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    Главная / Торги / Поставка глины бентонитовой дробленой для нужд Краснотуранского обособленного подразделения АО «Автоспецбаза»

    Поставка глины бентонитовой дробленой для нужд Краснотуранского обособленного подразделения АО «Автоспецбаза»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2021 04:0008.09.2021 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110599165Дата и время окончания срока приема заявок Поставка глины бентонитовой дробленой для нужд Краснотуранского обособленного подразделения АО «Автоспецбаза»г. Красноярск, ул. Качинская, д.56Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110599165

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка глины бентонитовой дробленой для нужд Краснотуранского обособленного подразделения АО «Автоспецбаза»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок (конкурентный)

    Дата публикации

    31.08.2021 05:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_и_Прил.___1_к_Извещению_Формы_для_заполнения___изменения.doc

    Обоснование.xlsx

    протокол_32.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АВТОСПЕЦБАЗА
    Все закупки и тендеры АО АВТОСПЕЦБАЗА

    Юридический адрес

    660049, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ КАЧИНСКАЯ, 56,

    Почтовый адрес

    660060, г.Красноярск, ул. Качинская, д.56

    Контактный телефон

    +7 391 212-20-26

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@avtospecbaza24.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ким Игорь Вадимович

    Место рассмотрения предложений

    г. Красноярск, ул. Качинская, д.56

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка глины бентонитовой дробленой для нужд Краснотуранского обособленного подразделения АО «Автоспецбаза»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.09.202108.09.2021 06:0008.09.2021 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110599165Подведение итогов не позднее Поставка глины бентонитовой дробленой для нужд Краснотуранского обособленного подразделения АО «Автоспецбаза»г. Красноярск, ул. Качинская, д.56

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка глины бентонитовой дробленой для нужд Краснотуранского обособленного подразделения АО «Автоспецбаза»

    Начальная цена

    348 282,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО АВТОСПЕЦБАЗА
    Все закупки и тендеры АО АВТОСПЕЦБАЗА

    Адрес местонахождения

    660049, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ КАЧИНСКАЯ, 56,

    660060, г.Красноярск, ул. Качинская, д.56

    Классификатор ОКПД2

    08.1

    Камень, песок и глина

    Классификатор ОКВЭД2

    08.12

    Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1028397/name/6139607a24dab4.27740674

    09.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина"

    Кол-во: 165.00000

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