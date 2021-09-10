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    Главная / Торги / Поставка видеокамер, новых не бывших в употреблении

    Поставка видеокамер, новых не бывших в употреблении

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.09.2021 02:0010.09.2021 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156066Дата и время окончания срока приема заявок Поставка видеокамер, новых не бывших в употреблениир.п. ВаниноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП156066

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка видеокамер, новых не бывших в употреблении

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    31.08.2021 05:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП156066_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНОТРАНСУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ВТУ

    Юридический адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38

    Почтовый адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22

    Контактный телефон

    +7 4212 91-90-98 доб. 108

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    bokareva@vtu27.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бокарева Юлия Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    р.п. Ванино

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка видеокамер, новых не бывших в употреблении

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.09.2021 02:00 GMT +310.09.2021 02:0010.09.2021 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156066Дата и время окончания срока приема заявок Поставка видеокамер, новых не бывших в употреблениир.п. Ванино

    Дата и время вскрытия заявок

    10.09.2021 02:0010.09.2021 02:0010.09.2021 02:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП156066Дата и время вскрытия заявок Поставка видеокамер, новых не бывших в употреблениир.п. Ванино

    Подведение итогов не позднее

    08.10.2021 08:0008.10.2021 08:0008.10.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156066Подведение итогов не позднее Поставка видеокамер, новых не бывших в употреблениир.п. Ванино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.10.202108.10.2021 08:0008.10.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156066Подведение итогов не позднее Поставка видеокамер, новых не бывших в употреблениир.п. Ванино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка видеокамер, новых не бывших в употреблении

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Хабаровский край, межселенная территория Ванинского муниципального района, в районе мыса Ая, в северной части бухты МучкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предлагаются поставщиком. Конкурсные заявки должны содержать окончательное ценовое предложение с учетом всех расходов Исполнителя по реализации поставки Товаров Заказчику (включая доставку до строительной площадки Заказчика). Все цены и суммы в предложении должны быть указаны в рублях, конечными и содержать НДС, учтенной по ставке 20%. Для компаний, работающих по упрощенной системе налогообложения (УСН), предоставление информационного письма, в котором налоговый орган подтвердит факт получения заявления о переходе на УСН. Заказчиком предусматривается возможность осуществления авансового платежа в размере суммарно до 30% от Цены Договора при условии предоставления Независимой банковской гарантии на возврат авансового платежа. Приемлемыми банками-эмитентами являются: ГПБ, ВТБ, Сбербанк, Альфа-банк, Россельхозбанк. Окончательно размер авансового платежа определяется по предложению Претендента и по результату конкурсной процедуры. Окончательная оплата производится по факту доставки и приемки Товара, после подписания товарной накладной (по форме ТОРГ-12). Размер окончательного платежа определяется по предложению Претендента и по результату конкурсной процедуры.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВТУ
    Все закупки и тендеры АО ВТУ

    Адрес местонахождения

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22

    Классификатор ОКПД2

    26.40.33.190

    Аппаратура записи и воспроизведения изображения прочая

    26.51.66.124

    Приборы оптического и теплового неразрушающего контроля

    26.40.33.110

    Видеокамеры

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Анкета.docx

    07.09.2021

    Форма_банковской_гарантии.doc

    07.09.2021

    Закупочная_документация__Видеокамеры.pdf

    07.09.2021

    Форма_предложения.docx

    07.09.2021

    Шаблон_Договор_поставки.doc

    07.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1053685/name/6163869ea251d8.40917032

    11.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка видеокамер, новых не бывших употреблении"

    Кол-во: 1

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