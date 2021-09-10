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Номер извещения
ГП156069
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности, техническому диагностированию, паспортизации и установлению срока дальнейшей безопасной эксплуатации технических устройств и оборудования отдела распределения ТЭР.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
31.08.2021 05:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Почтовый адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Контактный телефон
+7 38475 7-20-78
Факс
+7 38475 7-22-41
Адрес электронной почты
vorobevanv@uk.mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Воробьева Наталья Васильевна
Место рассмотрения предложений
Междуреченск
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Выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности, техническому диагностированию, паспортизации и установлению срока дальнейшей безопасной эксплуатации технических устройств и оборудования отдела распределения ТЭР.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2021 06:30 GMT +310.09.2021 06:3010.09.2021 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156069Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности, техническому диагностированию, паспортизации и установлению срока дальнейшей безопасной эксплуатации технических устройств и оборудования отдела распределения ТЭР.Междуреченск
Дата и время вскрытия заявок
10.09.2021 06:3010.09.2021 06:3010.09.2021 06:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП156069Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности, техническому диагностированию, паспортизации и установлению срока дальнейшей безопасной эксплуатации технических устройств и оборудования отдела распределения ТЭР.Междуреченск
Подведение итогов не позднее
01.11.2021 06:3001.11.2021 06:3001.11.2021 06:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156069Подведение итогов не позднее Выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности, техническому диагностированию, паспортизации и установлению срока дальнейшей безопасной эксплуатации технических устройств и оборудования отдела распределения ТЭР.Междуреченск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
01.11.202101.11.2021 06:3001.11.2021 06:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156069Подведение итогов не позднее Выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности, техническому диагностированию, паспортизации и установлению срока дальнейшей безопасной эксплуатации технических устройств и оборудования отдела распределения ТЭР.Междуреченск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности, техническому диагностированию, паспортизации и установлению срока дальнейшей безопасной эксплуатации технических устройств и оборудования отдела распределения ТЭР.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Южный Кузбасс»
Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»
Адрес местонахождения
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
09.90.19.900
Документация лота
Кол-во: 1
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