..docx

    06.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности, техническому диагностированию, паспортизации и установлению срока дальнейшей безопасной эксплуатации технических устройств и оборудования отдела распределения ТЭР."

    Кол-во: 1

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