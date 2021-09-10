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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП156066
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка видеокамер, новых не бывших в употреблении
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
31.08.2021 05:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38
Почтовый адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22
Контактный телефон
+7 4212 91-90-98 доб. 108
Факс
--
Адрес электронной почты
bokareva@vtu27.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бокарева Юлия Валерьевна
Место рассмотрения предложений
р.п. Ванино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка видеокамер, новых не бывших в употреблении
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2021 02:00 GMT +310.09.2021 02:0010.09.2021 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156066Дата и время окончания срока приема заявок Поставка видеокамер, новых не бывших в употреблениир.п. Ванино
Дата и время вскрытия заявок
10.09.2021 02:0010.09.2021 02:0010.09.2021 02:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП156066Дата и время вскрытия заявок Поставка видеокамер, новых не бывших в употреблениир.п. Ванино
Подведение итогов не позднее
08.10.2021 08:0008.10.2021 08:0008.10.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156066Подведение итогов не позднее Поставка видеокамер, новых не бывших в употреблениир.п. Ванино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка видеокамер, новых не бывших в употреблении
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Хабаровский край, межселенная территория Ванинского муниципального района, в районе мыса Ая, в северной части бухты МучкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22
26.40.33.190
26.51.66.124
26.40.33.110
Документация лота
Кол-во: 1
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