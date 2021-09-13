Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Плановое приобретение фильтров для техники ОГР

    Плановое приобретение фильтров для техники ОГР

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.09.2021 17:0013.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156067Дата и время окончания срока приема заявок Плановое приобретение фильтров для техники ОГР АО "ГОК "Инаглинский"НерюнгриПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП156067

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    37474

    Наименование закупки

    Плановое приобретение фильтров для техники ОГР

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    31.08.2021 05:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Контактный телефон

    +7 924 160-18-15

    Факс

    +7 495 662-39-98

    Адрес электронной почты

    sedinkin.i@kolmar.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сединкин Иван Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Плановое приобретение фильтров для техники ОГР АО "ГОК "Инаглинский"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.09.2021 17:00 GMT +313.09.2021 17:0013.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156067Дата и время окончания срока приема заявок Плановое приобретение фильтров для техники ОГР АО "ГОК "Инаглинский"Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    15.09.2021 05:0015.09.2021 05:0015.09.2021 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156067Подведение итогов не позднее Плановое приобретение фильтров для техники ОГР АО "ГОК "Инаглинский"Нерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.09.202115.09.2021 05:0015.09.2021 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156067Подведение итогов не позднее Плановое приобретение фильтров для техники ОГР АО "ГОК "Инаглинский"Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Плановое приобретение фильтров для техники ОГР АО "ГОК "Инаглинский"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предпочтительна отсрочка платежа
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГОК ИНАГЛИНСКИЙ
    Все закупки и тендеры АО ГОК ИНАГЛИНСКИЙ

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, территория 1,7 км. на юг от устья ручья Дежневка, строение 1

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, Проспект Геологов, д.55, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    28.22.19.190

    Комплектующие (запасные части) прочего подъемно-транспортного и погрузочно-разгрузочного оборудования, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фильтр масляный 07873/B178"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "Фильтр топливный на ДВС 11003/BF46050"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Фильтр топливный 07870/BF7997"

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    "Фильтр гидравлический 09689/939957Q/PT23174"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Фильтр гидравлический 09688/938279Q"

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "Фильтр кабины 09371"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "Ремень ДВС 12176"

    Кол-во: 3

    "Позиция 8"

    "Фильтр воздушный Р 787281"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Фильтр воздушный Р 606121"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Фильтр топливный 2900068700"

    Кол-во: 35

    "Позиция 11"

    "Фильтр воздушный 2914930000"

    Кол-во: 35

    "Позиция 12"

    "Фильтр воздушный 2914930100"

    Кол-во: 35

    "Позиция 13"

    "Фильтр масляный 549 OP Filtcon L787"

    Кол-во: 35

    "Позиция 14"

    "Сепаратор в компрессор 2657546145"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Фильтр масляный 600-211-1340/600-211-1341"

    Кол-во: 180

    "Позиция 16"

    "Фильтр воздушный EE139200/600-185-6100"

    Кол-во: 115

    "Позиция 17"

    "Фильтр 600-319-4500/600-319-3240/600-319-4540/FS19946/600-311-3400"

    Кол-во: 50

    "Позиция 18"

    "Фильтр главный топливный 600-319-3841"

    Кол-во: 30

    "Позиция 19"

    "Фильтр 209-60-77532"

    Кол-во: 48

    "Позиция 20"

    "Фильтр HK25480/07063-51210/20Y-62-51691"

    Кол-во: 45

    "Позиция 21"

    "Фильтр 600-211-1291"

    Кол-во: 10

    "Позиция 22"

    "Фильтр топливный 600-311-8331"

    Кол-во: 20

    "Позиция 23"

    "Фильтр масляный 4448336/B7217"

    Кол-во: 22

    "Позиция 24"

    "Фильтр топливный основной L4206080/ZP3198F/BF7602"

    Кол-во: 18

    "Позиция 25"

    "Фильтр топливный 4326739/BF798"

    Кол-во: 18

    "Позиция 26"

    "YA00007394 Фильтр воздушный наружный"

    Кол-во: 6

    "Позиция 27"

    "Фильтр воздушный внутренний YA00007606"

    Кол-во: 6

    "Позиция 28"

    "Фильтр воздушный 6i2505"

    Кол-во: 16

    "Позиция 29"

    "Фильтр воздушный 6i2506"

    Кол-во: 16

    "Позиция 30"

    "Фильтр масляный 1R1808/BE4027688"

    Кол-во: 250

    "Позиция 31"

    "Фильтр кабины 346-8243"

    Кол-во: 10

    "Позиция 32"

    "Фильтр топливный 4385385"

    Кол-во: 16

    "Позиция 33"

    "Сапун 8X4575/BE503715"

    Кол-во: 20

    "Позиция 34"

    "Фильтр воздушный EE122300/AF25262/1063969/1327168/RS3700/P533882"

    Кол-во: 42

    "Позиция 35"

    "Фильтр воздушный вторичный 1063973"

    Кол-во: 42

    "Позиция 36"

    "Фильтр элемент 3261643"

    Кол-во: 24

    "Позиция 37"

    "Сервис-пакет 11361561"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Пакет сервисный ТО-1000 11361567"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Пакет сервисный 11361589"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Фильтр масляный 11427521"

    Кол-во: 6

    "Позиция 41"

    "Фильтр 7414298"

    Кол-во: 4

    "Позиция 42"

    "Фильтр 7414300"

    Кол-во: 4

    "Позиция 43"

    "Фильтр гидробака 10035247"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Фильтр масляный 10044373"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "Фильтр 10289138"

    Кол-во: 4

    "Позиция 46"

    "Сервис пакет 9407519"

    Кол-во: 3

    "Позиция 47"

    "Сервис пакет 10318821"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Сервис пакет 10318822"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Фильтр воздушный 10343995"

    Кол-во: 4

    "Позиция 50"

    "Фильтр воздушный 10343996"

    Кол-во: 4

    "Позиция 51"

    "Фильтр воздушный салонный 10097542"

    Кол-во: 4

    "Позиция 52"

    "Сервис пакет 9416146"

    Кол-во: 3

    "Позиция 53"

    "Сервис 9416154"

    Кол-во: 2

    "Позиция 54"

    "Сервис пакет 9416155"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    «ГСП-6»
    Попозиционная № АП010110
    Поставка пресса и комплектующих РВД для Объекта строительства «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ» для нужд ООО "ГСП-6"
    Поставка пресса и комплектующих РВД для Объекта строительства «Обустройство сеноман-аптских...
    572255
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить