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    Главная / Торги / Приобретение запасных частей для автосамосвалов Caterpillar 777E (САТ 777Е)

    Приобретение запасных частей для автосамосвалов Caterpillar 777E (САТ 777Е)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.09.2021 17:0010.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156065Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение запасных частей для автосамосвалов Caterpillar 777E (САТ 777Е)НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП156065

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    37490

    Наименование закупки

    Приобретение запасных частей для автосамосвалов Caterpillar 777E (САТ 777Е)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    31.08.2021 05:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Контактный телефон

    +7 924 160-18-15

    Факс

    +7 495 662-39-98

    Адрес электронной почты

    sedinkin.i@kolmar.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сединкин Иван Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение запасных частей для автосамосвалов Caterpillar 777E (САТ 777Е)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.09.2021 17:00 GMT +310.09.2021 17:0010.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156065Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение запасных частей для автосамосвалов Caterpillar 777E (САТ 777Е)Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    15.09.2021 04:0015.09.2021 04:0015.09.2021 04:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156065Подведение итогов не позднее Приобретение запасных частей для автосамосвалов Caterpillar 777E (САТ 777Е)Нерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.09.202115.09.2021 04:0015.09.2021 04:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156065Подведение итогов не позднее Приобретение запасных частей для автосамосвалов Caterpillar 777E (САТ 777Е)Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение запасных частей для автосамосвалов Caterpillar 777E (САТ 777Е)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предпочтительна отсрочка платежа
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГОК ИНАГЛИНСКИЙ
    Все закупки и тендеры АО ГОК ИНАГЛИНСКИЙ

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, территория 1,7 км. на юг от устья ручья Дежневка, строение 1

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, Проспект Геологов, д.55, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    28.22.19.190

    Комплектующие (запасные части) прочего подъемно-транспортного и погрузочно-разгрузочного оборудования, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кольцо стопорное 7J3296"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Подшипник шарнирный поперечной тяги 7J3297"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Болт на ШСЛ 2B2391"

    Кол-во: 14

    "Позиция 4"

    "Шайба 8X8414"

    Кол-во: 14

    "Позиция 5"

    "Контргайка 2J3505"

    Кол-во: 14

    "Позиция 6"

    "3J1907 Кольцо"

    Кол-во: 20

    "Позиция 7"

    "Клапан подвески 440-2667"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "Прокладка 3S9643"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Термостат 2145513"

    Кол-во: 8

    "Позиция 10"

    "Кольцо уплотнительное CAT D9R 1075769"

    Кол-во: 14

    "Позиция 11"

    "Кольцо уплотнительное 1090076"

    Кол-во: 15

    "Позиция 12"

    "Кольцо уплотнительное 8Т1703"

    Кол-во: 15

    "Позиция 13"

    "Камера заднего хода 251-4162"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "РВД смазки 563-9751"

    Кол-во: 5

    "Позиция 15"

    "РВД смазки 340-8722"

    Кол-во: 5

    "Позиция 16"

    "РВД 460-6587"

    Кол-во: 7

    "Позиция 17"

    "Кольцо уплотнительное 8Т6444"

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "Уплотнение 4J0524"

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "Рукав 488-3973"

    Кол-во: 7

    "Позиция 20"

    "Датчик частоты вращения АКПП 122-8863"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Лампа 351-9918"

    Кол-во: 20

    "Позиция 22"

    "Выключатель 243-0774"

    Кол-во: 3

    "Позиция 23"

    "Уголок смазки 2D-1683"

    Кол-во: 20

    "Позиция 24"

    "Уголок смазки 4К-3026"

    Кол-во: 20

    "Позиция 25"

    "Датчик АКПП 245-2774"

    Кол-во: 3

    "Позиция 26"

    "Ремень кондиционера CAT 374-8476"

    Кол-во: 4

    "Позиция 27"

    "Мотор печки 174-1489"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Патрубок 360-3418"

    Кол-во: 5

    "Позиция 29"

    "Клапан воздушный 468-8930"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Клапан регулировки давления в системе 488-2655"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Крышка бака 349-7059"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Кольцо трансмиссии 095-1678"

    Кол-во: 20

    "Позиция 33"

    "Кольцо уплотнительное 2S8439"

    Кол-во: 20

    "Позиция 34"

    "Генератор 3524700"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Компрессор воздушный 2614881"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "РВД 468-8913"

    Кол-во: 4

    "Позиция 37"

    "РВД 173-2764"

    Кол-во: 4

    "Позиция 38"

    "Уплотнение 1S-5485"

    Кол-во: 3

    "Позиция 39"

    "Патрубок 186-2002"

    Кол-во: 7

    "Позиция 40"

    "Патрубок 360-3418"

    Кол-во: 5

    "Позиция 41"

    "Аккумулятор 153-5710"

    Кол-во: 4

    "Позиция 42"

    "Датчик топлива 212-1439"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Фильтр 3375270"

    Кол-во: 14

    "Позиция 44"

    "Насос 170-1069"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Сальник 135-7273"

    Кол-во: 7

    "Позиция 46"

    "Контроллер 136-4837"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "РВД 203-5816"

    Кол-во: 5

    "Позиция 48"

    "РВД 460-6586"

    Кол-во: 5

    "Позиция 49"

    "РВД 460-6682"

    Кол-во: 5

    "Позиция 50"

    "РВД 460-6587"

    Кол-во: 5

    "Позиция 51"

    "РВД 460-6588"

    Кол-во: 5

    "Позиция 52"

    "РВД 460-6589"

    Кол-во: 5

    "Позиция 53"

    "РВД 460-6649"

    Кол-во: 5

    "Позиция 54"

    "РВД 450-9713"

    Кол-во: 3

    "Позиция 55"

    "РВД 450-9714"

    Кол-во: 5

    "Позиция 56"

    "РВД 8W-0958"

    Кол-во: 3

    "Позиция 57"

    "РВД 460-6638"

    Кол-во: 5

    "Позиция 58"

    "РВД 460-6639"

    Кол-во: 5

    "Позиция 59"

    "РВД 460-6640"

    Кол-во: 5

    "Позиция 60"

    "РВД 460-6641"

    Кол-во: 4

    "Позиция 61"

    "РВД 173-2764"

    Кол-во: 4

    "Позиция 62"

    "РВД 468-8894"

    Кол-во: 4

    "Позиция 63"

    "РВД 468-8911"

    Кол-во: 4

    "Позиция 64"

    "РВД 468-8913"

    Кол-во: 3

    "Позиция 65"

    "РВД 8М-5299"

    Кол-во: 7

    "Позиция 66"

    "РВД 103-5422"

    Кол-во: 5

    "Позиция 67"

    "РВД 314-9672"

    Кол-во: 7

    "Позиция 68"

    "РВД 380-8672"

    Кол-во: 7

    "Позиция 69"

    "РВД 186-2002"

    Кол-во: 7

    "Позиция 70"

    "РВД 7С-3910"

    Кол-во: 7

    "Позиция 71"

    "РВД 360-3418"

    Кол-во: 5

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